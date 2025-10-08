Izrael zadržel další flotilu s pomocí pro Gazu uprostřed kritiky za zacházení s aktivisty
8. 10. 2025
Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo zadržení a uvedlo, že osoby na palubě budou deportovány
Nová flotila s pomocí pro Gazu byla zadržena izraelskou armádou, několik dní poté, co zadržení aktivistů na palubě lodí směřujících do válkou zmítaného území vyvolalo mezinárodní pobouření a rozsáhlé protesty.
Izraelská armáda rušila signály a na palubu nejméně dvou lodí vstoupila, uvedla Koalice Freedom Flotilla na Instagramu.
„Izraelská armáda nemá žádnou právní jurisdikci nad mezinárodními vodami,“ dodala. „Naše flotila nepředstavuje žádné nebezpečí.“
„Tři lodě – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar a Anas Al-Sharif – byly brzy ráno napadeny a nelegálně zadrženy izraelskou armádou“ 220 km od pobřeží Gazy, uvedli organizátoři na X.
Uvedli, že další loď, Conscience, byla také „napadena“.
Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že zadrželo lodě, které se pokoušely dostat do Gazy, a že osoby na palubě budou převezeny do izraelského přístavu, odkud budou deportovány.
„Další marný pokus o prolomení legální námořní blokády a vstup do bojové zóny skončil neúspěchem,“ uvedlo ministerstvo v příspěvku na internetu. Právníci poukazují na to, že blokáda Gazy je velmi pravděpodobně nelegální.
Freedom Flotilla Coalition je mezinárodní síť pro-palestinských aktivistických skupin, která organizuje civilní námořní mise s cílem prolomit izraelskou blokádu Gazy a doručit humanitární pomoc Palestincům v této oblasti.
Lodě vezly pomoc v hodnotě více než 110 000 dolarů v podobě léků, dýchacích přístrojů a potravinových zásob určených pro hladovějící nemocnice v Gaze, uvedla FFC.
Jednalo se o druhý podobný incident v posledních dnech, poté co Izrael zadržel asi 40 plavidel a více než 450 aktivistů v konvoji s humanitární pomocí Global Sumud Flotilla, který se rovněž pokoušel doručit zásoby do Gazy.
Někteří aktivisté na palubě – včetně švédské aktivistky za klima Grety Thunbergové – tvrdili, že během svého zadržení v tomto týdnu byli vystaveni brutálnímu fyzickému a slovním napadání ze strany izraelských sil.
Zdroj v angličtině ZDE
