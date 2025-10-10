Nobel jako výsměch Madurovi

10. 10. 2025 / Fabiano Golgo

Jsou okamžiky, kdy svět přisuzuje jednomu životu nepříjemný úkol odhalit širší morální hnus. Nobelova cena za mír Marii Corině Machado je jedním z těchto okamžiků. Není to jen útěšná medaile za odvahu; je to veřejné obvinění katastrofického politického experimentu, který začal romantickou rétorikou a skončil kleptokracií, represemi a masovým vyhnanstvím.

Vzestup Machadové — charismatický, neúnavný a místy mesiánský — odhalil prázdnotu v jádru toho, co se kdysi považovalo za venezuelskou demokracii. Její mobilizace dobrovolníků, paralelní přepočty hlasů a pouliční energie v loňském roce byly občanským majstrštykem. Ukázalo to, že když instituce zkolabují, obyčejní lidé mohou stále poskládat lešení demokracie dohromady. Tento čin si zasloužil uznání. Chvála od Nobelova výboru konečně zasáhla cíl, který si zaslouží.

Ale cena nám také umožňuje věci pojmenovat jasně. Katastrofa, proti níž Machado bojuje, není náhoda; je to zkažené ovoce politického projektu, který po desetiletí obaloval populistickou romantiku do autoritářského hávu. Hugo Chávez zanechal Venezuely mytologii — osvobozenecký, proti-imperialistický narativ, který nějakou dobu zakrýval rostoucí koncentraci moci. Chávezův styl odměňoval loajalitu, centralizoval rozhodování a normalizoval klientelismus. Postupem času se tento stroj zakrystalizoval do Madurovy autokracie: režimu, který sbírá bohatství z ropy pro malou elitu, trestá nesouhlas selektivními stíháními a vězněním a považuje veřejné instituce za nástroje osobního přežití místo občanské služby.

Maduro nezcizil demokracii jedním teatrálním okamžikem; zdokonalil pomalé umění degradace. Zákony o volbách byly pokrouceny, soudci se stali instrumenty moci a bezpečnostní aparát byl zbrzděn proti civilistům. Státní násilí není chaotické; je byrokratické a metodické. Hlad, kolabující nemocnice a odchod téměř 8 milionů lidí do zahran nejsou vedlejší škody — jsou předvídatelné výsledky systému, který vládne tím, že vyžaduje poslušnost a odměňuje kumpány. Toto je autoritářství oděné v jazyce redistribuce, cynické manželství sociální rétoriky a bezostyšného obohacování.

Mezinárodní reakce byla hromádkou morálního pózování a strategické bázlivosti. Sankce, symbolické odsouzení, výzvy na multilaterálních fórech — nic z toho nebylo doprovázeno trpělivou, praktickou prací ochrany občanské společnosti, zabezpečení nezávislých informačních kanálů nebo ochraně integrity voleb. Mezitím se Maduro držel u moci pěstováním kmotrů v Pekingu a Moskvě — geopolitický ekvivalent nákupu imunity. Výsledkem je režim, který přežívá nikoli souhlasem Venezuelanů, ale hrou Velmocí.

To nás přivádí k nepříjemné pravdě, na kterou kritici Machadové někdy poukazují: její přiblížení k mezinárodně pravicovým postavám a její minulá naznačení, že by mohl být zapotřebí vojenský tlak. Tyto tóny lehkomyslnosti jsou skutečné a mají důsledky. Latinská Amerika má dlouhou paměť invazí a zásahů; jakékoli naznačení, že zahraniční síla je řešením, riskuje, že režimu daruje propagační trumf, který historicky autoritářství konsoliduje. Pokud mají obhájci demokracie být přesvědčiví, musí být ohledně prostředků i cílů svědomití.

A přece Madurovy tvrdě brutální volby komplikují morální purismus. Když režim falšuje volby, vězní opoziční vůdce a uvádí populaci do bídy, otázka, jak obnovit pluralitní politiku, nemůže být zodpovězena jen idealistickými frázemi. Mezinárodní společenství čelí úzké cestě: uplatnit tlak, který zasáhne kleptokratický aparát a současně ochrání zranitelné, a podporovat obnovu demokracie vedenou Venezuelany, aniž by geopolitická rivalita proměnila morální jasno v válku na dálku.

Když mluvíme o nájemných válkách a rozporných poselstvích, stojí za zmínku bizarní podívaná u pobřeží — americké námořní posílení, které spíš připomíná pózu než strategii. Pokud Donald Trump sleduje tu flotilu a očekává Nobelovu cenu za odvahu, bude si muset počkat; výbor dosud preferoval lidi, kteří riskují své životy pro demokracii, před těmi, kdo riskují světový mír pro pózu na fotografii. Ten vtip má v praxi málo co veselé: divadlo může eskalovat v tragédii v zemi už zdevastované politickou krutostí.

Nobel pro Machadovou není stoprocentní řešení; je to nepohodlné uznání, že jedinec může symbolizovat odpor, když instituce selhávají. Je to také varování: sláva gesta musí být doprovázena tvrdou, často neatraktivní prací na obnově občanských struktur a zajištění, že až Madurova éra skončí, nebude ji nahrazovat další koncentrace moci v jiných rukou. Obnova Venezuely vyžaduje institucionalismus, ne posluhování idolům.

Tato cena by měla vyvolat sebereflexi v Caracasu i v zahraničí. Měla by Venezuelanům připomenout, že charisma nenahrazuje odpovědné instituce, a připomenout mezinárodním aktérům, že morální jasno bez konkrétní strategie je jen virtuální póza. Plamen, který Machadová zapálila, nyní silně hoří — úkolem demokratů všude je ochránit jiskru před geopolitickými poryvy, korupcí a lehkomyslnou odvahu.

