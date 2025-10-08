Palermo a klimatická pavěda nám budou opět vládnout
8. 10. 2025 / Milan Čech
čas čtení 17 minut
2025 se Klaus vrací jako duch: jeho loutky na ministerstvu životního prostředí brzy patrně uzákoní, že klimazměna je hoax, potulný privatizátor jihoamerických propisek je největší ekonom a nejvyšší bytost Vesmíru, a ty fosilní věci, které zabíjejí planetu a drží ruské vraždění finančně nad vodou, jsou největším dobrodiním světa; ekoteroristům, co je chtějí omezovat a nahrazovat, pak patří gilotina.
Ministr Macinka je nebude před setnutím nazývat pí..ou jako spoluvládkyni této absurdity Majerovou, ale čur..y, protože ten druhořadý gender, který jeho hajlující kolega tluče jak si jeho ruka umane, si nezaslouží být ani haněn, zejména ne ze strany českých klonů Andrewa Tatea z Wishe a dětských moto závodů, tedy lidí, skrz které bude Václav Klaus opět řídit tuto zemi.
Je to, jako kdyby se někdo rozhodl znovu nasadit kazetu s názvem ‘Nejhlubší chyby 20. století — remix’.
Klausovy bludy a kořeny především mentálního Palerma
Václav Klaus celý život nevědomě pracoval na podpoře teze, že prognostické ústavy zakládané po Varšavské smlouvě byly KGB projektem zaměřeným na budoucí transformaci, v níž nejvíc zbohatnou ti největší ruští gauneři a jejich satelitní podržtašky a klony. Když Klaus na počátku 90. let využíval jak lidské naivity, tak principu kyvadla — kdy lidé věří opaku toho, co dokonce i oni sami za ta dlouhá desetiletí dokázali rozpoznat jako špatné —, zdály se jeho fantasmagorie slabším kusům ještě nějak uvěřitelné.
Jeho iluze, převlečené za „volný trh bez přívlastků”, měly automaticky vytvořit ten „nejlepší“ model světa — tedy až po té, co ti největší gauneři ovládnou jeho ekonomické toky. Této cestě nesmělo nic stát v cestě. Veleslavný ekonom Klaus, který chtěl celý svět učit, jak ekonomii správně chápat, proto buď nepochopil, nebo záměrně popřel jednu ze základních kapitol ekonomie, která je i v učebnicích pro mentálně méně obdařené studenstvo: Externality.
Začal proto propagovat zcela šílený, pavědecký opak reality: že lidstvo planetě neškodí, že klimatická změna je lež a že máme ve vzájemném, nikým neomezovaném souboji, drancovat, co můžeme. Tento souboj má být obdobou souboje pravěkých “opic” s kyjem, přičemž ty nejbrutálnější z nich na východě nejsou tou nejhorší verzí řítící svět ke zkáze, ale jen nevinou obětí těch, co říkají, že se máme posunout a fungovat jako rozumní lidé.
Pavědeckým postojem k fosilním palivům se pomáhalo (a stále pomáhá) nejen naší rodící se národní oligarchii, která skrz takto nabytý majetek dodnes ovládá velkou část Česka, ale i jejich kolegům v Rusku. Ti na vývozu a na brutálním drancování své obří země stavějí svůj oligarchický systém, v němž hrstka má paláce a jachty a minimálně tomu rurálnímu zbytku zbudou dál jen ty rozpadající se suché hajzly.
Klausovy teze se čím dál víc ukazovaly jako vylhané a smrtelně nebezpečné.
Devadesátkové Palermo nezrodilo automatický přebytkový ráj na zemi, ale polooligarchický systém s obrovským vnitřním dluhem, který jen EU dokázala na uzdě udržet tak, že prorůstal společností pouze skrytě; otevřené vypadávání z oken, jako u jeho ruského předobrazu, bylo zatím jen výjimečné.
Z mírumilovného, „přátelského“ Ruska se vyklubal největší vražedný tyran 21. století.
A klimatická krize drtí planetu stále častěji a silněji — extrémní jevy se násobí a nastiňují, jakým soubojem o důstojný život brzy žití na této planetě bude.
Návrat zombie a karmické rozuzlení
I v devadesátých letech ale existovalo pár lidí, kteří všechny tyto jevy prokoukli a varovali před nimi, zatímco většina volila Klausovu tenisovou raketu, považovala Rusko za umírající relikt neschopný nám ublížit a utápěla se v pohodlném, sebevražedném sebeklamu typu „bůh ví, jak to s tou klimatickou změnou je, tak proč bych se jí měl nechat omezovat“. Pro těchto pár myslících bylo depresivní vidět, jak tupou a zmanipulovanou entitou se tento národ stává.
Kdybyste ale i jim, těm lidem bez iluzí o národu Čapka a Wichterleho, tehdy řekli, že i když další dekády přinesou miliardy důkazů o tom, jakými pavědeckými bludy Klausovy teze byly, přesto to bude právě on, kdo se v roce 2025 opět stane jednou z nejsilnějších figur v pozadí, určujících charakter a kroky vlády, kterou si občané vyberou, aby „vyřešila“ důsledky těch původních Klausových tezí. To by Vám nevěřili ani oni a ťukali by si na čelo. A to přesto, že byli prolezlí skepsí a přesvědčením o naprosté iracionalitě, tuposti a ochotě věřit jakékoliv sebeabsurdnější konspirační hovadině u postupně narůstající části tohoto národa.
A tak to máme celé zpět: devadesátkoví veksláci z heren a la Chlad a jejich hajlující loutky se derou na ministerstva včetně životního prostředí, aby tam uzákonili Klausovu tezi o tom, že klimatická změna je lež a že máme navýšit spotřebu toho, co nás jednou ekologicky zničí a co ruské oligarchy stále ještě drží nad vodou a umožňuje jim vraždit ty části světa, co si místo jeho vymytí vybraly cestu ke svobodě, demokracii a vědě. (Je úplně jedno, že od nich nenakupujeme, kupují jiní a my zase jinde, vliv nekupování od Ruska je téměř nulový, narozdíl od „sankcí na ropnou infrastrukturu, kterou provádějí svými drony Ukrajinci“.)
Palermo Jonáků a Chladů se vrací a propojuje se s hlavním politickým hráčem, kterého jeho PR tým kdysi právě na zcela smyšlené opozici k onomu Palermu vynesl na politickou špičku, protože vytvořil chiméru „oligarchy-ochránce a protikorupčního bojovníka“. Bojovníka, který je tak „rovný“, že než aby se nechal za podvod odsoudit, raději složí vládu s duchovním otcem onoho Palerma a těmi, co ho nevydají ke stíhání, aby konečně ukázali, že doba rovných a ještě rovnějších opět plně přebírá vládu nad touhle zemí.
Palermo z IVK i s jeho novým sponzorem Tykačem se spojí s Babišovým antipalermem a společně, s pomocí ruského vlivu na sítích, který to bude oslavovat jako „cestu rozumu“ co zničí Green Deal, nás vydají karmickému rozuzlení vyrostlému z profosilní pavědy, hlouposti, iracionality, iluzí a nebojím se říci i z neustále se šířící softwarové infekce ruské zvrácenosti.
Je vlastně vtipné že právě pohrobek Klause v podobě přeživší ODS, který se odmítl spolu s ním vypořádat i s pohrobky jeho klimatických konspiračních lží a se šílenci typu senátor Jirsa ve svých řadách, kteří toto konspirační vidění světa roky strážili před vědeckým potupením aby následně – zcela spravedlivě – právě ODS, spolu s celou zemí, byla těmito lžemi politicky poražena v jejich extrémním moto vydání. A ukázalo se nadevší pochybost, že karmické zákony platí, a že každé zlo, s nímž se odmítneme vypořádat jen proto, že se nám zdá výhodnější si ho ponechat, se nám nakonec krutě vymstí.
Marnost boje
Autor tohoto textu měl připravený návrh k Nejvyššímu správnímu soudu a strategii, jak po jeho zamítnutí dosáhnout u Ústavního soudu projednání meritu věci a ústavního rozhodnutí o tom, zda jsou volby v prostředí hybridní války ještě rovnou politickou soutěží, nebo už jen parodií a neústavní a nelegálně tolerovanou spirálou, která nás postupně stahuje do ruského bahna. Potřeboval na doladění spolupracovat s právníky nebo s lidmi ochotnými přidat ruku k dílu — nikdo se neozval. V téhle zemi se asi bojuje proti zlu hlavně sdílením memů a sebezviditelním, spoluprací nikoliv.
