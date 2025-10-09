Izrael a Hamas se dohodly na „první fázi“ příměří, které má ukončit válku v Gaze
9. 10. 2025
Donald Trump oznámil, že všichni rukojmí budou „velmi brzy“ propuštěni a Izrael stáhne své jednotky na dohodnutou linii
Izrael a Hamás se dohodly na první fázi „mírového plánu“ v Gaze, který přináší zastavení nepřátelských akcí v tomto zdevastovaném území a dosud největší naději na definitivní ukončení krvavého dvouletého konfliktu, který si vyžádal desítky tisíc obětí, destabilizoval velkou část Blízkého východu a vyvolal protesty po celém světě.
Hamás ve čtvrtek oznámil, že souhlasil s návrhem amerického prezidenta, a potvrdil, že dohoda zahrnuje stažení Izraele z enklávy a výměnu rukojmích za vězně.
Mezi Palestinci v Gaze a Izraelci panovala radost, i když málokdo potřeboval připomínat, že dvě předchozí dohody válku neukončily.
20 rukojmích, o nichž se předpokládá, že jsou stále naživu, může být propuštěno již tento víkend. Zdroje uvádějí, že až 1 700 palestinských vězňů by mohlo být propuštěno z izraelských věznic do 72 hodin od podpisu dohody, k němuž by mělo dojít ve čtvrtek. Hamás vyzval Trumpa a garantující státy, aby zajistily, že Izrael plně dodrží příměří.
V rozhovoru ve středu Trump řekl, že věří, že rukojmí se „vrátí“ v pondělí.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na oznámení reagoval slovy, že je to „velký den pro Izrael“.
„Jedná se o diplomatický úspěch a národní a morální vítězství pro stát Izrael... Od začátku jsem jasně řekl: nebudeme odpočívat, dokud se všichni naši rukojmí nevrátí a všechny naše cíle nebudou splněny,“ řekl.
Izraelská bezpečnostní rada se sejde ve čtvrtek, aby schválila propuštění palestinských vězňů, a navzdory odporu krajně pravicových členů vládní koalice je nepravděpodobné, že by jej zamítla.
V Tel Avivu začaly rodiny rukojmích a jejich příznivci, kteří se shromáždili v časných ranních hodinách, skandovat „Nobelova cena pro Trumpa“. Někteří otevřeli láhev šampaňského a jásali. Rodiny s slzami radosti v očích objímaly dříve propuštěné rukojmí, zatímco se náměstí stále plnilo Izraelci.
Palestinci v Gaze reagovali na tuto zprávu směsicí radosti a nedůvěry. „Díky Bohu za příměří, za konec krveprolití a zabíjení,“ řekl Abdul Majeed abd Rabbo v jižním městě Khan Younis v Gaze.
„Nejsem jediný, kdo je šťastný, celý pásmo Gazy je šťastné, všichni Arabové, celý svět je šťastný z příměří a konce krveprolití.“
Trump oslavil to, co nazval „velkým dnem“ pro arabský a muslimský svět, Izrael a všechny okolní národy, stejně jako pro USA.
„Děkujeme zprostředkovatelům z Kataru, Egypta a Turecka, kteří s námi spolupracovali na uskutečnění této historické a bezprecedentní události. POŽEHNÁNI BUĎTE TVŮRCI MÍRU!“ napsal.
Netanjahu a Trump si ve středu telefonicky poblahopřáli k dohodě a izraelský premiér pozval prezidenta, aby promluvil před izraelským parlamentem, uvedla Netanjahuova kancelář.
Šéf OSN António Guterres přivítal dohodu mezi Izraelem a Hamásem a vyzval všechny strany, aby „plně dodržovaly“ její podmínky.
Britský premiér Keir Starmer z Indie označil tuto událost za „hlubokou úlevu“ a řekl, že je „vděčný za neúnavné diplomatické úsilí Egypta, Kataru, Turecka a Spojených států, podporované našimi regionálními partnery, které vedlo k zajištění tohoto zásadního prvního kroku“.
„Tato dohoda musí být nyní bezodkladně a v plném rozsahu implementována a musí být doprovázena okamžitým zrušením všech omezení týkající se humanitární pomoci pro Gazu, která zachraňuje životy,“ uvedl.
