USA vyčerpaly své zásoby raket na Ukrajině a v Izraeli. Nyní chtějí rychle další
9. 10. 2025
Odborníci však tvrdí, že za současných podmínek to může být nemožné.
Pentagon s odvoláním na nízké zásoby munice naléhá na zbrojní dodavatele, aby urychlili výrobu raket a zdvojnásobili nebo dokonce zečtyřnásobili tempo výroby, aby se připravili na možnou válku s Čínou.
Konkrétně doufá, že se podaří zvýšit tempo výroby 12 typů raket, které chce mít k dispozici, včetně raket Patriot, Standard Missile-6, THAAD a raket vzduch-země, informuje na webu Responsible Statecraft (RS) Stavroula Pabst.
Doplnění nyní vyčerpaných zásob raket je důležité pro připravenost americké armády. Odborníci však RS sdělili, že toto ambiciózní zvýšení výroby raket je časově náročné, nákladné a logisticky obtížné, což může nakonec selhat bez podstatného finančního závazku ze strany ministerstva obrany.
Kromě toho musí Washington zhodnotit své současné zahraniční závazky, především na Ukrajině a v Izraeli, než dále vyčerpá své současné zásoby, což bude vyžadovat více peněz, více průmyslového úsilí a více času, aby se vrátil do bojové kondice. Jinými slovy, podle odborníků je třeba se znovu zaměřit na národní zájmy USA, i když to znamená uzavřít kohoutek pro jiné země.
Zvýšení výroby raket: co je k tomu zapotřebí?
Odborníci řekli RS, že zvýšení výroby raket, jak si to přeje Pentagon, by mohlo trvat roky a pravděpodobně by vyžadovalo nové výrobní zařízení a infrastrukturu.
Plukovník v. v. Mark Cancian, hlavní poradce Centra pro strategická a mezinárodní studia, řekl RS, že pokud by byly k dispozici potřebné finanční prostředky, mohla by americká obranná průmyslová základna zdvojnásobit výrobu mnoha raket během asi dvou let, a to pouze tím, že by stávající zbrojovky zdvojnásobily počet směn a pracovníků.
Cancian však poznamenal, že lhůty pro výrobu by se lišily podle typu rakety a vyšší výrobní tempo by pravděpodobně vyžadovalo nové závody, jejichž výstavba by trvala dlouho.
Autor zabývající se obranou Mike Fredenburg byl o něco pesimističtější. „I s novou smlouvou na místě si dokážu snadno představit, že zdvojnásobení výroby potrvá čtyři roky nebo déle.“
„Můj názor je – pokusit se čtyřnásobně zvýšit výrobu? To se nestane – alespoň ne rychle,“ řekl.
„Opravdu potřebujeme doplnit naše rakety. Vyčerpali jsme je,“ vysvětlil.
Fredenburg skutečně v srpnu odhadl, že izraelské války v Gaze a Íránu spolu s americkou kampaní proti jemenským Húsiúm na začátku tohoto roku spotřebovaly 33 % amerických zásob raket Standard Missile-3 (SM-3) a 17 % raket Standard Missile-6 (SM-6). USA spotřebovaly čtvrtinu svých raketových interceptorů THAAD pouze během války mezi Izraelem a Íránem. A deník Guardian v červenci informoval, že USA mají pouze 25 % raketových interceptorů Patriot, které by potřebovaly pro vojenské plány Pentagonu – mnoho z nich totiž poslaly na Ukrajinu, kde stále často chybí.
Současná obranná průmyslová infrastruktura však není vhodná pro rychlou výrobu raket, kterou Pentagon chce realizovat.
„Máme obrannou průmyslovou základnu pro mírové období a máme ji už desítky let... nejsme opravdu připraveni na rychlou výrobu,“ řekl Fredenburg. „Nevíme, kolik kapacity mohou ze stávajících zařízení ještě vytěžit.“
Další překážkou jsou náklady. „Big Beautiful Bill“, který byl přijat na začátku tohoto roku, vyčlenil 25 miliard dolarů na příštích pět let na financování munice; nové cíle Pentagonu v oblasti výroby raket mohou stát desítky miliard navíc.
