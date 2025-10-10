NATO diskutuje o ozbrojené reakci na vpády ruských bezpilotních letounů a stíhaček
10. 10. 2025
Mezi projednávanými návrhy je vyzbrojení průzkumných dronů, které monitorují ruskou armádu a úprava pravidel nasazení tak, aby piloti hlídkující na východní hranici mohli snadněji zaútočit a sestřelit narušitele. Diskutuje se také o vojenských cvičeních na hranicích s Ruskem, zejména v odlehlejších a špatně střežených oblastech.
Revize pravidel nasazení je jedním z nejnaléhavějších úkolů, uvedli dva představitelé NATO. Některé země vyžadují, aby jejich stíhací piloti před zapojením do boje vizuálně potvrdili hrozbu, zatímco jiné jim umožňují zahájit palbu na základě radarových dat nebo hodnocení hrozby na základě směru nebo rychlosti nepřátelského cíle. Když v září tři ruské stíhačky vletěly na 12 minut do estonského vzdušného prostoru, italští piloti, kteří se s nimi setkali, dospěli k závěru, že nepředstavují žádnou bezprostřední hrozbu. Podle zástupců Polska z 19 ruských dronů, které pronikly do země, byly sestřeleny pouze ty, o kterých nebylo jasné, zda nesly zbraně. Zbytek je neměl, takže byly považovány za průzkumné prostředky.
Diskusi o reakci na Putinovu expanzi hybridní války iniciovaly státy sousedící s Ruskem s podporou Francie a Velké Británie, poté se k ní připojily další země, píše FT. Podle jednoho představitele NATO někteří trvají na potřebě jednat agresivněji, aby se posílilo odstrašení. Jiní doporučují konzervativnější přístup.
Vysláním bezpilotních letounů do evropských zemí Rusko překročilo důležitý symbolický milník, ale takovým způsobem, "aby si zachovalo schopnost popírat a obvykle rozpouštět fakta pomocí vyvracení, výsměchu a verzí," řekl Alexander Baunov, vedoucí pracovník Carnegie Berlin Center for the Study of Russia and Eurasia. Problém s hybridními útoky je však zřejmý: mají stejný hybridní efekt, poznamenává:
"EU a NATO dostávají příležitost reagovat smíšeným způsobem: použít ruské útoky jako záminku k mobilizaci, ale neuznat je jako útoky, které aktivují článek 5 [Charty kolektivní obrany]. NATO je docela schopno rozumně zvýšit vlastní práh bolesti na úroveň, která je bezpečná pro něj a jeho pověst. NATO reaguje na ruské úhybné útoky hmatatelnou, ale stejně vyhýbavou odpovědí, čímž zatím neprokazuje ani tak zbabělost, jako spíše umění rozlišovat úrovně hrozby."
Matthew Whittaker, americký zástupce při NATO, říká totéž. Podle něj pracuje "každý den" se spojenci na formulaci "lepších možností" v reakci na "asymetrickou a hybridní válku". Je kriticky důležité, "abychom měli dostatek příček na žebříku eskalace," řekl Whittaker.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse