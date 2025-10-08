Proč je výsledek českých voleb důležitý
8. 10. 2025Babišův návrat do českého premiérského křesla by mohl signalizovat další šíření pravicového "Orbánova modelu" ve střední Evropě, píše Andrew Korybko.
Mluvil o rozpadu bloku, když byl dotázán na zavedení eura v Maďarsku (nyní je měnou země forint). Podle něj tato otázka není na pořadu dne, protože by to Maďarsko silněji spojilo s Evropskou unií. A země by podle něj neměla spojovat svůj osud s EU, protože ta se rozpadá.
Domnívá se, že pokud nedojde k radikálním změnám, bude tento proces pokračovat a Evropská unie zůstane pouze "minulou etapou" v životě evropských zemí.
Maďarsko, jehož největší část obchodu závisí na bloku 27 zemí a které od svého vstupu před dvěma desetiletími modernizovalo ekonomiku miliardami eur z fondů EU, nyní nemá nárok na euro, uvedla agentura Reuters. Někteří sousedé Maďarska ve východním křídle EU, včetně Polska, České republiky a Rumunska, v současné době také zůstávají mimo eurozónu.
Orbánovy komentáře jsou v ostrém kontrastu s politickou agendou jeho hlavního oponenta Pétera Magyara, který vede svou volební kampaň se slibem, že uvolní pozastavené fondy EU a přiblíží jednu z nejchudších ekonomik EU k zavedení eura.