„To je spousta peněz... nakonec mnoho desítek miliard dolarů, aby se dosáhlo těchto čísel [výroby raket], které Pentagon chce,“ řekl Fredenburg RS.
Podle jeho názoru může být cena jednotlivých raket ohromující. Například v září armáda přidělila společnosti Lockheed Martin téměř 10 miliard dolarů na výrobu téměř 2 000 raketových interceptorů PAC-3 Patriot Advanced Capability-3, což znamená, že cena jednoho raketového interceptoru činí několik milionů dolarů. SM-6 (Standard Missile-6), kterou Pentagon chce také zvýšit, stojí asi 4,3 milionu dolarů za kus.
Nejde jen o sestavení raket, ale také o jejich testování, které může trvat měsíce a stát stovky milionů dolarů.
Odborníci poukazují na to, že méně komplikovaná výroba munice, jako jsou 155milimetrové granáty, již zaostává.
„Snaží se navýšit výrobu 155milimetrových granátů, což je... relativně jednoduché ve srovnání s raketami. A mají s tím potíže,“ řekl Fredenburg. „Proč si myslíme, že budou schopni masivně zvýšit výrobu mnohem sofistikovanějších, komplexnějších a dražších zbraňových systémů?“
Odborníci tvrdí, že záměr Pentagonu zdvojnásobit nebo čtyřnásobně zvýšit výrobu raket pravděpodobně zůstane jen snem – pokud nebude podpořen podstatnými smlouvami, které by tento proces skutečně podpořily.
„Zatím pouze říkáme, že chceme vyzvat obranný průmysl, aby vytvořil tyto nové kapacity, postavil nové továrny, pořídil nové zbraně a vybavení,“ řekl podplukovník Daniel Davis ve svém podcastu Deep Dive. „Pokud opravdu chcete, aby se něco stalo, nestačí jen říkat ‚měli bychom‘ nebo ‚vyzýváme vás‘.“
Jennifer Kavanagh, senior fellow a ředitelka vojenské analýzy v Defense Priorities, řekla RS, že ačkoli zvýšení výroby raket je důležité pro bojovou připravenost americké armády, to, co Pentagon požaduje, je „nedosažitelný cíl“.
„Není jasné, zda dodavatelé budou schopni splnit cíle [Pentagonu], zejména bez dodatečných federálních finančních prostředků na rozšíření výroby a bez nějakého způsobu, jak najít a vyškolit více pracovníků,“ vysvětlila.
Jak jsme se dostali do této situace?
Zásoby jsou nízké, protože Pentagon spotřeboval mnoho své munice v probíhajících konfliktech na Ukrajině a v Izraeli – a to rychleji, než ji dokáže nahradit.
„Do ukrajinské války jsme zapojeni od roku 2022. A víme, jaký druh a kolik americké munice se tam používá,“ řekl Fredenburg.
Ne všichni souhlasí s tím, že Washington pečlivě vyvažoval své mise, z nichž jednou bylo udržování národní připravenosti. Někteří se obávají, že poučení z minulosti nebylo plně využito.
„V posledních letech Spojené státy promarnily spoustu raket a protivzdušných střel na konflikty, které nejsou v jejich životním zájmu. Patří mezi ně konflikty na Středním východě a na Ukrajině,“ řekl Kavanagh pro RS. „Zrychlení výroby munice, aby Spojené státy mohly tuto munici posílat do zahraničí nebo ji spotřebovávat v konfliktech, které nemají dopad na životně důležité zájmy USA, je plýtváním zdroji.“
„Jak se zásoby pokročilé munice v USA zvětšují, bude pro americké vůdce vždy lákavé část z nich promrhat ve válkách, které si sami vyberou,“ uzavřel Kavanagh. „To je riziko nového úsilí o budování zásob raket.“
Celý článek v angličtině ZDE
Diskuse