Policie zadržela Chorvata podezřelého z létání s dronem nad největším německým letištěm
6. 10. 2025
Proti zadrženému bylo zahájeno řízení ve věci správního deliktu. Policie vyšetřuje, za jakým účelem bezpilotní letoun vypustil.
K podobným incidentům s drony došlo i v severním Německu. Dne 4. října policie zaznamenala let dronu nad muničním skladem poblíž města Jever v Dolním Sasku. Probíhá vyšetřování, původ dronů zatím nebyl objasněn. Ve čtvrtek byly navíc další tři drony spatřeny ve městě Gifhorn v Dolním Sasku, poblíž kterého se nachází základna policejní eskadry. Objekty se pohybovaly ve výšce asi 100 metrů rychlostí až 100 km/h, uvádí policejní zpráva.
Ve dnech 2. a 3. října se dva dny po sobě objevilo několik neidentifikovaných dronů v oblasti druhého největšího letiště v Německu – Mnichova. Policie zjistila, že se jednalo o vojenské průzkumné drony. Pátrání po operátorovi dronu však bylo neúspěšné, a to i přes nasazení policejního vrtulníku.
Kvůli těmto dronům bylo v mnichovském leteckém přístavu dva dny po sobě zavedeno mnohahodinové omezení letu. V důsledku toho byly desítky letů přesměrovány na jiná letiště, zpožděny nebo zrušeny. Celkem to za dva dny ovlivnilo plány zhruba 8 tisíc cestujících.
Předtím byly hromadné lety neznámých bezpilotních letounů zaznamenány také ve Šlesvicku-Holštýnsku. 26. září přeletělo několik dronů nad strategickými zařízeními v regionu, včetně loděnice v Kielu, univerzitní nemocnice, elektrárny, budovy místního parlamentu a rafinerie dodávající palivo na letiště v Hamburku. V sousední spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko byly zaznamenány podobné případy: tam se objevily drony nad vojenskými objekty a v přístavu Rostock si policie všimla několika těžkých kvadrokoptér vážících více než 2,5 kg.
