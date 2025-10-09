Trump ruší diplomatické vztahy s venezuelským prezidentem Madurem, a zvyšuje tak pravděpodobnost změny režimu
9. 10. 2025
Američtí vojenští plánovači se domnívají, že v regionu je rozmístěno dostatek amerických sil k obsazení přístavů a letišť ve Venezuele.
Prezident Donald Trump zrušil diplomatické snahy o dosažení dohody s venezuelským prezidentem Nicolasem Madurem, jak informoval list New York Times, což je krok, který otevírá cestu k další eskalaci vojenských akcí USA a zvyšuje pravděpodobnost pokusu Bílého domu o změnu režimu ve Venezuele, míní na webu Antiwar Dave DeCamp.
Američtí úředníci sdělili deníku Times, že během čtvrteční schůzky s americkými vojenskými představiteli prezident zavolal svému zvláštnímu vyslanci Ricu Grenellovi, který se pokoušel jednat s Madurem, a nařídil mu zastavit veškeré diplomatické kontakty s venezuelskou vládou.
Asi před dvěma týdny Grenell prohlásil, že je stále v kontaktu s venezuelskou vládou, což rozhněvalo další úředníky v Trumpově administrativě. Grenell se údajně střetl s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, dlouholetým zastáncem změny režimu ve Venezuele, který je hnací silou současné politiky.
Zpráva uvádí, že Trump je frustrován tím, že Maduro dobrovolně neodstoupil z funkce, a tím, že jeho vláda trvá na tom, že není zapojena do obchodu s drogami. USA vypracovaly plány na eskalaci vojenských opatření, včetně potenciálních přímých úderů na Venezuelu s cílem Madura svrhnout.
Dosud se vojenské akce USA v této oblasti týkaly bombardování nejméně čtyř lodí, o nichž Trumpova administrativa bez důkazů tvrdila, že přepravovaly drogy, což lze charakterizovat jako vojenskou akci postrádájící právní základ. Na základě čísel zveřejněných americkou vládou americká armáda od zahájení útoků 2. září mimosoudně popravila nejméně 21 lidí.
USA také výrazně posílily své vojenské síly v regionu a podle Washington Examiner se američtí vojenští plánovači domnívají, že tyto vojenské kapacity jsou nyní dostatečné k obsazení a udržení klíčových strategických zařízení, jako jsou přístavy a letiště na venezuelském území. Jakýkoli pokus o obsazení strategických míst uvnitř Venezuely by pravděpodobně vyvolal plnohodnotnou válku s vládou, která tvrdí, že má milici s více než 4 miliony lidí, kterou je připravena mobilizovat.
Zpráva dála uvádí, že zastánci diplomacie s Madurem varovali, že jakékoli pokusy o změnu režimu ve Venezuele mohou vést k eskalaci. První Trumpova administrativa se pokusila Madura svrhnout tím, že podpořila opozičního představitele Juana Guaida a uvalila na Venezuelu drtivé ekonomické sankce, což však selhalo a vyvolalo exodus milionů lidí.
Celý text v anglickém originále ZDE
Diskuse