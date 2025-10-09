Channel 4 News: Blíží se dohoda o Gaze?
9. 10. 2025
Moderátor z Tel Avivu, Channel 4 News, středa 8. října 2025, 19 hodin: Američané se zapojují do jednání, Trumpův zeť a jeho zvláštní vyslanec, zatímco obě strany naznačují, že jsou optimistické ohledně průlomu. Izraelské síly pokračují v zabíjení Palestinců, dokud nebude dohoda uzavřena, zatímco stovky tisíc lidí zůstávají v Gaze v naději, že konec je blízko.
Dobrý večer z Tel Avivu, kde izraelské zdroje údajně vyjadřují opatrný optimismus, že dohoda s Hamásem o příměří v Gaze a propuštění rukojmích je na dosah. I Hamás ve svých prohlášeních uvádí, že dochází k pokroku. Katarský premiér a šéf turecké rozvědky dorazili do egyptského města Šarm aš-Šajch ve stejný den jako Jared Kushner, Trumpův zeť a zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Egyptský prezident navrhl, aby Donald Trump přijel na podpisovou ceremonii, a spekuluje se, že přijede do Izraele, aby pozdravil rukojmí, pokud budou propuštěni. Ještě však zbývá vyřešit mnoho otázek, zejména místo a načasování stažení Izraele z Gazy, osoby, které Hamás chce, aby byli propuštěni, výměnou za izraelské rukojmí, a rozsah odzbrojení Hamásu.
Optimismus a tvrzení o pokroku ze strany různých stran, ale žádný pevný časový rámec pro ukončení jednání v Šarm aš-Šajchu. Je tu se mnou náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien. Jaká je nejnovější situace?
Reportér: Krishnane, když jsme včera večer mluvili, byla nálada z těchto jednání v Egyptě rozhodně pesimistická. To se změnilo. Mnoho reportáží, mnoho citovaných bezpečnostních úředníků z Kataru, Turecka, Egypta, Izraele a Hamásu nyní hovoří o skutečném pokroku, kterého bylo dnes dosaženo.
Některé reportáže naznačují, že dohoda by mohla být podepsána tento týden, někdy v průběhu tohoto týdne, a propuštění rukojmích by mohlo začít příští týden. A pak, jak jste řekl, toto... Chápeme, že Donald Trump zvažuje, že přijede, pokud bude podepsána dohoda z Egypta. Pokud se tak stane, bude to pozoruhodný diplomatický úspěch, zejména vzhledem k tomu, že se to může stát v týdnu výročí útoků ze 7. října.
Na včerejší akci v Tel Avivu k výročí útoků ze 7. října poskytla Agen Bergerová zvukový doprovod. Byla unesena Hamásem a strávila 482 dní v zajetí. Přibližně ve stejnou dobu, kdy se toto odehrávalo, byli americký vyslanec Steve Witkoff a Donald Trumpův zeť Jared Kushner na cestě, aby se pokusili urychlit jednání v Šarm aš-Šajchu. Dorazili dnes, což je velký moment i pro Egypt, a tak státní televize přinesla dramatickou hudbu. Nedošlo však k žádnému posunu, který by mimo jiné mohl vést k návratu zbývajících rukojmích, živých i mrtvých, domů. Lidé jako Bipin Joshi. Dnes jeho rodina v Nepálu zveřejnila video natočené hnutím Hamás, které rodina poprvé obdržela krátce po jeho únosu v říjnu 2023. Od té doby nebyly zaznamenány žádné známky života a v květnu Izrael oznámil, že jeho osud je neznámý, ale rodina stále doufá. Nepálský student zemědělství přijel do Izraele pouhé tři týdny před útokem. Pokud budou jednání v Šarm aš-Šajchu úspěšná, bude 48 rukojmích, z nichž 20 je naživu, vyměněno za stovky palestinských vězňů a zadržených, jak se stalo již v minulosti.
