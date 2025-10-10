Špionážní skandál: Evropská komise vytvořila skupinu, která prověří obvinění vznesená proti Maďarsku
Evropská komise se rozhodla vytvořit interní skupinu, která bude prověřovat informace zveřejněné médii o špionážních operacích Maďarska v Bruselu a pokusu o zpravodajský nábor zaměstnanců EU. Oznámil to mluvčí Evropské komise Balázs Ujvári v Bruselu.
Poznamenal, že Evropská komise bere taková obvinění velmi vážně a bere v úvahu všechny zprávy o této problematice. "Nyní je to záležitost operační bezpečnosti, takže to nebudu moci moc komentovat, ale mohu říci, že vytvoříme interní tým, který tato obvinění vyšetří," řekl.
Ujvari vysvětlil, že příslušné rozhodnutí již bylo učiněno a byla vytvořena zvláštní interní skupina, která má tato obvinění podrobněji zvážit.
Novináři poznamenali, že obvinění ze špionážní činnosti u diplomatů Stálé mise Maďarska při EU pocházejí z doby, kdy byl maďarský zástupce Olivér Várhelyi komisařem pro sousedství a politiku rozšíření (nyní zastává post komisaře pro zdraví).
S ohledem na tuto skutečnost byl mluvčí dotázán, co bylo známo o špionážních aktivitách v Evropské komisi, když Várhelyi získal přístup k utajovaným informacím. Na to Ujvari odpověděl, že členové rady procházejí důkladným procesem prověřování, včetně slyšení před Evropským parlamentem.
