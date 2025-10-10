Mladí lidé čelí apokalypse při hledání zaměstnání: globální firmy upřednostňují AI před novými zaměstnanci, uvádí zpráva
10. 10. 2025
Studie Britské normalizační instituce (BSI) provedená v sedmi zemích zjistila, že čtvrtina šéfů věří, že práci na vstupní úrovni jejich firem lze automatizovat, aby se snížily náklady
Mladí lidé vstupující na pracovní trh čelí apokalypse při hledání zaměstnání, protože vedoucí pracovníci investují víc do umělé inteligence (AI) než do nových zaměstnanců, vyplývá ze studie globálních vedoucích pracovníků.
Šéfové upřednostňují automatizaci pomocí AI, aby zaplnili mezery v dovednostech a mohli snížit počet zaměstnanců, místo aby školili mladší členy personálu, zjistila zpráva Britské normalizační instituce (BSI).
Čtyři z deseti (41 %) šéfů uvedli, že AI jim umožňuje snížit počet zaměstnanců, jak vyplývá z průzkumu mezi více než 850 vedoucími pracovníky v sedmi zemích: Velké Británii, USA, Francii, Německu, Austrálii, Číně a Japonsku.
Téměř třetina (31 %) dotázaných uvedla, že jejich organizace zvažuje řešení AI předtím, než uvažuje o přijetí nového zaměstnance, přičemž dvě pětiny očekávají, že tomu tak bude do pěti let.
Jako známka výzev, kterým čelí pracovníci patřící do nejmladší generace – narození mezi lety 1997 a 2012 – v době, kdy se trh práce zmnšuje, čtvrtina šéfů uvedla, že je přesvědčena, že všechny nebo většinu úkolů prováděných kolegy na vstupní úrovni by mohla vykonávat AI.
Susan Taylor Martin, generální ředitelka BSI, uvedla: „AI představuje pro podniky po celém světě obrovskou příležitost, ale při snaze o vyšší produktivitu a efektivitu nesmíme ztrácet ze zřetele skutečnost, že pokrok v konečném důsledku pohánějí lidé.
„Naše výzkumy jasně ukazují, že napětí mezi maximálním využitím AI a umožněním rozvoje pracovní síly je klíčovou výzvou naší doby. Existuje naléhavá potřeba dlouhodobého uvažování a investic do pracovní síly, spolu s investicemi do nástrojů umělé inteligence, aby bylo zajištěno udržitelné a produktivní zaměstnání.“
Kromě toho dvě pětiny (39 %) vedoucích pracovníků uvedly, že pozice na vstupní úrovni již byly redukovány nebo zrušeny v důsledku zefektivnění práce pomocí nástrojů umělé inteligence k provádění výzkumu nebo administrativních a informačních úkolů.
Zatímco více než polovina respondentů uvedla, že se cítí šťastná, že zahájila svou kariéru předtím, než se rozšířilo používání AI, něco málo přes polovina (53 %) také uvedla, že věří, že výhody zavedení AI ve firmách převáží nad narušením pracovní síly.
Podle dotazovaných vedoucích pracovníků britské podniky rychle přijímají AI a tři čtvrtiny (76 %) uvedly, že očekávají, že nové nástroje přinesou jejich organizacím v příštích 12 měsících hmatatelné výhody.
Podniky uvedly, že do AI investují hlavně za účelem zvýšení produktivity a efektivity, snížení nákladů a vyplnění mezer v dovednostech.
Analýza výročních zpráv firem provedená BSI zjistila, že slovo „automatizace“ se objevovalo téměř sedmkrát častěji než „zdokonalování dovedností“ nebo „rekvalifikace“.
Samostatný průzkum nedávno odhalil, že polovina dospělých ve Velké Británii se obává dopadu AI na své zaměstnání a bojí se, že by jim mohla vzít nebo změnit práci, jak vyplývá z průzkumu provedeného odborovou ústřednou Trades Union Congress.
Britský trh práce se v posledních měsících zmenšuje a růst mezd se zpomalil, přičemž oficiální míra nezaměstnanosti ve Velké Británii dosáhla čtyřletého maxima 4,7 %. Většina ekonomů však nevěří, že by to souviselo s urychlením investic do AI.
