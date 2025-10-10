Nobelovu cenu míru získala opoziční aktivistka z Venezuely
10. 10. 2025
čas čtení 1 minuta
Nobelova cena míru 2025 živě: Vítězkou se stala Maria Corina Machado z Venezuely
Maria Corina Machado vyhlášena laureátkou Nobelovy ceny míru za rok 2025
Nobelova komise oznámila, že letošní Nobelovu cenu míru získává Maria Corina Machado.
„Nobelovu cenu míru získává za svou neúnavnou práci na prosazování demokratických práv pro venezuelský lid a za svůj boj za spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii,“ uvedla komise ve svém prohlášení.
Výbor dodal: „Demokracie závisí na lidech, kteří odmítají mlčet“.
Prestižní Nobelova cena míru za rok 2025 byla vyhlášena v 9:00 GMT v Norském Nobelově institutu v Oslu.
Na cenu bylo nominováno celkem 338 kandidátů, z toho 244 jednotlivců a 94 organizací.
Mezi nominovanými byl i prezident Spojených států Donald Trump, který opakovaně tvrdil, že si cenu zaslouží, protože se zasloužil o zastavení několika válek.
Pozorovatelé však tvrdili, že jeho šance na získání této 124 let staré ceny jsou mizivé. Mezi dalšími kandidáty byly sudánské pohotovostní místnosti a Výbor na ochranu novinářů.
Každá cena má hodnotu 11 milionů švédských korun (asi 1,2 milionu dolarů) a vítězové obdrží diplom a zlatou medaili 10. prosince – v den výročí úmrtí švédského průmyslníka Alfreda Nobela.
V loňském roce byla Nobelova cena za mír udělena japonské protijaderné skupině Nihon Hidankyo, což je hnutí atomových přeživších z Hirošimy a Nagasaki.
Mehdi Hasan: Smutné, ubohé a naléhajicí:
Trump: „Obama dostal cenu za to, že nic nedělal. Obama dostal cenu, ani nevěděl, za co ji dostal – byl zvolen a oni mu ji dali za to, že nedělal absolutně nic jiného, než že ničil naši zemi. Nebyl to dobrý prezident.“
Sad and pathetic and needy https://t.co/pPXh9GsArx— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) October 9, 2025
560
Diskuse