A tak ho nepodal a nepodá, i když měl podle vzorů Rumunska a dalších šanci, aby se konečně někdo, po krachu na straně vlády a dalších odpovědných složek, zabýval tím, zda je proruský hybridní převrat vlastně legální cestou. Podání takového návrhu nemá smysl u národa, v němž 99 % lidí toto řešení nechce, i když je jisté, že právě tato vláda, zrozená z tohoto vlivu, nikdy nebude tou, která ten vliv, rozežírající jako rakovina postupně vše, ukončí a zamezí hlubší a hlubší antidemokratické proměně této země, a spolu s dalšími protofašisty z Orbánovy frakce „Patrioti“ v EP i Evropy. Kapři si potok, co naplnil právě ten jejich rybník, nikdy nenechají přehradit.
A tak pojedeme na tomhle ďábelském koni až do chřtánu očistného pekelného ohně. To, že u toho budeme poslouchat pohádky, že mohlo být ještě hůř a vidlák nás u toho mohl ještě spráskat kremelským bičem a mohli jsme tam pádit ještě rychleji, bude nakonec už jen k smíchu.
Autor se např. měsíce snažil kontaktovat prodemokratické politické influencery (sám nechtěl nikde figurovat), aby jim předal informace o marnosti jejich tehdejšího počínání a o skutečných systémových cestách, jež možná jako jediné vedou z toho brzy již nezvratitelného marasmu pod internetovou Ruskou kuratelou. Ukázalo se ale bohužel, že řešení jsou pro ně ale vhodné jen tehdy, pokud jsou jejich vlastní a podporují jejich svatozář. Většinu ovládl patologický narcismus převlečený za kolektivní dobro, který je degradován pouze na výtah jejich eg. Našim egům už často nejde o nic kolektivního, jen o vlastní piedestal.
A tak se protofašistická destrukce i této země, spolu se stejnými procesy v USA, Izraeli, brzy Francii a dalších, ujme vlády nad světem a přijde nejtemnější etapa té kdysi částečně demokratické civilizace. Tahle společnost není totiž postižená pouze v té části, která si toto dobrovolně pod ruskou psychologickou operací vybrala, ale nemocná, rozdrobená a utopená v narcistické mesiášské iluzi je i prakticky celý zbytek.
Stejně jako nešlo odvrátit Němce 30. let od jejich lži, zvrácenosti, ignorance a nevědomosti, nejde od ní odvrátit ani Čechy nebo Američany v roce 2025. Následovníky negativních podvědomých hybatelů léčí až katarze, kterou nakonec vždy sami přivodí.
Když nepochopíme jemnější lekce s pár tisíci zbytečně zemřelých za covidu a z jejich původce si opět uděláme mesiáše, musí přijít takové zástupy mrtvých, před nimiž už do světa iluzí a zapomnění utéct nepůjde. Tak to prostě chodí – protože boží mlýny melou.
Nesměřujeme sice tak rychle k fašistické diktatuře, která se chystá vyhladit dvě třetiny svého národa jako Američané, poté co jim Rusové podstrčili jiného sociopata aby dosáhli jejich rozvratu (zdroj), ale míříme stejným směrem. Nebo mířit budeme, až se ukáže, že hladovost oligarchů prostě nikdy nešla sladit s blahobytem většiny – té většiny, kterou oligarchové kdysi potřebovali, aby se dostali k neomezené moci a mohli si ukrojit ještě větší díl z toho stále se zmenšujícího koláče.
Poslední naděje šváb
V takovém prostředí, kde devadesátkoví zombie vylézají i z hrobů, kam je myslící část společnosti dokázala na čas pohřbít, aby nakonec přeci jen dokonali své dílo zkázy, nemá smysl už psát nic, ani ukazovat, jak je systém zvrácený a jaká systémová řešení existují pro jeho záchranu.
Taková společnost je odsouzená k fatálnímu pádu a destrukci, a tak nemá žádný smysl obětovat zbytek života tomu se to snažit zvrátit — je to jen ztracený zbytek lidského života navíc.
Na světě totiž stále ještě je co pozitivního vnímat, čím být ohromen nebo dokonce nadšen. Zahodit telefon a utéct např. do hor dává větší smysl. Například Alpy jsou jednou z mála institucí, kterou opičák v kravatě či modrácích ještě nezvládl zničit, a která dá každému poznat, že není středobodem světa, ale bezvýznamné opičí Nic. Člen nejhoršího živočišného druhu, zabijáka planety, která hostí i bezpočet dalších druhů, co se nijak neprovinily a přesto budou opičákem zlikvidovány – skeptici řeknou, že částečně proto, že evolučně nedolezly do "vyššího" mentálního stavu, který by jim to umožnil.
Vylezte si kilometrovou stěnu a s Italskou kávou a raději i trochou Grappy se z výšky tří tisíc metrů podívejte na tu lidskou mravenčí chátru, co se dole s radostí hrne do zkázy a narcisticky si u toho nalhává, jak hrdinně a moudře vzdoruje a přináší dobro. Uvidíte, že koloběh lidského pachtění s etapami, kdy si lidské podvědomé síly nakonec stejně vyberou to největší zlo — fašismus, ničení životního prostředí, mafiánskou ekonomiku — a prosadí ho díky vlivu psychologické operace nejbrutálnější světové oligarchie, které se nikdo nepostavil reálně do cesty, je jen střípkem koloběhu světa, který je vlastně úplně v pořádku a dělá přesně to, co karmicky má.
Svět má svoje evoluční nástroje, jak zničit to špatné a poučit se z toho, nebo se občas i propadnout do nicoty a zmizet. Po některých světech v tom obřím vesmíru asi občas nezbyde nic — protože byl třeba slepou vývojovou větví jedné opice, která se odmítla posunout na kolektivně odpovědnou úroveň a tak vzala všechno kolem ní s sebou do zapomnění. Přejme bytostem vyrostlým nakonec ze zbylého přeživšího evolučního stromu, např. švábům, aby za těch pár milionů let měly víc rozumu než my. A aby toho jejich klausího švába, co jim bude říkat, že nejlépe budou fungovat, když budou sami sebe, bezohledně k zájmu jejich společenství, požírat a ignorovat omezené limity svého prostředí, rozpoznaly a dokázaly mu ukousnout tykadla, než bude pozdě i pro ně.
PS: Že je to příliš temné čtení? OK, tak tedy nezoufejme — opravdu mohlo být ještě hůř. Oddejme se optimismu.
Slovenský Ježíš – ano, Rusové měli pravdu, že byl vlastně Slovan – si mohl pro svůj druhý příchod zvolit jiné místo než naše Palermo, kam emigroval, aby svému nebohému lidu v tom palermském utrpení poskytl alespoň neustále zlevňující potraviny.
Kromě tohoto božího daru sem totiž mohl klidně přibýt i nějaký absurdní japonský nácíček, hrající si na vlastence a přitom oddaně sloužící ruským loutkářům, který zjistil, že politika sype líp než cestovka pro plyšové medvídky.
Mohl se tu dokonce etablovat učitel marxismu-leninismu, který si uvědomil, že za a) je vlastně Mikem Jaggerem a za b) že marxismus-leninismus už kariéru nepřinese – a tak je třeba dělat paňáka onomu Klausovi a přesvědčovat lidi, že jejich poroba oligarchií je to nejlepší, co je mohlo potkat.
Klidně nám mohl vládnout i malý podvodníček z mafiánsky zkorumpovaného fotbalu, co si občas mezi hajlováním trochu zaveksluje s tenisovými pozemky, když zrovna nemasturbuje nad obrazem milovaného Putina.
Nebo mohl na ministerstvu zahraničí této „vlastenecké“ vlády zakotvit mudrc, který si chodí pro inspiraci na čínskou ambasádu poté, co se roky nechal vydržovat jak svou stranou, tak samotným zlem světa – Evropským parlamentem – jen proto, aby je nakonec vysál a zahodil a na plný úvazek sloužil těm skutečně demokratickým zemím s koncentračními tábory
A tak dál, a tak dál. Mohlo být opravdu ještě hůř.
Tetelme se tedy radostí, že je vlastně dobře — a vydrží nám to libovolně dlouho
Je bizarní krutostí, že potupné směřování světa může zvrátit už jen jedna entita – národ, který už tak dost trpí, protože sám (až na dodávky zbraní) vzdoruje ruské agresi. Jen oni dnes mohou vyvážit nečinnost našich vlád, tajných služeb a soudů. Jen oni mohou zařídit záchranu světa – pokud zničí a rozvrátí Rusko, a s ním i jeho virtuální psychologickou operaci, která za pár dekád internetu stihla z moudrých a civilizovaných lidí na Západě udělat plochozemské, iracionální trosky, vzdorující místo reálným problémům neexistujícím čipům ve vakcínách.
Toto bylo od autora vše. Ať se Vám daří co nejlépe alespoň indidviuálně.
121
Diskuse