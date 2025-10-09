Americká vláda přiznává, že projekt F-35 je neúspěšný
9. 10. 2025
Téměř čtvrt století poté, co Pentagon zadal společnosti Lockheed Martin zakázku na vývoj programu Joint Strike Fighter Program pro letoun F-35, vláda konečně přiznala, že tento letoun nikdy nesplní ambiciózní sliby společnosti Lockheed, které byly prezentovány k prodeji tohoto projektu za dva biliony dolarů téměř 20 zemím po celém světě, píše Dan Grazier.
Jedná se o pozoruhodný vývoj. Američané již více než dvě desetiletí platí vysokou cenu za vývoj a výrobu nejsofistikovanějšího útočného stíhacího letounu v historii. Úředníci Pentagonu, politici a vedoucí pracovníci zbrojního průmyslu již roky tvrdí, že Spojené státy potřebují F-35, aby si udržely kvalitativní technologickou převahu nad potenciálními rivaly.
Fakt, že program nemůže dodat slíbené stíhačky, je ve skutečnosti přiznáním, že celý projekt je neúspěchem. Důsledky toho mohou být dalekosáhlé. Existuje 19 zemí, které již provozují nebo brzy budou provozovat stíhačky F-35 po jejich zakoupení od Spojených států. Několik zemí, jako je Velká Británie, Norsko a Itálie, se účastnilo programu ještě dlouho předtím, než společnost Lockheed Martin získala zakázku na vývoj letounů F-35. Tyto země do programu investovaly značné prostředky v očekávání, že získají nejvýkonnější bojové letouny v historii. Všechny zaznamenaly v průběhu let nárůst nákladů a nyní zjistily, že letouny nikdy nesplní jejich očekávání.
Kromě toho, že je F-35 vojenskou katastrofou, může se také ukázat jako katastrofa v oblasti zahraničních vztahů. Propagátoři F-35 ve Spojených státech prodali letouny vůdcům těchto zemí s prezentacemi jeho bojových schopností. Na začátku procesu byly také učiněny sliby ohledně cenové dostupnosti programu, které dnes působí komicky. Až se příště Američané pokusí prodat „transformativní“ zbraň do zahraničí, neměli by být příliš překvapeni, pokud potenciální zákazník propadne skepsi. Zákazníci F-35 zaplatili jmění nad rámec nabídkové ceny a dostali jen zlomek toho, co jim bylo slíbeno. Spojené státy mohou v příštích letech čelit zmenšujícímu se trhu s vývozem zbraní.
F-35 nikdy nemohl splnit očekávání, protože jeho samotný koncept byl hluboce chybný. Pokus o sestrojení jednoho letounu, který by mohl sloužit jako víceúčelové letadlo a uspokojit potřeby pouze jedné vojenské složky, je velmi riskantní záležitost. Když se pokusíte sestrojit jeden letoun, který by uspokojil víceúčelové potřeby nejméně 15 různých armád a zároveň by sloužil jako globální program zaměstnanosti, celá záležitost vyjde na dva biliony dolarů.
