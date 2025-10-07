Proč nebude Babiš dělat ani levicovou, ba ani sociálně citlivou politiku
7. 10. 2025 / Boris Cvek
Peníze nebude na své sliby mít, to je snad jasné. Daně zvyšovat nechce, naopak je korporátu sníží a přijde tak o desítky miliard. EET atd. mu vydělá maximálně 35 miliard (číslo sdělené veřejně panem Havlíčkem). Bude se tedy zadlužovat, aby plnil své sliby? Myslím, že ani to fakticky není možné a není to v jeho zájmu. Už teď je dluhová služba sto miliard. S SPD a klausovci (motoristy) ve vládě může rozjet kulturní války ve velkém.
Havlíček to už v neděli v České televizi narýsoval: Sněmovna se nedělí na pravici a levici (zapomeňte na levicová témata), ale na konzervativce (ANO na prvním místě) a progresivisty (tam zařadil dokonce i ODS). Havlíček jasně označil budoucí vládu ANO za pravicovou. Motoristé jsou pravicovostí úplně posedlí.
Babiš potřebuje sociálně frustrované voliče (podívejte se na mapu volebních výsledků… pokud se lidem vede dobře, volí prozápadně). Začne „odhalovat“ chyby a viny Fialovy vlády, bude tím zdůvodňovat, že nemůže plnit své sliby. Sdělí veřejnosti opakovaně, že takovou hrůzu nečekal a že to bude trvat roky, než se to spraví.
On samozřejmě chce být v EU, ale bude živit v lidech nenávist vůči její „současné podobě“. Za všechno zlo může EU, v současné podobě, a progresivisté. To je širší Orbánův program v režii Putina. Po vzoru Trumpa může Babiš najet na roli televizního komika, který řekne cokoli a obtočí si média kolem prstu, protože ta budou lapat po každém jeho štěku. Smysl pro realitu se naprosto rozplyne.
Zajímavá a zásadní otázka je, jak se bude k Babišovým obviněním vůči Fialově vládě stavět opozice. Třeba taková digitalizace stavebního řízení. Dovedete si představit, co se bude dít, až se bude prát špinavé prádlo, pokud jde o to, proč to vlastně nevyšlo? Mají demokraté nějakou společnou verzi, nebo se požerou navzájem? Edoklady, superdávka… atd.
