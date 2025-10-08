Výrobci oděvů a obuvi hromadně opouštějí Rusko
8. 10. 2025
Podle Mironové bylo hlavním důvodem vysoké fiskální zatížení, neustálé zvyšování nájemného a nákladů, konkurence s tržišti a šedý dovoz. Trend k úplnému nebo částečnému uzavření pokračuje, "nejméně 30 % podniků funguje v červených číslech," zdůraznila. "Na našem trhu je situace hrozná: ztráty rostou ve výrobě oděvů, návratnost aktiv (0,8 %) je téměř nulová. V kožedělném průmyslu je situace ještě horší – loni zde bylo uzavřeno 15 velkých výrobních podniků (Francesco Donni, Romer, O atd.), nemluvě o mnoha malých," uvedla Mironova.
Upozornila, že plánované zvýšení sazby DPH z 20 % na 22 % v roce 2026 jen zhorší situaci zástupců průmyslu a zvýší náklady zhruba o 6 %. "Dodávky veškerého zboží a služeb k nám zdraží - látky, logistika, bydlení a komunální služby atd. Snížení prahu příjmů z DPH na 10 milionů rublů... se dotkne designových studií, opravárenských studií, obchodníků... Řada z nich nebude schopna zaplatit DPH a bude nucena zavřít," uvedla Mironova.
Podle ní jak ševci, tak výrobci oděvů "mají sotva dost peněz na udržení výroby": podniky pracují na pokraji ziskovosti nebo již "požírají úspory". Zároveň nemohou zvyšovat ceny, protože to povede k poklesu poptávky v důsledku zhoršující se kupní síly Rusů, a ze stejných finančních důvodů je "nyní téměř nemožné" prodat podnik v lehkém průmyslu.
Mironova dodala, že společnosti zvažují "dvě cesty, jak přežít - buď přesunout výrobu do jiných zemí, jako to udělala Gloria Jeans, nebo jít do stínu, do šedého sektoru, pracovat pro černý trh". Připomněla, že v Číně, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu je nulové clo na dovoz látek, zatímco v Rusku je to 20 %. Také v posledních dvou republikách je DPH 12 %, daň z příjmu fyzických osob je 10 % a 12 % a daň z příjmu je 10 % a 15 % a na vývoz hotových výrobků se nevztahuje žádná daň, proto je podle ní výhodnější vyrábět oblečení a obuv v Uzbekistánu a Kyrgyzstánu a prodávat je v Rusku.
Mironova dodala, že vláda si je těchto problémů vědoma a vytvořila komisi, která má vypracovat strategii rozvoje průmyslu do roku 2035, ale zatím jako členka pracovní skupiny nevidí "zvláštní touhu úředníků napravit alespoň nedostatky ve státní regulaci, nemluvě o finanční podpoře".
Podle platformy OFD se v prvních šesti měsících roku 2025 celkový počet nákupů oblečení a obuvi v Rusku meziročně snížil o 7 %, zatímco v offline segmentu analytici zaznamenali pokles o 16 %. Anna Lebsak-Kleimans, generální ředitelka společnosti Fashion Consulting Group, připisuje pokles poptávky zvýšení základních výdajů, zvýšení dluhového zatížení a přání Rusů držet volné prostředky na vkladech.
Zdroj v ruštině: ZDE