Úspěšné uzavření dohody by znamenalo dosud největší úspěch v oblasti zahraniční politiky pro Trumpa, který nastoupil do úřadu v lednu s příslibem rychlého ukončení válek v Gaze a na Ukrajině, ale narazil na překážky a složitosti, které zjevně nepředvídal.
Vysocí představitelé USA, Kataru a Turecka se tento týden připojili k jednání v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch u Rudého moře, což zjevně dodalo dynamiku diskusím zahájeným v pondělí. Trump vyslal svého zetě Jareda Kushnera a zvláštního vyslance Steva Witkoffa.
Známky toho, že dohoda je na dosah, se objevily již ve středu během kulatého stolu v Bílém domě, když ministr zahraničí Marco Rubio předal prezidentovi ručně psanou poznámku s podtrženým slovem „velmi blízko“.
„Musíte brzy schválit příspěvek na Truth Social, abyste mohl oznámit dohodu jako první,“ stálo v ručně psané poznámce na papíře s hlavičkou Bílého domu. Po přečtení zprávy, jejíž text zachytil fotograf Associated Press.
Mnoho detailů dohody, které bylo dosaženo po třech dnech nepřímých rozhovorů v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch u Rudého moře, zůstává nejasných a výzvy spojené s implementací jejích podmínek jsou obrovské.
Pokud vyjednavači překlenuli rozdíly mezi Hamásem a Izraelem ohledně podrobností první fáze 21bodového plánu, který Trump oznámil minulý týden v Bílém domě, nebylo okamžitě jasné, zda strany dosáhly pokroku v obtížnějších otázkách, jako je odzbrojení Hamásu, jak požaduje Netanjahu, a konečné správní uspořádání Gazy.
Pokud by však byla dohoda realizována, přiblížila by obě strany více než jakékoli předchozí úsilí o zastavení války, která se vyvinula v regionální konflikt, do kterého se zapojily země jako Írán, Jemen a Libanon, a která přetvořila Blízký východ. Jedno z dřívějších příměří trvalo pouhých deset dní, druhé šest týdnů.
Po oznámení dohody Trump řekl Fox News, že USA budou hrát roli při pomoci s obnovou válkou zničeného Gazy.
„Budeme se podílet na tom, aby byla úspěšná a pomůžeme udržet mír,“ řekl prezident a dodal, že je „velmi přesvědčen, že na Blízkém východě bude mír“.
I když málokdo potřebuje připomínat, jak těžké bude dosáhnout trvalého míru, nikdo si není vědom potenciálních nákladů dalších nepřátelských akcí.
Při neúprosné izraelské ofenzivě bylo zabito více než 67 000 lidí, převážně civilistů, a více než 170 000 bylo zraněno. Mezi mrtvými je asi 20 000 dětí. Velká část Gazy byla zničena, její obyvatelé jsou nyní bez domova a bez prostředků, žijí v troskách svých domovů uprostřed pustých polí a rozbitých silnic. Svědci popisují celé čtvrti, dokonce i města, které byly zničeny na jemný štěrk. Další tisíce obětí jsou pravděpodobně pohřbeny a dosud nebyly identifikovány.
Asi 1 200 lidí, také převážně civilistů, bylo zabito militanty Hamásu při útoku na Izrael 7. října, což je nejhorší ztráta v historii země. Dalších 251 lidí bylo vzato jako rukojmí. Stovky izraelských vojáků a vojáků zemřely ve válce v Gaze. Hamás již prohlásil, že bude mít potíže s nalezením ostatků všech mrtvých rukojmí.
V posledních dnech Izrael na Trumpův příkaz snížil intenzitu své vojenské kampaně, ale útoky zcela nezastavil. Lékařské úřady v Gaze oznámily, že za posledních 24 hodin bylo při izraelských útocích zabito osm lidí, což je nejnižší počet za poslední týdny. Denní počet obětí byl v uplynulém měsíci asi desetkrát vyšší, protože izraelské síly postupovaly na město Gaza. I kdyby se pomoc zvýšila prostřednictvím OSN a Červeného půlměsíce, jak stanoví Trumpův plán, statisíce lidí stále nebudou mít dostatek jídla ani přístřeší.
Diskuse