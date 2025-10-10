Evropský parlament odhlasoval zákaz vegetariánských párků i zrušení ochrany půdy před erozí
10. 10. 2025
Společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické a WWF Česko
Praha/Brusel – 9. října 2025: Evropský parlament včera v odpoledním hlasování potvrdil návrh Evropské komise na další oslabení základních podmínek současné Společné zemědělské politiky a šel dokonce ještě dále, když podpořil destruktivní návrhy svého zemědělského výboru.
Europoslanci a europoslankyně odhlasovali mimo jiné zrušení preventivní ochrany eroze půdy, tzv. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy - DZES 5, který se na české úrovni dojednával několik let a teprve letos v létě se začal zavádět do praxe. Vedle toho odhlasoval europarlament také zrušení povinnosti dodržovat základní environmentální standardy pro čerpání zemědělských dotací v oblastech Natura 2000, které se vyhlásily s cílem chránit nejcennější a nejvíce ohrožené druhy a přírodní stanoviště Evropy.
Europoslanci a europoslankyně odhlasovali také kontroverzní úlitbu pro masný průmysl, který dlouhodobě lobbuje za to, aby se vegetariánské a veganské potraviny jako například bezmasé párky či burgery nesměly označovat jako jejich masové varianty. České ministerstvo zemědělství v čele s Markem Výborným návrh na evropský zákaz podpořilo v rámci Evropské rady. Přitom už samo v roce 2024 začalo připravovat vyhlášku, která by názvy rostlinných výrobků zakázala, ale po vlně kritiky od českých spotřebitelů od toho ustoupilo. Soudní dvůr EU navíc loni rozhodl, že žádný členský stát nemůže zakázat používání u veřejnosti zažitých výrazů i pro bezmasé výrobky.
Změny, které kritizují odborníci a odbornice z ekologických organizací, podpořila většina českých europoslanců a europoslankyň. Za zrušení ochrany půdy proti erozi hlasovalo ANO, SPOLU (kromě Luďka Niedermayera z TOP 09), SPD, Přísaha, Motoristé sobě a KSČM. Proti hlasovali pouze Piráti a Starostové. Paradoxní je, že v případě ANO a koalice SPOLU je hlasování v rozporu s jejich volebními programy. Hnutí ANO říká, že půda je národní poklad a že podpoří šetrné hospodaření. V programu SPOLU pak najdeme oddíl Pestrá a zdravá krajina, v němž se píše, že ochrana půdy, vody a podpora rozmanité, ekologicky stabilní krajiny je klíčová.
Návrhy nyní půjdou do tzv. trialogu, kde se o jejich konečné podobě budou domlouvat europarlament a Evropská komise spolu s Radou EU složenou z ministrů jednotlivých členských států. Pokud se na navržených změnách v evropském zemědělství shodnou, začnou platit okamžitě. Souběžně s tím pokračují diskuse o návrhu Komise týkajícího se Společné zemědělské politiky po roce 2027.
Alžběta Procházková, zemědělská expertka WWF Česko, říká: „Nejhorší na hlasování europarlamentu je, že opět sníží odolnost evropské zemědělské produkce a životního prostředí a zároveň neřeší skutečné problémy zemědělců, kvůli kterým opakovaně protestují. Podkopává navíc snahu snížit v Evropě nadměrnou konzumaci masa a živočišných bílkovin, což je nutné nejen z důvodu dlouhodobé udržitelnosti produkce potravin, ale také kvůli zdraví lidí.”
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, říká:
„Evropský parlament se opět rozhodl oslabit garance pro zachování přírodního dědictví a systémovou péči o krajinu. Krátkozraká rozhodnutí dávají všanc chráněná stanoviště, kvetoucí louky i zdraví půdy. Vyzýváme členské státy a Evropskou komisi, aby během nadcházejících trialogů okamžitě zastavily tento nebezpečný ústup od ochrany přírody. Pro naši udržitelnou budoucnost je naopak žádoucí posilovat šetrnější způsoby hospodaření a celkovou biodiverzitu zemědělské krajiny.“
Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA, říká: “Podpora zrušení ochrany půdy proti erozi od většiny českých europoslanců a europoslankyň je naprosto nezodpovědným krokem. Česká pravidla se dojednávala několik posledních let, aby se nyní z ničeho nic měla hodit do koše kvůli přílepku Zemědělského výboru europarlamentu, a to zcela bez diskuze. Zemědělská lobby tak může slavit, česká půda bude mizet dál. Hlasování je překvapivé hlavně u stran, které do voleb občanům slibovaly, že českou půdu ochrání. Nyní je na ministrovi zemědělství, aby roky příprav nenechal spadnout pod stůl.”
