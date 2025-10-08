NCOZ odmítá sdělit počet podnětů podezření na Petra Fialu pro podporu pachatelů genocidy
8. 10. 2025 / Radomír Silber
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (dále jen NCOZ) odmítla Rozhodnutím č.j. NCOZ-7082-4/ČJ-2025-4100PI ze dne 29. září 2025 poskytnout informaci "Kolik konkrétních podnětů a ke kterým datům NCOZ obdržela ve věci podezření, že občan Petr Fiala zneužívá funkce předsedy vlády k osobní a organizované podpoře okupační mocnosti, války a okupace a pachatelů zločinů válečných a proti lidskosti, včetně zlehčování a popírání nebo ignorování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a genocidního jednání."
Ředitel NCOZ plukovník JUDr. Jiří Mazánek k tomu sdělil, že "Informace o tom, zda Policie České republiky vede trestní řízení či pracuje s konkrétními poznatky či podněty vůči určité fyzické či právnické osobě v souvislosti s možným spácháním trestné činnosti, Policie České republiky zásadně neposkytuje, a to bez ohledu na to, zda odpověď na tuto otázku je kladná nebo záporná. Poskytnutím takové informace by mohla být ohrožena schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy".
Plukovník Mazánek výslovně uvedl: "Ve vztahu k předmětné části žádosti povinný subjekt dospěl k názoru, že se žadatel domáhá poskytnutí informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení, jejichž zveřejnění je způsobilé ohrozit schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy".
Žadatel o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se v tomto případě dožadoval také informace "Jakým způsobem Národní centrála proti organizovanému zločinu konkrétní podněty podezření na trestnou činnost občana Petra Fialy spočívající ve zneužívání funkce předsedy vlády k osobní a organizované podpoře okupační mocnosti, války a okupace a pachatelů zločinů válečných a proti lidskosti, včetně zlehčování a popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a genocidního jednání, řešila a řeší? Kterými osobami a v jakých funkcích?" K tomu ředitel NCOZ informoval sdělením č.j. NCOZ-7082-2/ČJ-2025-4100PI ze dne 17. září 2025, že NCOZ ani nepožádala občana Petra Fialu o vysvětlení, ani jej nepředvolala k výslechu.
NCOZ tak reagovala na žádost o informace "v souvislosti s fakty doloženým a Policii České republiky a systému státních zastupitelství včetně nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., již delší dobu známým podezřením, že občan Petr Fiala, narozený 1. 9. 1964, zneužil funkce předsedy vlády a médií masového dosahu k popírání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidy a k podpoře okupační mocnosti, okupace a Mezinárodním trestním soudem stíhaného okupanta a pachatele válečných zločinů a zločinů proti lidskosti Benjamina Netanjahua a že nekonal proti vyjádřeným genocidním úmyslům a genocidnímu jednání okupační mocnosti, činitelů vlády a armády státu Izrael a nezabránil dodávkám zbrojního materiálu okupační mocnosti, ale naopak je podezřelý, že působil ve prospěch pokračování okupace a genocidním způsobem vedené války a proti autoritě Mezinárodního trestního soudu".
