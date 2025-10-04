Izrael nařídil armádě zastavit operaci v městě Gaza, ale v útocích na území pokračuje
4. 10. 2025
IDF tvrdí, že dostala pokyn připravit se na první část plánu Donalda Trumpa na ukončení války v Gaze poté, co Hamas souhlasil s propuštěním rukojmí
Izraelská armáda dostala od politického vedení rozkaz zastavit operace v Gaze, informovalo v sobotu izraelské armádní rádio, zatímco se připravovala na první fázi plánu Donalda Trumpa na ukončení války v Gaze a propuštění všech rukojmích.
V prohlášení izraelská armáda uvedla, že dostala pokyn „pokračovat v přípravách“ na první část Trumpova plánu. Armádní rozhlas oznámil, že operace v Gaze budou omezeny na „minimum“ a vojáci budou provádět pouze obranné údery.
Rozkaz přišel poté, co americký prezident Donald Trump v pátek pozdě večer požadoval, aby Izrael zastavil bombardování Gazy, poté co Hamás částečně přijal jeho návrh na ukončení téměř dvouleté války v Gaze.
Nejméně šest palestinských civilistů, včetně dvou dětí, bylo zabito při izraelských útocích na dům ve městě Gaza a stan, ve kterém byli ubytováni vysídlení lidé v al-Mawasi. Drony také zaútočily na shromáždění lidí poblíž pekárny v centru města Gaza, přičemž podle palestinské tiskové agentury Wafa zabily „desítky“ lidí.
Izraelský vojenský mluvčí v arabském jazyce Avichay Adraee varoval obyvatele, aby se nevraceli do severní Gazy nebo města Gaza, kde izraelské jednotky stále operují, v příspěvku na X v sobotu ráno.
Hamás souhlasil s propuštěním všech 48 zbývajících rukojmích a předáním vládní moci v pásmu Gazy, přičemž vyzval k jednání o dalších částech návrhu. Trump uvedl, že na základě reakce Hamásu je připraven na mír.
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pátek uvedla, že Izrael je odhodlán ukončit válku v Gaze. Po Trumpově schválení přijetí Hamásu bude premiér čelit tlaku na realizaci plánu, který se setkal s širokým souhlasem na mezinárodní úrovni i v Izraeli.
Izraelský opoziční politik Yair Lapid v pátek večer uvedl, že Trumpův plán je „skutečnou příležitostí k propuštění rukojmích a ukončení války“ a že bude politicky podporovat Netanjahua, aby se zapojil do dalších jednání s cílem dohodu dokončit.
Podle izraelských médií dostaly izraelské vyjednávací týmy pokyn, aby se připravily na dnešní obnovení rozhovorů s cílem realizovat první část Trumpova plánu.
Ačkoli mnoho detailů plánu a jeho konečné realizace zůstává nejasných, zdá se, že se vytváří impuls k dosažení dohody. Pozitivní prohlášení Hamásu i Trumpa naznačují, že možnost ukončení války v Gaze je blíže než v posledních měsících, ačkoli předchozí snahy o příměří ztroskotaly ve fázi vyjednávání, i když měly za sebou významný impuls.
Vysoký představitel Hamásu v sobotu agentuře Agence France-Presse sdělil, že Egypt organizuje konferenci palestinských frakcí, na které se bude rozhodovat o poválečné budoucnosti pásma Gazy, což Hamás označil za cestu vpřed v rámci Trumpova plánu.
Palestinský islámský džihád (PIJ), militantní skupina spojená s Hamasem, uvedla, že souhlasí s reakcí Hamasu na Trumpův plán. V prohlášení PIJ uvedla, že odpověď Hamasu „reprezentuje postoj palestinských odporových frakcí“.
Podpora PIJ, která drží izraelské rukojmí, je klíčovým signálem, že Hamas má podporu dalších militantních skupin v Gaze, aby pokračoval v Trumpově plánu.
Trumpův 20bodový plán požaduje okamžité ukončení bojů v Gaze, propuštění zbývajících 48 izraelských rukojmích zadržovaných v Gaze do 72 hodin výměnou za více než 1 000 palestinských politických vězňů, postupný odchod izraelských sil z Gazy, odzbrojení Hamásu a přechodnou správu pásma pod vedením samotného Trumpa.
Plán také požaduje zvýšení pomoci Gaze, jejíž části trpí hladomorem kvůli izraelské blokádě území, a obnovu zdevastovaného pásma.
Odpověď Hamásu na Trumpův plán se výrazně nezmiňuje o složení zbraní, což je otázka, která bude pravděpodobně muset být vyřešena v budoucích jednáních.
Trumpův plán je obecně považován za nevýhodný pro Hamás. Izrael naopak musí učinit jen málo ústupků. Palestinci v Gaze však po téměř dvou letech ničivých bombardování, hladu a vysídlení zoufale touží po ukončení bojů.
Podle zdravotnických orgánů v Gaze si izraelská válka v Gaze vyžádala nejméně 67 074 palestinských obětí a asi 170 000 zraněných, přičemž většinu obětí tvořili civilisté. Izrael zahájil válku poté, co militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zaútočili na Izrael, zabili asi 1 200 lidí a vzali 251 rukojmích.
Diskuse