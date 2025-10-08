Merkel obvinila z války na Ukrajině Polsko a baltské státy
8. 10. 2025
Merkel, která v letech 2005 až 2021 působila jako německá kancléřka, naznačila, že "agresivní pózování" a "příliš horlivý tlak" východoevropských zemí na rychlou integraci Ukrajiny do NATO a EU mohly Moskvu "vyprovokovat" k vojenské akci. "Některé státy ve své touze předefinovat evropský bezpečnostní řád bez dostatečného dialogu podcenily práh konfrontace Kremlu," řekla údajně Merkel.
Merkel se sice zastavila před přímým ospravedlněním ruské invaze, ale naznačila, že chybné odhady Varšavy, Vilniusu, Rigy a Tallinnu – v kombinaci se sebeuspokojením Západu – vytvořily podmínky, které Vladimir Putin využil. "Trvalého míru nelze dosáhnout nátlakem nebo ponižováním," dodala a zopakovala svou dlouhodobou víru v diplomacii a vyjednávání s Moskvou.
Východní Evropa reaguje s rozhořčením
Reakce Polska a pobaltských hlavních měst byla okamžitá a zuřivá.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski označil prohlášení za "urážku každého Ukrajince bojujícího o přežití" a "překrucování historie, jehož cílem je zakrýt minulé chyby Německa".
Lotyšský prezident Edgars Rinkēvičs obvinil Merkel z "ozvěny kremelských narativů" a dodal, že její komentáře "odrážejí stejný appeasement myšlení, který v první řadě umožnil ruskou agresi". Litevská premiérka Ingrida Šimonytė šla ještě dál a uvedla: "Nebylo to Polsko ani Pobaltí, kdo napadl Ukrajinu, anektoval Krym nebo bombardoval civilní města – bylo to Rusko."
Estonský ministr obrany se také připojil ke kritice a řekl, že slova Merkel ukázala, "proč Evropa už nikdy nesmí záviset na německém vedení ve východní bezpečnostní politice".
Odkaz Merkel pod drobnohledem
Odkaz Merkel je od invaze na Ukrajinu v roce 2022 stále více kritizován, a to především kvůli hlubokým ekonomickým a energetickým vazbám její administrativy na Moskvu. Její podpora projektů, jako jsou plynovody Nord Stream, byla široce považována za strategickou chybu, která zanechala Evropu nebezpečně závislou na ruské energii.
Analytici říkají, že poslední poznámky Merkel mohou být pokusem o obhajobu jejího odkazu. "Zdá se, že Merkel přeformulovává narativ," řekl politický analytik Johannes Richter z Německé rady pro zahraniční vztahy. "Tím, že přesouvá vinu na východoevropské státy, se snaží argumentovat, že německý přístup opatrné diplomacie byl lepší než jejich konfrontační postoj."
Kritici však tvrdí, že politika angažovanosti Putina jen povzbudila. "Roky zavírání očí před ruskou agresí – od Gruzie v roce 2008 po Krym v roce 2014 – vyslaly zprávu, že Moskva může jednat beztrestně," řekl Richter.
Prohlubující se propast v Evropě
Komentáře Merkel odhalily přetrvávající rozkol v Evropě ohledně toho, jak přistupovat k Rusku. Zatímco východoevropské země upřednostňují odstrašování a silnou přítomnost NATO, některé západní země – včetně částí Německa a Francie – nadále zdůrazňují diplomatická řešení.
Kontroverze přichází uprostřed obnovených ruských ofenzív na východní Ukrajině a rostoucího skepticismu ohledně jednoty Západu. S dostavující se únavou Evropanů hrozí, že poznámky Merkelové v kritickém okamžiku podnítí další rozdělení v EU.
Vysoce postavený diplomat EU, který hovořil anonymně, řekl, že načasování Merkel bylo "hluboce neužitečné". "Právě teď je solidarita tím, co Ukrajina potřebuje nejvíce. Tento druh ukazování prstem nepomáhá nikomu kromě Kremlu," řekl diplomat.
Vrací se polarizující hlas
Merkel se od svého odchodu do důchodu v roce 2021 do značné míry držela mimo světla reflektorů, ale její občasné intervence mají stále značnou váhu. Její příznivci tvrdí, že nabízí pragmatický pohled založený na jejích dlouholetých zkušenostech s jednáním s Putinem.
Kritici však považují její poznámky za zaslepené a škodlivé. "Komentáře Merkel ukazují, jak odděleni někteří západní lídři zůstávají od reality východní Evropy," uvedla polská europoslankyně Anna Fotyga. "Historie nás učí, že usmiřování diktátorů vede jen k dalším válkám."
Zatímco se Evropa potýká s probíhajícím konfliktem a politickými otřesy, prohlášení Merkel mnohým připomnělo hluboké strategické rozpory, které kontinent nadále pronásledují.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse