Tři čínské průzkumné satelity zaznamenány nad západní Ukrajinou během úderu na Lvovskou oblast
8. 10. 2025
Nad Lvovskou oblastí byly pozorovány zejména Yaogan 33, Yaogan 33-03 a Yaogan 33-04, které v období od 00:00 do 11:30 ráno uskutečnily celkem 9 letů nad regionem. Později se k nim připojila optická průzkumná družice Yaogan 34. Podle publikace orbitální parametry umožňují nad Ukrajinou pracovat více než 60 satelitům řady Yaogan různých typů. Tato zařízení jsou schopna provádět optický, radarový a elektronický průzkum.
Mezitím Zahraniční zpravodajská služba Ukrajiny oznámila přenos satelitních dat Čínou do Ruska pro údery na ukrajinské území. Mluvčí zpravodajské služby Oleg Alexandrov informoval o faktech ohledně interakce na vysoké úrovni mezi oběma zeměmi při provádění satelitního průzkumu s cílem identifikovat a podrobně prostudovat strategická zařízení, včetně těch, která patří zahraničním investorům.
V noci na 5. října Rusko zahájilo rozsáhlý kombinovaný úder na území Ukrajiny. Podle letectva ozbrojených sil Ukrajiny bylo k útoku použito 496 dronů a 53 raket různých základen. Síly protivzdušné obrany sestřelily a potlačily 478 vzdušných cílů, včetně 439 bezpilotních letounů, 1 aerobalistické rakety Ch-47M2 Kinžal, 32 řízených střel Ch-101/Iskander-K a 6 raket Kalibr.
Největší škody byly zaznamenány ve Lvovské oblasti, kde byli zabiti nejméně čtyři lidé a další čtyři byli zraněni. Ve vesnici Lapajivka u Lvova byla zcela zničena jedna obytná budova, dalších osm bylo poškozeno. Část Lvova zůstala bez elektřiny a ve městě byla pozastavena veřejná doprava.
Údery byly provedeny také na zařízení kritické infrastruktury v Ivano-Frankivské oblasti a Záporoží, kde zůstaly desítky tisíc lidí bez elektřiny. Poškození elektrického vedení vedlo k výpadkům proudu v části Čerkaské oblasti.
