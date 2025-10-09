Bezdomoví zabíjí
9. 10. 2025 / David Marenčák
Platforma za sociální bydlení založila sbírku na postavení Pomníku lhostejnosti s následujícím textem:
Za anonymní čísly z analýz se skrývají konkrétní lidské příběhy.
Podpořte na Donio naši kampaň a ukažme, že nám lidé v bytové nouzi nejsou lhostejní. Děkujeme za podporu!
Sbírku najdete zde: https://donio.cz/bezdomovectvi-zabiji
V Česku žije podle Zprávy o vyloučení z bydlení asi 12 000 lidí bez střechy nad hlavou – žijí v parcích, na nádražích, pod mosty. Za anonymními čísly se ale skrývají konkrétní lidé, kteří mají vlastní příběh, jméno, bolesti i naděje. Mnozí z těchto lidí umírají předčasně, zbytečně – kvůli podchlazení, nedostatečné zdravotní péči, často jako přímý důsledek toho, že dlouhodobé bydlení nikdy neměli, nebo o něj přišli.
Lidé se zkušeností s bezdomovectvím umírají v průměru o 16 let dříve než zbytek populace, v Praze je rozdíl dokonce téměř 20 let. Tito lidé jsou častěji vystaveni násilí, zhoršenému psychickému zdraví, sociálnímu vyloučení. Dopady ztráty bydlení na zdraví a život člověka jsou tak velké, že mohou přetrvávat i poté, co osoba získá stabilní bydlení.
V rámci vytváření Analýzy úmrtí lidí se zkušeností s bezdomovectvím jsme přečetli stovky konkrétních lidských tragických příběhů. Čísla jsou zásadní, ale ještě zásadnější jsou lidé, kteří jsou za čísly schovaní. Proto přinášíme tyto příběhy.
Dle mého názoru by se pomník měl jmenovat Zločinům kapitalismu. V situaci, kdy mimo ty, co už na ulici jsou, je bezdomovím přímo či nepřímo ohroženo 1 400 000 lidí, slovy jeden milion čtyři sta tisíc lid a přitom existují statisíce prázdných bytů a domů, nelze hovořit o ničem jiném, než o politicky záměrně udržované mizérii.
Toto je totiž přímý důsledek léta ignorované a nyní ještě
futrované tzv. krize bydlení. Díky zločinnému reálsocu a následným privatizacím
stále většina Čechů a Moravanů bydlí ve svém a vinou ohavného kréda mnoha lidí
- nehas co tě nepálí – je toto téma na okraji zájmu. Absurdně vyšponované ceny
nájmů a nového bydlení trendem „airbnb“ krátkodobých turistických pronájmů a
spekulativního kupčení ale nejsou jen nějakou kolonkou ekonomických zpráv, ale
jsou za nimi živí lidé.
A kdo by si chtěl myslet, že bytová nouze se ho netýká, protože on je snaživý, pracovitý, vzdělaný, chytrý a udatný, připomeňme mu, že mýtus spravedlivého světa je sice psychologicky krátkodobě funkční uspávanka, ale zcela odtržená od reality. Týká se to každého z nás a od života na ulici vás dělí jedna vážnější nemoc, autonehoda, rozvod či razantní změna ve struktuře trhu práce a oborech obživy.
Zdravá, silná a odolná společnost se pozná podle toho, jak je schopna a ochotna se postarat o své nejslabší. Žádné proklamace, jak patříme na západ a řečičky o hodnotách, slušnosti a vítězství pravdy a lásky to nespasí.
Diskuse