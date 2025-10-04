K volebním výsledkům v České republice
SPD to vyšlo, do vlády nemusí a bude dál parazitovat ve Sněmovně 😎🐈⬛— petr fischer (@petrfischer3) October 4, 2025
Predikce... vláda Babis/Klaus— petr fischer (@petrfischer3) October 4, 2025
STEM pic.twitter.com/E0haQLAWEB
Piráti a STAN maji spolu více než minule, chybi velká města a Praha... půjdou nahoru. Volby vyhraje ANO, hraje se o to, kdo a zda bude Babišovi k ruce... Turek ministr zahraničí, to bude legrace...— petr fischer (@petrfischer3) October 4, 2025
Babiš bojuje o koaliční partnery, SPD tam bude, Motoristé jen těsně, Stačilo bude pod 5 %— petr fischer (@petrfischer3) October 4, 2025