Dnes Hamás předal jména lidí, které chce propustit. Mezi nimi je nejméně 250 Palestinců odsouzených izraelskými soudy k doživotnímu vězení. Hamás požadoval, aby na seznamu byli uvedeni lidé jako Marwan Barghouti, potenciální vůdce palestinského státu.
Součástí Trumpova 20bodového plánu je obnova Gazy, a toho bude hodně, protože izraelská armáda pokračuje v ničení celé oblasti, včetně dnešního bombardování města Gaza.
Od minulého měsíce IDF dramaticky zvýšila používání obrněných transportérů naložených výbušninami, jako je tento, které jsou ovládány na dálku. IDF údajně pomocí těchto robotických vozidel ničí až 300 obytných jednotek denně v Gaze.
A takhle to vypadá, když vybuchnou. Je to tak hlasité, že lidé hlásí, že je pak několik hodin bolí hlava.
Dnes ráno bylo v oblasti Sabra v Gaze odpáleno několik těchto vozidel. Toto jsou následky.
Podle obyvatel byla vozidla umístěna na místo včera a odpálena v časných ranních hodinách. Ukazují na to, co zbylo z vozidla, zkroucený nákladní vůz Caterpillar.
Dnes jsme se IDF zeptali na tato robotická výbušná vozidla. V odpovědi uvedli, že jejich operace jsou založeny na vojenské nutnosti, jsou v souladu s mezinárodním právem a jsou přijata opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu. Mnohé z těchto budov jsou však civilní obytné jednotky. A co víc, jsou to kuchyně, ložnice a obývací pokoje, kde lidé vytvářeli vzpomínky a nacházeli bezpečí. Domovy, místa, kde bylo jejich srdce.
Moderátor: Jednou ze stran, která má po těchto jednáních zájem na budoucnosti Gazy, je samozřejmě Palestinská samospráva, která od podpisu dohod z Osla vykonává určitou kontrolu nad Západním břehem. Jejím náměstkem ministra zahraničních věcí je Omar Awadallah, který je nyní živě s námi z Ramalláhu. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Poslední optimistické zprávy hovoří o dohodě již zítra. Myslíte si, že je to možné?
"Doufáme, že ano. Když se podíváme na všechny ty vůdce, kteří již dorazili do Šarm aš-Šajchu, věříme, že je možné tuto dohodu uzavřít. Na tento moment čekáme již více než dva roky, jen aby se zastavilo zabíjení, hladomor a veškerá agrese proti našemu lidu. Jsme tedy optimističtí, že tentokrát bychom mohli něco dosáhnout."
Očekáváte, že to bude pouze dohoda o první fázi, tedy o příměří izraelských bombardování v Gaze a propuštění rukojmích, nebo je pravděpodobné, že to půjde ještě dál?
"Věříme tomu, protože jsou zde přítomni pan Kushner a pan Witkoff, premiér Kataru, šéf turecké tajné služby a naši bratři z Egypta. Myslíme si, že by mohli začít s první fází týkající se příměří a zastavení agrese a propuštění vězňů a rukojmí. Mohli by se také dohodnout na dalších fázích, zejména na stažení Izraele z Gazy, protože s přítomností izraelské okupační armády v pásmu Gazy bude obtížné dosáhnout jakéhokoli oživení nebo úlevy v Gaze. Domníváme se tedy, že je to příležitost k jednání o všech hlavních otázkách v rámci této dohody, v rámci plánu pana Trumpa, jehož cílem je nejen dosáhnout příměří a propuštění rukojmích a vězňů, ale také se zabývat stažením Izraele z pásma Gazy a obnovit život v Gaze prostřednictvím včasné obnovy a pomoci."
Ano, ale co ta přechodná autorita? Je zřejmé, že existuje rada, které předsedá Donald Trump a jejíž členem je Tony Blair. Ale každodenní správu Gazy má zajišťovat nějaká neutrální technokratická administrativa. Máte představu, kdo se na tom podílí?
