Gaza: Mladé životy ukončené v nepředstavitelném měřítku: 18 457 dětí na seznamu válečných obětí v Gaze
8. 10. 2025
Za téměř dva roky to znamená, že bomby, kulky a granáty zabíjely každého dne každou hodinu jednoho chlapce nebo dívku.
Ve skutečnosti však úmrtí nejsou rozložena tak rovnoměrně. Sourozenci, bratranci a sestřenice a kamarádi jsou často zabiti společně, při leteckém útoku nebo ostřelování dělostřelectvem. Dokonce i děti zastřelené odstřelovači nebo kvadrokoptérami jsou někdy přiváženy do nemocnic ve skupinách, říkají lékaři.
Dohromady tvoří téměř třetinu všech válečných obětí, jejichž těla byla před pohřbem nalezena a identifikována.
Seznam jmenovaných obětí, který vede zdravotnická správa v Gaze, je mezinárodním společenstvím, OSN a armádou Izraele uznáván jako autoritativní, ačkoli izraelští politici se často snaží jej zpochybňovat.
Zdroj ZDE
Rakan Hamdi Yahya Al-Najjar
10 let
Izraelský letecký útok
23. května 2025
Rakan žil v Khan Younis se svými rodiči Alaa a Hamdi, kteří byli oba lékaři, a devíti sourozenci. Kolegové a přátelé uvedli, že děti měly egyptské občanství a že Alaa a Hamdi plánovali odjet do Egypta a zapsat své děti na univerzitu v Káhiře. V den Rakanovy smrti ráno Alaa odešla z domu do práce jako pediatrička do zdravotnického komplexu Nasser. O několik hodin později izraelský letecký útok zasáhl rodinný dům, zabil Rakana a osm jeho sourozenců a těžce zranil jednoho z jeho bratrů a otce. Hamdi, jeho otec, zemřel o několik dní později na následky zranění. „Moje jediná naděje je, že ti, kteří byli zabiti, nejsou jen jména na papíře,“ řekl Alaův kolega z komplexu Nasser, Dr.
Omar Ahmed Abdel Naser Shamlakh
4 měsíce
Izraelský letecký útok
8. října 2023
Omar žil v bytě ve velkém růžovém domě v Sheikh Eljeen v jihozápadní Gaze. Dům, který se skládal ze dvou pater se čtyřmi byty, obývaly tři rodiny. Byl nejmladším z 10 obětí ze tří generací jedné rodiny, které zahynuly při izraelském leteckém útoku. „Celá rodina byla pohřbena pod troskami,“ řekl deníku Independent Waf’a Shamlakh, Omarův bratranec žijící ve Velké Británii. „Našli jen dvě celá těla. Ostatní byla rozřezaná na kusy nebo k nepoznání.“ O Omarovi a jeho dvouletém bratrovi Abdelovi, který také zahynul, Shamlakh řekl: „Teprve začínali svůj život, měli ještě sny.“
Yaqeen Khader Fathi Hammad
12 let
Izraelský letecký útok
23. května 2025
Yaqeen, nejmladší influencerka z Gazy, na sociálních médiích sdílela praktické tipy pro přežití v každodenním životě pod bombardováním, například rady, jak vařit improvizovanými metodami, když není k dispozici plyn. Aktivně se angažovala v kolektivu Ouena, neziskové organizaci se sídlem v Gaze, která se věnuje humanitární pomoci. V jednom ze svých posledních příspěvků napsala: „Dnešek byl pro sirotky v Gaze radostným dnem – rozdávali jsme jim nové oblečení, abychom jim přinesli trochu štěstí.“ Zahynula po sérii silných izraelských leteckých útoků, které zasáhly dům, kde bydlela se svou rodinou v Deir al-Bala v centrální Gaze. Její tělo, roztrhané bombardováním, bylo nalezeno pod troskami. Číst více.
Přísná pravidla, která zajišťují jeho důvěryhodnost, však také znamenají, že nemůže zachytit celý rozsah tragédie, která postihla děti v Gaze a jejich rodiny.
V počtu obětí chybí tisíce obětí, které jsou stále pohřbeny pod troskami zničených budov, stejně jako mnoho nepřímých obětí války. Izraelská blokáda způsobila smrtelný nedostatek potravin, léků, čisté vody a paliva.
Hladomor zabil nejméně 150 dětí. Nedostatek čisté vody, základních léků, jako jsou antibiotika, a lékařské péče o nemoci, včetně rakoviny, způsobil mnoho dalších úmrtí, které podle zdravotnických úředníků nelze spočítat, dokud boje pokračují.
Mnoho dětí, které útoky přežily, má zranění, která jim změnila život. Podle OSN bylo ve válce zraněno více než 40 000 dětí. V Gaze nyní žije více dětí s amputovanými končetinami než kdekoli jinde na světě.
Organizace na ochranu lidských práv, odborníci na genocidu, mezinárodní politici a komise OSN dospěli k závěru, že Izrael páchá v Gaze genocidu, a jako důkaz uvádějí mimo jiné masové zabíjení civilistů.
Rozsah dětských obětí převyšuje počet obětí konfliktů v Izraeli, na okupovaném palestinském území a v širším regionu v posledních desetiletích.
V roce 2008 izraelská operace Cast Lead zabila během 22 dnů v Gaze 345 dětí, jak ukazují statistiky organizace na ochranu lidských práv B'tselem. V roce 2014 izraelské útoky zabily během 50 dnů operace Protective Edge 548 dětí.
V Iráku během 15letého období, které zahrnovalo vzestup a zničení „chalífátu“ Islámského státu, mezi lety 2008 a 2022, OSN ověřila 3 119 úmrtí dětí ve válce.
„Celkově je zřejmé, že děti v Gaze prožívají jednu z nejzávažnějších situací, jaké jsme v posledních desetiletích zaznamenali,“ uvedla Gudrun Østby, profesorka na Institutu pro výzkum míru v Oslu (PRIO), který sleduje globální dopady válek.
Všechny děti v Gaze jsou vystaveny „extrémní intenzitě konfliktu“, což je metrika, kterou PRIO definuje jako život ve vzdálenosti méně než 50 km od událostí, při nichž bylo během jediného roku zabito nejméně 1 000 lidí.
Nejkrvavější období syrské občanské války, která začala v roce 2011, nabízí určité srovnání. „[V Sýrii] každý rok od roku 2012 do roku 2015 žila více než polovina všech dětí v těsné blízkosti extrémních konfliktů,“ řekl Østby.
Syrská síť pro lidská práva zdokumentovala více než 19 000 dětí zabitých během prvních čtyř let konfliktu. Počet obyvatel Sýrie na začátku této války byl asi desetkrát vyšší než počet obyvatel Gazy v roce 2023.
Podle organizace Save the Children bylo přibližně jedno z každých 50 dětí žijících v Gaze před válkou zabito izraelskými útoky. Podle organizace Save the Children.
Izraelští generálové a vojáci si jsou vědomi, že zabíjejí velké množství dětí. Bývalý šéf vojenské rozvědky, který působil po většinu války, řekl, že „teď už nezáleží na tom“, zda jsou mezi mrtvými i děti.
Někteří politici tvrdí, že děti jsou legitimním cílem, protože jsou používány jako lidské štíty, a fráze „v Gaze nejsou žádní nevinní“ se v Izraeli stala běžnou.
Zdroj v angličtině ZDE
