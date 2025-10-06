Jak lze zdůvodnit, že demokraté ve volbách vlastně uspěli
6. 10. 2025 / Boris Cvek
Uplný souhlas s @kalousekm. Překvapujeme, jak jsou všichni v pohodě, že poprvé bude vládnout krajní pravice s kampaní postavené na desinfu. Minimálně vyjednávat s Ano a oslabit vydírací potenciál radikálů, by byl zodpovědný krok pro ČR. https://t.co/ceLeM1jjBY— Daniel Prokop (@dan_prokop) October 6, 2025
Tak
jsem četl chytrou analýzu, že volby dopadly dobře z pohledu
Fialovy vlády. Myslím, že to vystihuje ducha doby. Už nějakou
dobu si dávám pozor, když v rádiu slyším o nějakém
debaklu, třeba i ve sportu, zda a jak je to vydáváno za úspěch.
Podívejme se na to šikovné uvažování v souvislosti
s volbami.
Argument vychází z toho, že pokud vládní strany získaly zhruba stejně jako v roce 2021, je to dobré. Připomenu čísla Adenauerova: 1949 to bylo 30 %, o čtyři roky později 45 % a o další čtyři roky později 50 %. Ale ne, to my v naší situaci nepotřebujeme. Připomenu, že cílem vlády bylo zabránit nástupu Andreje Babiše k moci, ne získat stejnou podporu jako v roce 2021. Naopak se velmi dobře vědělo, že v roce 2021 mohla vzniknout vláda demokratů jen díky náhodě, tedy propadnutí asi milionu hlasů mimo Sněmovnu. Imperativem bylo získat mnohem více, lidi dostat na stranu demokracie, přesvědčit je.
Ale nechejme toho, podívejme se raději na „argumenty“ chytré práce s čísly. Součet podpory vládních stran je prý ve volbách 2025 a 2021 v zásadě stejný, jen motoristé vyluxovali ODS a ANO komunisty a SPD. Problém je ale v tom, že piráti rostli až po vyhození z vlády, takže hlasy pro ně opravdu nejsou podporou Fialově vládě.
Další problém je, že ministr financí, první místopředseda ODS se ani nedostal do Sněmovny. A nejde jen o něj. Cituji z čerstvého článku na Seznamu: „Lídři, které vládní strany instalovaly na čela kandidátek, zhusta pohořeli. U ODS propadli zasloužilí straníci, Pirátům se z tahounů do Sněmovny nedostal téměř nikdo. Jedničky kandidátek měly problém i u STAN.“ Jistě to znamená, že vládní voliči byli spokojeni s vládou, že?
Samozřejmě. Vlastně nic se nestalo a vláda uspěla. Vždy a ve všem uspěla. Všechno udělala maximálně rozumně a uspěla. Jak jinak? To, že poprvé v historii ČR vzniká vláda s podporou krajní pravice, to je přece úspěch, ne? Zejména v době, kdy je demokracie tak vážně ohrožena. A vlastně nikoho to nevzrušuje. Kdysi to bylo nepřekročitelné tabu, dnes je to samozřejmost.