"Ano, určitě, protože o tom diskutujeme už nejméně několik měsíců. Teď jsme mluvili o přechodném výboru na šest měsíců nebo tak nějak. Také jsme přemýšleli o jménech a technokratických palestinských pracovnících, kteří by mohli pracovat v Gaze. Alespoň my jako palestinská vláda stále poskytujeme základní služby v Gaze. Jsme tam výlučně v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, vodárenství, energetiky a pomoci, jsme tam. Takže si myslím, že tento přechodný výbor byl součástí arabsko-islámského plánu obnovy Gazy. Na tom jsme se předem dohodli. Mohlo by to tedy proběhnout rychle, jakmile dojde k příměří, propuštění rukojmích a stažení izraelských okupačních sil z Gazy."
Mpoderátor: Pane ministře, moc vám děkujeme, že jste se k nám připojil. Podle zpráv se úředníci Bílého domu také domnívají, že v jednáních v Egyptě bylo dosaženo dobrého pokroku. Ministr zahraničí Marco Rubio se zítra v Paříži zúčastní paralelních jednání s evropskými a arabskými ministry. Naše americká redaktorka je nyní živě s námi z Washingtonu. Co tam slyšíte?
Reportérka: V Egyptě se v současné době soustřeďují na první fázi těchto jednání, která se v podstatě týká propuštění rukojmích a zadržených osob a směřuje k příměří. Pokud vím, zítřejší jednání v Paříži se budou soustředit na druhou fázi, tedy na implementaci a některé složitější otázky, včetně například palestinské státnosti. Jednání předsedá francouzský prezident Emmanuel Macron, který možná chce převzít vedoucí roli, jako tomu bylo na Valném shromáždění OSN, ale zúčastní se ho asi 15 až 20 ministrů zahraničí, včetně britské ministryně zahraničí Yvette Cooperové a, jak jste řekl, Marca Rubia. Jedna věc, o které jsem moc neslyšela, je myšlenka Donalda Trumpa jako předsedy Rady míru, ale všichni si jsou velmi dobře vědomi, že jeho role byla v tomto procesu naprosto klíčová. A podívejte, pokud se podaří dosáhnout nějakého úspěchu, určitě bude lobovat za Nobelovu cenu míru, možná ne v pátek, protože ta je za loňský rok, ale možná v příštím roce.
Moderátor: Ale Trumpovo úsilí o mír v Izraeli a Gaze je v kontrastu s tím, co se děje doma ve Spojených státech.
Reportérka: Ano, v zahraničí chce být mírotvůrcem. Mír, Krishnane, není slovo, které bych použila pro to, co Donald Trump zřejmě chce tady v USA právě teď. Přejmenoval své ministerstvo obrany na ministerstvo války a byl naprosto explicitní. Chce jít po vnitřním nepříteli. A právě teď to vypadá, že se jedná o města v USA, která jsou řízena demokratickými politiky, s rostoucím napětím v Chicagu, kam vyslal Národní gardu a imigrační a celní úřady, takzvané ICE úředníky, a můžeme vám ukázat některé scény z víkendu, kde můžete vidět, že tam dochází k agresivním zatčením. Místní politici hovoří o hromadných deportacích, lidé jsou zatýkáni přímo na ulicích a jeden místní senátor říká, že rodiče se bojí vodit své děti do školy. A podívejte se, vidíme protesty proti tomuto všemu. Donald Trump říká, že jde o zločin, ale dnes prohlásil, že chicagský starosta Brandon Johnson a guvernér státu JB Pritzker by měli být uvězněni za to, že nepomohli úředníkům ICE. Kritici v tom vidí určitý vzorec. Vidí prezidenta, který jde po svých politických nepřátelích. A pak je tu ještě jedna věc, kterou jsme dnes viděli, a to, že James Comey, bývalý ředitel FBI, se zde ve Virginii prohlásil za nevinného v obvinění, že uvedl senátní výbor v omyl. Kritici jasně říkají, že se podle nich jedná o politicky motivovaný případ. Od setkání těchto dvou mužů v roce 2017 panují mezi nimi napjaté vztahy a Comey jasně říká, že se podle něj jedná o mstivý a selektivní postup. To dnes řekl právník Jamese Comeyho.
