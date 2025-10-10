Šest největších průmyslových společností v Rusku začalo propouštět
10. 10. 2025
Nejméně šest společností v těžebním průmyslu, dopravě a dopravním strojírenství, včetně velkých průmyslových gigantů, zkrátilo pracovní dobu, aby snížily mzdové náklady, aniž by propouštěly zaměstnance.
Největší ruský výrobce cementu, společnost Cemros Holding, přešel od října do konce roku na čtyřdenní pracovní týden, aby se vyhnul propouštění v souvislosti s prudkým poklesem ve stavebnictví a rostoucím dovozem cementu.
"Jedná se o vynucené protikrizové opatření. Jeho cílem je udržet si všechny zaměstnance," řekl agentuře Reuters mluvčí společnosti Sergej Koškin.
Společnost, která zahrnuje 18 závodů a více než 30 lomů po celém Rusku, zaměstnává 13 000 lidí.
Růst dovozu z Běloruska, Íránu, Kazachstánu, Číny spolu s poklesem bytové výstavby ovlivnil pokles poptávky po cementu. Cemros očekává, že spotřeba cementu v Rusku bude letos nižší než 60 milionů tun, což je nejnižší úroveň od rozsáhlých omezení během pandemie koronaviru v roce 2020, uvedl Koškin.
Ruská ministerstva práce, průmyslu a energetiky na dotazy agentury Reuters neodpověděla.
Ruský prezident Vladimir Putin je stále více znepokojen deformacemi v ruské ekonomice způsobenými "speciální operací" na Ukrajině, sdělily zdroje agentuře Reuters v lednu tohoto roku.
Podle Centra pro makroekonomickou analýzu a krátkodobé prognózy snížil neobranný sektor od začátku roku produkci o 5,4 % a za poslední tři sledované měsíce (srpen až květen) je pokles frontální: chybí pouze v dřevozpracujícím průmyslu a výrobě papíru a papírenských výrobků.
Během prvních dvou Putinových funkčních období v letech 2000 až 2008 vzrostla ruská ekonomika z méně než 200 miliard dolarů na 1,7 bilionu dolarů. Nominální HDP Ruska však nyní činí pouhých 2,2 bilionu dolarů – přibližně stejně jako v roce 2013, tedy rok před anexí Krymu.
V roce 2022, kdy Putin nařídil vojákům vstoupit na Ukrajinu, se ekonomika zmenšila o 1,4 %, ale poté překonala průměrné tempo růstu zemí G7 a zvýšila se o 4,1 % v roce 2023 a o 4,3 % v roce 2024. V letošním roce podle prognózy Ministerstva hospodářského rozvoje HDP přidá pouze 1,0 %.
Putin veřejně odmítl tvrzení vysoce postavených ruských bankéřů o stagnující ekonomice a řekl, že úřady záměrně zpomalují ekonomiku, aby omezily inflaci.
Podrobnosti v ruštině: ZDE
Diskuse