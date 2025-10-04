První samosběr z voleb
4. 10. 2025 / Jiří Hlavenka
Trochu nesourodě a neměl jsem ještě čas na studium všech čísel, můžu se v lecčem mýlit:
1) Vlastně to není tak zlé
Porovnávejme s preferencemi a prognózami. Babiš vůbec nebude skládat vládu lehce, dost možná ho čeká nějaká menšinová divočina (ANO+Moto ve vládě, SPD vyděračská tolerance). Dohromady je to 108, což vypadá komfortně, ale SPD je samozřejmě slepenec, kde pět jejich nových poslanců jsou lidé odjinud, Moto tam má taky pár podivných lidí typu Klempíře, Pikory nebo Vesecké atd). Pokud to takhle složí, bude to hrozně slabá vláda - ta většina bude vratká. Babiš to ví. (Předčasné volby za 1, 2, 3...?)
(Pozn. JČ: Jiří Pehe si myslí, že ji Babiš může posílit přetažením pár poslanců z ODS, pak by nepotřeboval SPD vůbec.)
2) Babiš pilně vysával, ale zas tak moc nevysál
Proti "poll of polls" z http://Mandaty.cz (souhrn několika předchozích průzkumů, nic lepšího vlastně není) si Babiš připsal +4, ale Stačilo -3, SPD -5 (největší prohra voleb!) a Přísaha -2. Dohromady -10, z nichž Babiš vysál 4. Kam se podělo zbylých šest? (Vůbec nevím).
3) "5K" získala o sto tisíc hlasů víc
Nepřepočítával jsem, věřím zdrojům. Jenomže taky vzrostla volební účast o 3%, tedy 5.672 tisíc platných hlasů oproti 5.375 tisíc z roku 2021. Polepšil si tedy i "non-5K" volební tábor, a to 250 tisíc hlasů.
Rozhodl ovšem samozřejmě nižší propad hlasů. V zásadě zůstávají oba tábory velice vyrovnané, voliči se z jedné strany propasti na druhou nevydali.
4) Motoristé docela fikaně a s úspěchem
Moto zkoušeli jet ze startu kampaň zaměřenou na strach a zlobu, ale klesali s tím dolů. Samozřejmě: tady bere Babiš, protože je největší. Proto vypadlo SPOLU a proto velice oslabilo SPD (přesto, že posílilo o několik dalších uskupení), protože jeli stejnou linku jako Babiš a každý marketér vám řekne, že volič (či zákazník) mezi kováříčkem a kovářem dá přednost tomu druhému.
V Moto si to uvědomili a přepnuli na spíše pozitivní (!) notu, kdy se začali pozicovat do "té opravdu a jasně pravicové strany", kdy podle nich je to ve Sněmovně beztak jeden socialista vedle druhého a je potřeba tu pravici opravdu zdvíhat vysoko. (Trochu podobné Trumpovu úspěšnému tažení.) Sice trochu divná propozice, ale vyšlo jim to, protože v této nabídce vlastně neměli konkurenta.
5) Je to naposledy, co jsme slyšeli o SPOLU?
Vlastně bych se docela divil, kdyby ODS nepřinutila Fialu dát funkci k dispozici a to zhruba během zítřka.
Sice totiž 52 mandátů pro SPOLU nevypadá zas tak zle, ale ODS z nich má pouze 27 poslanců a to je veliká bída. "Dvouprocentní" lidovci mají jen o kousek méně a i stěží existující TOP09 jich urvala 9.
Petr Fiala navíc v preferenčních hlasech o polovinu méně (v procentech) než čerstvě přeběhlý Honza Lipavský a prohrál (v preferenčních procentech) třeba i se starostkou Kravař paní Brzeskovou. (OK, byla to kdysi miss ČR, čímž se Petr Fiala bohužel chlubit nemůže).
6) Kroužkuj ženu - největší fenomén voleb vůbec
Takovýto dopad nečekal vůbec nikdo. U nás Pirátů budou tvořit 16 z 18 nových poslanců ženy, u starostů polovina. (Mužští) lídři skoro všude přeskákaní.
Co se stalo? Bude potřeba se ještě hodně kutat v datech, ale docela si myslím, že tu jsme na začátku docela historického pohybu, kdy si ženy řekly, s těma blbýma chlapama to fakt dál nepůjde a naházely to ve velkém svým. Jasně, tohle je dost divoké - ale sám jsem tohle slyšel v debatách s voliči (voličkami) na vlastní uši několikrát, a možná je to i protireakce na docela toxickou manosféru. Ale opravdu nevím, jsou to jen hypotézy, diskutujme.
Znám dobře většinu žen zvolených za Piráty a vím, že to budou dobré poslankyně, jsou chytré, pracovité a poctivé. Ale upřímně: voliči je, s výjimkou Olgy Richterové, neznali. To není jejich chyba, zkrátka znalost regionálních politiků je úplně minimální, v jednotkách procent a to ještě povrchně. Nemají pokrytí ze strany velkých (celostátních) médií a ta regionální spíš neexistují.
Voliči/voličky na to šli shora dolů a kde bylo -ová/-á dali kroužek.
(Mimochodem: Olga 30% preferenčních hlasů, Andrej Babiš 26%.)
7) Dva velké předvolební duely Babiš-Fiala byly přílišným zásahem do férovosti voleb
Po sobě jdoucí dlouhé, jen na dvě osoby zaměřené televizní duely totiž mohly znamenat (a taky znamenaly) jen jednu věc: vyvolání dojmu, že jde o souboj mezi Babišem a Fialou, o jakési play-off. Jenomže to pravda není. Sice to (dost možná) pomohlo dostat Stačilo! ven ze Sněmovny, ale férové tohle rozhodně není, protože se o žádné play-off nejednalo.
8) Za Piráty jsem spokojený
18 mandátů je značná síla ve Sněmovně. Pokud by mně někdo týdny či měsíce před volbami řekl, že o tři mandáty porazíme SPD, a zvítězíme nad nimi dokonce i v Moravskoslezském a Ústeckém (!) kraji, nevěřil bych mu ani ň.
Kromě "woman power" mě u nás překvapila právě ještě tato věc - měli jsme dobré výsledky ve všech krajích. Žádné "Praha a Brno, zbytek pusto". Tohle ještě musíme analyzovat.
9) O pádu Stačilo se píše všude. Myslím, že (kromě jiného) přepálili svou hysterii
Kateřina Konečná byla nesnesitelná a Sterzik je skořápkář od pohledu. Jejich "jakoby levicový" program nezafungoval, protože se mu nedalo věřit, a nespokojenost lidí logicky pod sebe nahrnul Andrej Babiš, protože odpověď voličů na otázku u urny "kdo líp potrestá toho zlosyna Fialu, Konečná nebo Babiš?" musela být nad slunce jasná.
