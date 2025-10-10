Ruské metalurgické závody začaly propouštět kvůli kolapsu poptávky a výroby
10. 10. 2025
Kvůli klesající poptávce, drahým úvěrům a zhoršující se finanční výkonnosti začaly téměř všechny metalurgické závody v Rusku snižovat počet zaměstnanců.
Podle jednoho ze zdrojů metalurgové "omezili" především pomocný personál. Jiný zdroj uvedl, že průmysl by raději přešel na čtyřdenní pracovní týden, jak to již učinily největší automobilky, ale ještě o tom nebylo rozhodnuto. V metalurgii je nyní příliš mnoho pracovníků, ale společnosti se snaží vyhnout hromadnému propouštění, řekl zdroj.
Krize v metalurgii, která kvůli sankcím přišla o západní trhy a ztratila třetinu exportu ve srovnání s předválečnou úrovní, je srovnatelná s tím, co bylo v 90. letech, stěžoval si v září generální ředitel společnosti Severstal Alexandr Ševeljov.
Podle Rosstatu metalurgové v loňském roce snížili výrobu o 1,5 %, a to navzdory poptávce obranných závodů, které chrlí tanky a bomby na frontu v třísměnném režimu. V roce 2025 se pokles zrychlil až ke kolapsu: v červenci činil meziročně 10,2 % (rekord od začátku války) a v srpnu 8,4 %.
Prudký pokles produkce zaznamenaly klíčové podniky v tomto odvětví. Magnitogorské železárny a ocelárny, jedny z největších v Evropě a druhé největší v Rusku, vykázaly ve druhém čtvrtletí pokles výroby oceli o 18 % a surového železa o 9 %.
Společnost Mechel vykázala v prvním pololetí 11 % pokles prodeje ocelových výrobků. Společnost Trubnaja metalurgičeskaja kompanija (TMK), největší výrobce ocelových trubek v zemi, ztratila 18 % tržeb za ocelové trubky a téměř 22 % za bezešvé trubky. V lednu až červnu zaznamenala TMK čistou ztrátu 3,2 miliardy rublů, Mechel více než 40 miliard rublů a MMK a Severstal zaznamenaly záporné peněžní toky ve výši 4,8 miliardy rublů a 29,1 miliardy rublů.
Metalurgy zasáhla omezení vývozu spojená se sankcemi a krizi ještě zhoršilo bezprecedentně dlouhé období vysoké klíčové sazby centrální banky, vysvětlil již dříve Ševeljov. "Nedostatek financí může v dlouhodobém horizontu proměnit průmyslové podniky v hromadu rezavého kovu," varoval.
Vláda vidí v metalurgii hrozbu bankrotů – a proto diskutuje o moratoriu na ně. Toto opatření může být zahrnuto do balíčku podpory pro průmysl, který zaměstnává téměř 700 tisíc Rusů, sdělily v září zdroje RBC. Metalurgové mohou také získat daňové úlevy - tříměsíční odklad platby spotřební daně z tekuté oceli.
