Babiš připouští, že v nové vládě budou ministři za krajní pravici
7. 10. 2025 / Boris Cvek
Andrej Babiš už výslovně připouští, že ve vládě budou ministři za SPD. To je rychlost. Často se argumentuje tím, že Babiš už byl premiérem, že víme, co máme čekat. Ti lidi spali posledních pět let? Zbláznili se? Cituji:
„„V té vládě by mělo mít SPD nějaký počet ministerstev, kde chtějí mít experty, lidi z branže, kteří vědí, o co jde,“ uvedl předseda ANO do souvislosti tvrzení šéfa SPD Tomia Okamury, který v úterý po jednání s prezidentem Petrem Pavlem hovořil o zájmu SPD obsadit v novém kabinetu od jednoho do tří ministerských křesel. Okamura by mohl být z vůle rodící se koalice předsedou Poslanecké sněmovny.“
Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-babis-nastinil-zakladni-kontury-sve-vlady-40542667
Takže si to řekněme jasně: Babiš z roku 2020, nota bene z roku 2017 nebo 2013, by v žádném případě nešel do vlády s SPD, absolutně by nepřipustil, aby šéfem Sněmovny byl Tomio Okamura. Jeho hnutí bylo v unijním parlamentu v liberální frakci! Vzpomínáte? Objímal se s Macronem. Už několik let ale posluhuje Orbánovi.
Dobře, čo bolo, to bolo, zapomeňte. Zřejmě si teď komentátoři a experti zacvičí v disciplíně kvadratury kruhu, tedy jak smířit nové postavení SPD s tím, že není důvod se nějak vzrušovat. A není to vlastně v pohodě? Cítíte nějaké svírání žaludku nebo závrať, když pomyslíte na to, že krajní pravice bude mít ministry a šéfa Sněmovny?
Je to jako přepnutí z jedné reality do zcela jiné. Bývalo to svatosvaté tabu a najednou jsou z toho hody a posvícení. Moderátor Otázek V. Moravce by mohl častěji pouštět Havlova slova o tom, že politik musí být skromný, poctivý, pravdomluvný. Mohla by z toho dnes být pouťová atrakce.
Komu to vlastně vadí? Motoristům? Ti jsou klausovci, takže tak je to v cajku. Tohle je přesně jejich rochniště. Pro to vznikli, ne pro šestikoalici s demokraty, nota bene piráty. Nedávno si představitel motoristů chválil spolupráci s ANO v Orbánově frakci v unijním parlamentu. Samozřejmě jsou prozápadní, prounijní, jen chtějí EU zničit a říkají tomu reforma. A vadí to demokratům? No co už se dá dělat? Co by měli dělat? Pohoršovat se? Nová doba, nová morálka, nové pravdy. Miliardáři mohou otevírat šampus.
A samozřejmě republice nic nehrozí. Široko daleko stabilita, žádná válka, demokracie silná, jako nikdy nebyla…
Diskuse