Čerstvý maďarský nobelista: "Tento režim je šílený"
10. 10. 2025
čas čtení
2 minuty
V únoru 2025 poskytl spisovatel László Krasznahorkai rozhovor americkému literárnímu časopisu The Yale Review, ve kterém hovořil zejména o Ukrajině. Na otázku, co si myslí o totální válce Ruska proti Ukrajině, odpověděl, že se ve skutečnosti opakuje 1. světová válka.
"Děsí mě to. Maďarsko je sousedem Ukrajiny a Orbánův režim zaujímá bezprecedentní postavení, které nemá v maďarské historii prakticky obdoby. Částečně proto, že až dosud jsme byli vždy terčem útoků a poraženi, a částečně proto, že jsem si vůbec nedokázal představit, že by maďarské politické vedení v této otázce hovořilo o tzv. neutralitě," řekl.
Autor nemá ponětí, jak může být země "neutrální", když Rusové napadnou sousední zemi, a jak je možné nazvat vraždění lidí "vnitřní záležitostí". Připomněl, že samotné Maďarsko bylo během své historie neustále napadáno, včetně Rusů.
"Tento maďarský režim je šílený. Je za tím nelidská kalkulace: možná zabili mou dceru, ale raději bych se s tím smířil, aby neublížili mé matce. Ti jí však ublíží. Zabijí oba. Je to opravdu tak těžké pochopit?" řekl Krasznahorkai.
Poznamenal, že nyní se před jeho očima odehrává "špinavá, prohnilá válka" a svět si na to začíná zvykat.
"Nemůžu. Nedokážu akceptovat, že lidé zabíjejí lidi. Možná jsem blázen. To vše v době, kdy se v digitálním prostoru objevuje vize budoucnosti, která slibuje, že děsivě rychlý pokrok technologií brzy přinese krásný nový svět. To je naprosté šílenství," řekl.
Spisovatel poznamenal, že ve stejné době jako o válce se hovoří o tom, že lidstvo brzy poletí na Mars. Vyjádřil naději, že Vladimir Putin a jeho stoupenci tam poletí jako první.
V roce 2023 v rozhovoru pro časopis Tank Krasznahorkai, který žije v italském Terstu, řekl, že při svých procházkách plive na jachty ruských miliardářů.
"Je toho málo, co s tím mohu udělat. Občas se procházím u vody v místě, kde jsou tyto jachty zaparkované a plivu jejich směrem. Není to tak moc, já vím, je to hloupé a špatné, ale opravdu se díky tomu cítím lépe. Ať je Terst ponechán na pokoji! Jak jiní rádi říkají: "Jachty, vypadněte odtud, ...a!" řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
369
Diskuse