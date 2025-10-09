Izrael platí influencerům na sociálních sítích 7 000 dolarů za jeden příspěvek
Benjamin Netanjahu se tento týden zmínil o „komunitě“, která šíří preferované zprávy v amerických médiích – a tito lidé si vydělávají opravdu královské sumy.
Na pátečním setkání proizraelských médií izraelský premiér Benjamin Netanjahu narážel na skupinu izraelských influencerů. „Musíme se bránit. Jak se bránit? Našimi influencery. Myslím, že byste s nimi také měli mluvit, pokud máte příležitost, s touto komunitou, jsou velmi důležití.“
Být placen Izraelem za příspěvky na sociálních médiích je také velmi lukrativní. Podle dosud nezveřejněných dokumentů jsou tito vlivní lidé pravděpodobně placeni kolem 7 000 dolary za jeden příspěvek na sociálních médiích, jako jsou Tik Tok a Instagram – a to jménem Izraele, píše na webu Responsible Statecraft Nick Cleveland-Stout.
Firma pracující pro izraelské ministerstvo zahraničních věcí Bridges Partners zaslala sérii faktur za svou „Influencer Campaign“ společnosti Havas Media Group Germany, mezinárodní mediální skupině pracující pro Izrael. Faktury za práci 14–18 influencerů uváděly částku 900 000 dolarů, počínaje červnem. Jejich práce má skončit v listopadu.
Dokument, který byl podán podle zákona o registraci zahraničních agentů, uvádí, že financování je určeno jak na „platby influencerům, tak na produkci“, ale neposkytuje rozpis mezi těmito dvěma položkami. Po zohlednění administrativních produkčních nákladů do 16. září – právní poplatky, bankovní poplatky, marketingové poplatky a další projektové služby uvedené v samostatném dokumentu – zbývá odhadovaná částka 552 946 dolarů pro influencery mezi červnem a zářím tohoto roku.
Společnost odhadla, že tato skupina by měla v daném období vytvořit 75–90 příspěvků. Po propočtu by to znamenalo minimálně 6 143 dolarů za příspěvek. V lepším případě by každý influencer mohl vydělat až 7 372 dolarů za příspěvek.
Není jasné, kteří influenceři se programu účastní. Společnost Havas, která dohlíží na práci Bridges Partners, nereagovala na několik žádostí o komentář o tom, kteří influenceři se programu účastní, ani k tomu, kolik každý z nich dostává zaplaceno.
Zakladateli Bridges Partners jsou Yair Levi a Uri Steinberg, kteří vlastní každý 50% podíl ve společnosti. Bridges Partners popisuje svou práci jako pomoc při „podpoře kulturní výměny mezi Spojenými státy a Izraelem“.
Společnost, která má sídlo v čtvrti Capitol Hill ve Washingtonu D.C., si také najala bývalého majora a mluvčího izraelské armády Nadava Shtrauchlera. Levi a Steinberg se obrátili na právní poradenskou společnost Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, která dříve pracovala pro kontroverzní izraelskou společnost NSO Group zabývající se špionážním softwarem.
Kampaň Bridges Partners nese název „Esther Project“, která kritiky Izraele označuje za součást sítě podporující terorismus.
