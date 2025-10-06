Kniha, v níž se ruský prezident omlazuje pijavicemi a krví panen, byla stažena z prodeje
6. 10. 2025
"Jednou za měsíc Leonid Trojevidov omládl, úplně změnil svou krev. Porcelánová váza s růžovými pijavicemi mu byla poslána z Pekingu. Tyto pijavice byly nasyceny krví čínských panen. Pijavice sály jeho tělo, pily jeho unavenou krev a na oplátku nalévaly panenskou svěžest. Kousnutí růžových pijavic bylo něžné jako polibky," popsal rysy hlavy ruského státu Prochanov. 2. října román zmizel z webových stránek Čitaj-Gorod a tržiště Ozon naznačuje, že fyzické kopie knihy došly.
Z plakátů byla odstraněna prezentace Lemnera, která se měla konat 29. září v Moskevském domě knihy. Sám Prochanov komentoval zrušení akce s tím, že to udělali "vystrašení majitelé". Brzy však svůj příspěvek smazal. Později kanál MDK vysvětlil zrušení prezentace tím, že by to mohlo vyprovokovat "třetí strany" k páchání trestných činů proti autorovi a čtenářům.
"Prochanov si byl jistý, že o takových tématech může mluvit bez jakýchkoli omezení. Prezentace jsou však zrušeny. Všichni - jak "liberálové", tak "vlastenci" - se plavíme na jedné cenzurní lodi," napsala literární kritička Galina Juzefovičová.
