Putin přiznal, že za havárii ázerbájdžánského letadla je zodpovědná ruská protivzdušná obrana
10. 10. 2025
Ruský prezident uvedl, že protivzdušná obrana mířila na ukrajinský dron
Vladimir Putin uvedl, že za sestřelení ázerbájdžánského letadla v prosinci, při kterém zahynulo 38 lidí, je zodpovědná ruská protivzdušná obrana. Jedná se o jeho první přiznání odpovědnosti za tuto havárii.
Putin ve čtvrtek uvedl, že rakety vypálené Ruskem na ukrajinský dron explodovaly poblíž letadla společnosti Azerbaijan Airlines letícího z Baku, které se 25. prosince 2024 připravovalo na přistání v Grozném, hlavním městě ruské republiky Čečensko. Ukrajinské drony pravidelně útočí hluboko v ruském vnitrozemí.
Při setkání s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem v tádžickém hlavním městě Dušanbe, kde se oba účastnili summitu bývalých sovětských republik, Putin slíbil potrestat odpovědné osoby a poskytnout odškodnění.
Ázerbájdžánské úřady uvedly, že letadlo Embraer 190 bylo náhodně zasaženo ruskou palbou a poté se pokusilo přistát v západním Kazachstánu, kde havarovalo a zabilo 38 z 67 lidí na palubě.
Několik dní po havárii se Putin omluvil Alijevovi za to, co nazval „tragickou událostí“, ale nepřiznal odpovědnost. Aliyev mezitím kritizoval Moskvu za to, že se snaží incident „ututlat“.
Kontroverze ohledně havárie narušila dosud vřelé vztahy mezi Moskvou a Baku. Jejich vztahy byly dále destabilizovány smrtí etnických Ázerbájdžánců, které v červnu zatkla policie v ruském městě, a sérií zatčení Rusů v Ázerbájdžánu.
Ve čtvrtek Putin v rozhovoru s Alijevem řekl, že ruská protivzdušná obrana, která mířila na ukrajinský dron, vystřelila na ázerbájdžánské letadlo kvůli „technické poruše“ a dodal, že dvě rakety explodovaly pouhých 10 metrů od osobního letadla.
Řekl: „Ruská strana samozřejmě udělá vše pro to, aby poskytla odškodnění a provedla právní posouzení jednání všech odpovědných úředníků.
„Samozřejmě, že tato slova související s touto tragédií, jejichž cílem je morálně podpořit rodiny, neřeší hlavní problém: nemůžeme vrátit k životu ty, kteří v důsledku této tragédie zemřeli.“
Ruský prezident vyjádřil naději, že se podaří překonat napětí mezi oběma zeměmi a plně obnovit vzájemné vztahy. „Doufám, že naše spolupráce bude nejen obnovena, ale bude pokračovat v duchu našich vztahů, v duchu našeho spojenectví,“ řekl.
Aliyev poděkoval Putinovi za vyšetřování příčiny sestřelení letadla. „Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste situaci udržel pod svou osobní kontrolou,“ řekl.
