Orbán oznámil "kolaps" Evropské unie

8. 10. 2025

Maďarský premiér Viktor Orbán se domnívá, že Evropská unie směřuje ke kolapsu. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro ekonomický zpravodajský web EconomX.

Mluvil o rozpadu bloku, když byl dotázán na zavedení eura v Maďarsku (nyní je měnou země forint). Podle něj tato otázka není na pořadu dne, protože by to Maďarsko silněji spojilo s Evropskou unií. A země by podle něj neměla spojovat svůj osud s EU, protože ta se rozpadá.

Domnívá se, že pokud nedojde k radikálním změnám, bude tento proces pokračovat a Evropská unie zůstane pouze "minulou etapou" v životě evropských zemí.

Maďarsko, jehož největší část obchodu závisí na bloku 27 zemí a které od svého vstupu před dvěma desetiletími modernizovalo ekonomiku miliardami eur z fondů EU, nyní nemá nárok na euro, uvedla agentura Reuters. Někteří sousedé Maďarska ve východním křídle EU, včetně Polska, České republiky a Rumunska, v současné době také zůstávají mimo eurozónu.

Orbánovy komentáře jsou v ostrém kontrastu s politickou agendou jeho hlavního oponenta Pétera Magyara, který vede svou volební kampaň se slibem, že uvolní pozastavené fondy EU a přiblíží jednu z nejchudších ekonomik EU k zavedení eura.

Zdroj v maďarštině: ZDE

