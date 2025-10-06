Putin řekl, že Evropané po tisících prchají ze svých zemí a stěhují se do Ruska
6. 10. 2025
"Nemůžu říct, že by tam byl nějaký tok, ale jsou to tisíce lidí. A tento proud přichází. Spíše ne z politických, ale z hodnotových důvodů, lidé se k nám stěhují," řekl Putin. Upřesnil, že žádosti o ruské občanství podaly asi dva tisíce občanů západních zemí.
Jako jeden z důvodů stěhování cizinců Putin jmenoval "genderový terorismus proti dětem", který je podle něj praktikován na Západě. "Nám na tom nezáleží: člověk z východu, západu, severu. Pokud sdílí naše hodnoty, je naší osobou," zdůraznil.
Mezitím podle oficiálních statistik Ministerstva vnitra dosáhl zájem o přesun do Ruska ze zahraničí za posledních jedenáct let minima. Za prvních šest měsíců roku 2025 tedy do Ruské federace dorazilo v rámci programu dobrovolného přesídlení krajanů pouze 11,6 tisíce lidí. Toto číslo bylo rekordně nízké za šestiměsíční období od roku 2014. Pro srovnání, o rok dříve to bylo 15,4 tisíce lidí, a za celý rok 2024 se jich do Ruska přestěhovalo pouze 31,7 tisíce, což byla nejnižší úroveň za 14 let.
Odborníci připisují pokles atraktivity relokačního programu válce proti Ukrajině a zpřísnění migračních pravidel. Jak poznamenali Galina Ragozina z Fóra organizací pro přesídlení a také Michail Burda z RANEPA a Světové ruské lidové rady, klíčovým faktorem bylo zavedení vojenské služby pro nové občany.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse