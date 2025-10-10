Rusové byli varováni před prudkým růstem cen na tržištích v důsledku zvýšení DPH
10. 10. 2025
"Jen díky zvýšení sazby DPH o dva procentní body se formálně zvýší ceny na tržištích o 1,7 %, ale součástí obchodu bude i logistika, suroviny, provize na místě – v důsledku toho můžeme očekávat nárůst ceny zboží v průměru o 5-15 %," poznamenala asociace. Dodali také, že společnosti s obratem 60-240 milionů rublů ročně, které budou ovlivněny snížením prahu příjmu pro placení DPH, "aby přežily, budou nuceny zvýšit ceny v průměru o 10-25 %".
V důsledku toho účastníci trhu předpovídají pokles tržeb. V první řadě bude omezen segment s vysokým rozpočtem: prémiové vybavení, drahý nábytek a oblečení. V důsledku toho budou trpět výdejní místa. Podle AURECu v roce 2026 může zavřít 10 až 20 % z nich. V první řadě budou trpět malí franšízanti v centrech měst s drahým nájmem, stejně jako místa s nízkým provozem na periferiích. "Obecně platí, že investoři již přecházejí od "otevírání co největšího počtu výdejních míst" k "otevírání pouze ziskových"," poznamenala asociace. Podle služby Yandex Maps bylo na začátku října v Rusku 208,4 tisíce výdejních míst, z toho 17,2 tisíce v Moskvě a 7,8 tisíce v Petrohradě.
Ministerstvo financí již dříve navrhlo zvýšit DPH z 20 % na 22 % od 1. ledna 2026 pro "financování obrany a bezpečnosti". Zvýšení klíčové daně pro rozpočet, která v roce 2024 přinesla 37 % všech příjmů, bylo nutné kvůli prudce zvýšenému schodku federální státní pokladny. Vláda očekávala, že v roce 2025 deficit nepřesáhne 1,17 bilionu rublů, ale nyní očekává, že "díra" v rozpočtu se zvětší na 5,73 bilionu rublů kvůli klesajícím příjmům z ropy a plynu a rostoucím nákladům v důsledku probíhající války na Ukrajině. Od roku 2026 do roku 2028 ukazatel podle návrhu rozpočtu neklesne pod 3,1 bilionu rublů ročně.
Centrální banka poznamenala, že zvýšení DPH v roce 2026 zrychlí inflaci o 0,6-0,7 %. Podle místopředsedy regulátora Alexeje Zabotkina budou konečné ceny záviset na přání podniku přesunout zvýšení daní na spotřebitele. "Pokud bude poptávka omezenější, pak bude převod menší," řekl Zabotkin.
