Jak se Rusko zotavilo
10. 10. 2025
Pak vnější pozorovatelé rozhodli, že ruská armáda je prohnilá, možná jeden protiútok od kolapsu. To se také ukázalo jako nesprávné: ukrajinské ofenzívy selhaly a Moskva pokračovala v pomalém postupu. Nyní se spousta lidí dívá za hranice Ruska, aby pochopili stav bojiště, a místo toho obviňuje z problémů Kyjeva nedostatečnou vnější podporu.
Mnoha tvůrcům politik a stratégům uniklo, do jaké míry se Moskva poučila z neúspěchů a přizpůsobila strategii a přístup k válce, na Ukrajině i mimo ni. Od roku 2022 Rusko zahájilo systematické úsilí o přezkoumání bojových zkušeností, poučení z nich a sdílení těchto poznatků napříč ozbrojenými silami. Na začátku roku 2023 Moskva v tichosti vybudovala složitý ekosystém vzdělávání, který zahrnuje obrannou výrobní základnu, univerzity a vojáky nahoru a dolů v řetězci velení. Dnes armáda institucionalizuje znalosti, přeorientovává obranné výrobce a výzkumné organizace tak, aby podporovaly válečné potřeby, a propojuje technologické startupy se státními zdroji.
Výsledkem byla nová taktika na bojišti – kodifikovaná ve výcvikových programech a bojových manuálech – a lepší zbraně. Moskva vyvinula nové způsoby použití dronů k nalezení a zabíjení ukrajinských vojáků a k ničení ukrajinských aktiv, čímž se z kdysi slabé oblasti stala oblast síly. Postavila lepší rakety a vytvořila odolnější a schopnější obrněné systémy. Dává to níže postaveným velitelům větší svobodu v plánování. Ruská armáda se stala armádou, která je schopna se během této války vyvíjet a připravit se na budoucí konflikty v oblasti špičkových technologií.
Kvůli těmto změnám bude Ukrajina v nadcházejících měsících pravděpodobně čelit ještě větší destrukci. Bude se muset potýkat s rychlejšími a četnějšími útoky ruských dronů, což bude mít za následek větší škody na městech, civilistech a kritické infrastruktuře. Větší počet raket prorazí ukrajinskou obranu. Dvacet kilometrů vedoucích k frontové linii, které jsou již nyní velmi nebezpečné, se stanou ještě nebezpečnějšími a obtížnějšími k překročení. Tyto změny nemusí Rusku přinést žádný dramatický průlom, a to díky ukrajinské obraně a rozsáhlým útokům dronů a dělostřelectva. Znamenají však, že Moskva může nadále vyměňovat životy svých vojáků za pomalé zisky na Donbasu a doufat, že NATO konflikt unaví.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse