Channel 4 News: V předvečer 7. října začínají nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, ale v Gaze zabíjení pokračuje.

V předvečer 7. října začínají nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, ale v Gaze zabíjení pokračuje.
7. 10. 2025
V předvečer 7. října začínají nepřímé rozhovory mezi Izraelem a Hamásem, ale v Gaze zabíjení pokračuje.
Ehud Olmert: "Záleží to na jedné osobě, Donaldu J. Trumpovi. Pokud se rozhodne, že to musí skončit, skončí to.“
Moderátor: Dobrý večer z Jeruzaléma, kde roste naděje, že po dvou letech hrůzy se konečně blíží konec zabíjení v Gaze a návrat rukojmích. Přestože Trump vyzval Izrael, aby okamžitě zastavil bombardování, dnes bylo hlášeno nejméně 10 zabitých obyvatel Gazy. A existuje mnoho potenciálních překážek, když se egyptští a katarští vyjednavači setkávají s Hamásem a Izraelem v Šarm aš-Šajchu. Hodně záleží na tom, zda Donald Trump bude i nadále vyvíjet tlak na Netanjahua, aby dodržel dohodu, a zda arabské státy dokážou přesvědčit Hamás, aby věřil, že propuštění rukojmích ukončí bombardování a může vést k opravdovému mírovému procesu. Zde v Izraeli si Fórum rodin rukojmích uvědomilo, že Nobelova komise by mohla také sehrát svou roli v udržení Trumpova zájmu, a vyzvalo ji, aby mu udělila cenu, po které tak zoufale touží, s tím, že poprvé za několik měsíců máme naději, že náš noční můra konečně skončí.
Ačkoli pohyb na obou stranách v posledních několika dnech pod tlakem Bílého domu byl pozoruhodný, v nepřímých rozhovorech mezi Hamásem a Izraelem, které začínají v Egyptě, zbývá vyřešit ještě mnoho obtížných detailů. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien je nyní se mnou v Tel Avivu. Paraicu.
Reportér: Krishi, bez Donalda Trumpa, jeho elánu a neortodoxní formy diplomacie bychom se do této fáze nedostali. Vím, že jsme hodně mluvili o jeho touze po Nobelově ceně míru, ale je to opravdu tak. Rodiny rukojmích napsaly výboru pro Nobelovu cenu míru a požádaly jej, aby tuto cenu udělili Donaldovi Trumpovi. V pátek je uzávěrka a výbor pak oznámí vítěze. Je to opravdu tak. Dynamika, kterou toto datum vnáší do tohoto procesu, je také skutečností. Problém s dynamikou Donalda Trumpa je, že někdy to připomíná dětskou posedlost po cukru. Pokud se podrobnosti těchto jednání začnou komplikovat, pokud dojde ke zpoždění, pokud se přiblížíme k pátečnímu termínu nebo ho překročíme, vyvstává otázka, zda tento proces, zda Donald Trump, ztroskotá.
Lidé doufají, že je toto začátek obnovy Gazy a konce brutální války. Ve středu pásma desítky buldozerů z Egypta začínají pracovat na tom, co je popisováno jako jeden z největších dočasných táborů pro vysídlené osoby, jaký kdy byl postaven.
Obnova Gazy je součástí Trumpova mírového plánu, ale nejprve musí dojít k propuštění izraelských rukojmích Hamásem, spolu s mnoha dalšími věcmi. Všechny oči se tedy upírají na to, co se děje několik set kilometrů odtud v egyptském Šarm aš-Šajchu. Delegaci Hamásu vede Khalil Al-Haya, jeden z vysokých představitelů Hamásu, který byl terčem neúspěšného izraelského útoku na Dauhá minulý měsíc. V čele izraelského týmu bude Ron Dermer, izraelský ministr pro strategické záležitosti. Ačkoli ještě nedorazil, připojí se k němu šéfové izraelské rozvědky a bezpečnostních složek. Z USA přijedou velcí vyjednavači, Trumpův vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff a Trumpovy oči, uši a zeť Jared Kushner. Očekává se, že dorazí později v týdnu a přímo se nezúčastní jednání s Hamasem, dokud nebudou vyřešeny technické detaily.
Klíčovou roli v jednáních budou hrát také delegace z arabských zemí, včetně osobností, jako je katarský premiér Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. První den jednání je za námi. Vysocí představitelé USA a Izraele dorazí až po vyřešení některých technických detailů. Jejich příjezd v průběhu týdne by však mohl být sám o sobě signálem určitého pokroku.
A technickými detaily máme na mysli například tyto věci. Logistika zahrnuje například lokalizaci těl zemřelých rukojmích Hamásem. Bylo oznámeno, že tento proces již byl zahájen. Hranice, do kterých se izraelské jednotky budou muset stáhnout v Gaze během propouštění živých rukojmích. A míra, do jaké Hamás bude nebo nebude předvádět militantní chování, když propustí rukojmí, jak to již dříve udělal.
Z jižního Izraele, panorama Gazy. Dnes bylo zabito 10 obyvatel Gazy. A někde uvnitř jsou stále v zajetí izraelští rukojmí. V Gaze je stále zadržováno 48 rukojmích. 20 z nich je naživu. A v den jako je tento si musíte klást otázku, co se jim honí hlavou a srdcem. Byli informováni svými únoscemi o možné dohodě? Jsou nějak připravováni na své možné propuštění?
V centrální Gaze má Maser Sakhar zítra, 7. října, narozeniny. Budou jí dva roky. Narodila se v den, kdy Hamas zaútočil na Izrael, a celý její život bude provázet válka. Její matka a otec se snažili vytvořit stabilní prostředí i přes neustálé stěhování. Její matka se obává, že válka brzdí vývoj její dcery. Budoucnost této rodiny, stejně jako mnoha dalších, je nyní doslova v rukou vyjednavačů.
Moderátor: Na tiskové konferenci v Bílém domě před hodinou prezidentova tisková mluvčí zopakovala, že Trump chce, aby jednání o mírové dohodě vedla co nejdříve ke konkrétním výsledkům. Naše americká redaktorka Anushka Astana je s námi od Bílého domu. Anushko, pokrok v tomto týdnu závisí na schopnosti Trumpa přimět Netanjahua k dohodě. Je tlak stále silný?
Reportérka: Ano, tlak rozhodně stále trvá. A myslím si, že vztah mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanjahuem je v tomto ohledu naprosto klíčový. Přesně před týdnem jsem stála na tomto místě, když Benjamin Netanjahu přijel navštívit prezidenta. Byla to jeho čtvrtá návštěva Bílého domu v tomto roce. Izrael je pro Bílý dům stále nesmírně důležitý. Donald Trump ve svém prvním funkčním období dokonce prohlásil, že je nejvíce proizraelským prezidentem v historii. Myslím, že v některých ohledech by se dalo argumentovat, že to brzdilo pokrok směrem k míru, protože, jak mi řekl jeden expert, během této invaze USA neuložily Izraeli žádné náklady ani důsledky.
Ale situace se změnila. Izrael je nyní v mnohem izolovanější pozici. Jako příklad lze uvést, že když Benjamin Netanjahu letěl do New Yorku na Valné shromáždění OSN, vyhnul se španělskému a francouzskému vzdušnému prostoru kvůli obvinění Mezinárodním trestním soudem, a tak je Donald Trump v silnější pozici, aby ho přesvědčil, a také se ukázal jako možná nevyzpytatelnější prezident, rozhodně jako někdo, kdo ztrácí nervy. Vzpomeňte si na červen, kdy se vulgárně vyjadřoval jak o Íránu, tak o Izraeli, když mezi nimi panovalo napětí. Uvedu vám verzi bez jeho vulgárností: řekl, že ani jeden z nich neví, co sakra dělá. V pátek, poté, co Hamás reagoval na mírový plán, který Američané předložili, proběhl telefonát s Benjaminem Netanjahuem, během kterého mu prezident řekl, ať přestane být pořád tak zatraceně (užil sprostší slovo) negativní.
Později v rozhovoru pro Axios řekl, že Benjamin Netanjahu s tím musí souhlasit, protože musí souhlasit se vším, co řeknu. Nyní o tom hovořila tisková mluvčí Caroline Levittová. Je velmi pozitivní ohledně technických jednání, ohledně směřování k příměří, ohledně myšlenky propuštění rukojmích. Ale když byla dotázána na možnost budoucího palestinského státu, její odpověď nebyla úplně stejná. Poslechněte si, co řekla:
„Podívejte, Michaeli, nechci teď předbíhat technické rozhovory. Jsou velmi citlivé. Probíhají právě teď, zatímco spolu mluvíme. A je samozřejmě mnoho věcí, o kterých je třeba diskutovat. Doufáme a věříme, že to bude jedna z největších mírových dohod, jaké svět kdy viděl. Trumpova administrativa na tom pilně a velmi tvrdě pracuje. A jak jsem řekl, v pátek byly dohodnuty všechny podmínky. Máme arabské země, které s námi spolupracují. Izrael samozřejmě úžasně spolupracuje s prezidentem, plánuje a souhlasí s ním. Jsme velmi nadějní a očekáváme, že to tak bude pokračovat.“
První fáze je tedy velmi pozitivní, ale může následovat mnoho ožehavých otázek.
Moedrátor: Díky, Anushko. Před chvílí jsem mluvil s bývalým izraelským premiérem Ehudem Olmertem a zeptal jsem se ho, zda lze věřit, že Netanjahu se bude držet plánu.
"Záleží to na jediné osobě, Donaldu J. Trumpovi. Pokud se rozhodne, že to musí skončit, skončí to. Udělal některé věci, které byly obdivuhodné a pozoruhodné a které si zaslouží respekt a uznání. Zaprvé donutil Netanjahua, aby se omluvil Kataru, a před pár dny také oznámil, že Izrael by měl zastavit útoky v Gaze. Pokud zajistí, aby se tak stalo, a má moc to prosadit, pak je možné, že jsme na pokraji pozitivního vývoje."
Myslíte si, že se jedná o mírové rozhovory, nebo jen o rozhovory o příměří?
"Ne, nejde o mírová jednání. Jaký mír? Nikdo nemluví o míru. Myslím tím, že to není vážné. Udělejme, co je možné. Tedy ukončit válku, přivést zpět všechny rukojmí, vybudovat bezpečnostní síly, které převezmou kontrolu, účinnou kontrolu, vojenskou kontrolu nad Gazou, aby se zajistilo, že Hamás nebude mít možnost vrátit se do jakékoli dominantní pozice."
Je otázka palestinské státnosti realisticky na pořadu dne v Izraeli?
"Na mém pořadu dne. A na pořadu dne, jak věřím, u nemalého počtu Izraelců, ale ne na pořadu dne vlády. Vytvoření palestinského státu není darem Palestincům a není trestem pro stát Izrael. Je to v zájmu státu Izrael. Vytvoření palestinského státu potřebujeme stejně jako oni, protože pouze oddělení a uznání jejich práv na suverenitu a nezávislost zahájí proces usmíření, který je nezbytný pro atmosféru míru. Neztrácím naději. Je to stále možné, praktické a proveditelné."
A pokud bude tato příležitost přivést rukojmí domů ztracena, koho budou Izraelci obviňovat?
"Existuje jen jeden důvod, proč ještě nejsou tady. Je to proto, že izraelský premiér je nechtěl přivést zpět."
Jak důležitá je podle vás Nobelova cena pro udržení zájmu prezidenta? Kdybyste radil komisi, řekl byste, že je to vlastně součást procesu?
"Poslyšte, chci dát prezidentu Trumpovi kredit. Jaké jsou jeho motivy? Nevím. Ale pokud změní situaci, pokud dojde k dohodě o ukončení války a pokud to bude prvním krokem v procesu jednání o komplexním politickém řešení na základě dvou států, rozhodně si zaslouží uznání od kohokoli, kdo uděluje ceny dobrým lidem."
A co otázka odpovědnosti? Myslíte si, že v Izraeli někdy dojde k zodpovědnosti za to, co se stalo v posledních dvou letech?
"Rozhodně. Zaprvé dojde k historické zodpovědnosti. Netanjahu bude kvůli svým selháním, opomenutím, aroganci, přehnané sebedůvěře a nedostatku lidské citlivosti odsunut na okraj historie. Nejen vůči Palestincům, ale především vůči Izraelcům. Polarizace uvnitř státu Izrael je rozhodně něco, co nebude zapomenuto a nebude odpuštěno. Jaké budou politické důsledky, to se teprve uvidí. Věřím, že v příštích volbách bude výsledek rozhodující proti Netanjahuovi. Musíme je uspořádat co nejdříve."
Doufáte, že tento týden bude historický?
"Doufám, že je to začátek něčeho, co se může ukázat jako historické."
Moderátor: Bezpečnostní zdroje v Šarm aš-Šajchu již také přicházejí s některými z prvních sporných bodů těchto rozhovorů, včetně požadavku Hamásu, aby bylo propuštěno všech 285 vězňů odsouzených k doživotnímu vězení, což Izrael odmítá a trvá na 250 bez klíčových jmen. Hamás bude usilovat o propuštění i lidí jako Marwan Barghouti, což však v této fázi není potvrzeno.
Nyní se ke mně připojuje palestinská politička a aktivistka Ida Tuma Suleiman. Je jednou z 2 milionů arabských občanů Izraele a členkou parlamentu, Knessetu, za levicovou koalici Hadash. Věříte, že je toto významný týden? Věříte, že se to stane?
"Doufejme, že se to stane. Mám své výhrady. Mnohokrát jsme byli velmi blízko skutečnému příměří a možná i osvobození rukojmí. A pak to selhalo. Doufám, že tentokrát to vypadá vážněji. Lidé, kteří dosud byli překážkou, jako Netanjahu, vypadají, že chtějí, že jsou nuceni k této dohodě."
Co byste chtěla, aby mezinárodní společenství udělalo, aby rozptýlilo palestinské podezření, že teď dojde k příměří, rukojmí budou propuštěni a pak vše začne znovu?
"Za prvé, řekněme, že k příměří dojde. Myslím, že mezinárodní společenství by nemělo nečinně přihlížet tomu, co se děje. Musí i nadále vyvíjet tlak, především na příměří, propuštění všech rukojmích z obou stran a poté stažení izraelské armády z Gazy."
Když mluvíte o rukojmích z obou stran, myslíte tím vězně?
"Ano, vězně."
Co tedy myslíte palestinskými rukojmími? Myslíte lidi, kteří byli zatčeni a uvězněni bez soudu?
"Ano, samozřejmě. Existují tisíce Palestinců, kteří byli uneseni ze svých domovů na základě správních příkazů bez soudu, bez možnosti dozvědět se, z čeho jsou obviněni, a jsou drženi ve vězení. Jak se dá něco takového nazvat?"
Fórum rodin rukojmích vyzývá, aby Trump dostal Nobelovu cenu, a Ehud Olmert naznačoval, že by to mohl být způsob, jak ho udržet v angažovanosti, víte, že pokud tu cenu dostane, pokud mu řeknou, že ji dostane, pak od toho nebude moci odstoupit. Nebude moci dovolit, aby Izrael znovu začal bombardovat Gazu. Věříte, že na tom něco je?
"Myslím, že Trump získá z této dohody mnoho cen, pokud k ní dojde, včetně vztahů se světem Perského zálivu a miliard, které dostane on a jeho rodiny. Nepotřebuje žádné další ceny, zejména Nobelovu cenu, která má být udělena někomu, kdo skutečně udělal něco pro nastolení míru. Ať už je jeho iniciativa jakákoli, doufám, že přinese příměří. Nejsem si jistá, zda přinese mír, protože mír není jen příměří, není to jen absence militantních akcí."
Ano, co si myslíte o slovech v plánu, která hovoří o tom, že nakonec může existovat cesta k palestinské státnosti? Myslíte si, že je to seriózní způsob, jak řešit tuto otázku?
"Ne, samozřejmě to nebyl seriózní způsob, byla to dohoda mezi Trumpem a Netanjahuem, dobře pro ně. Takhle se Netanjahu a Trump zabývají mírem. Palestinci v té dohodě nebyli. Nikdo se jich neptal, co chtějí. A ve skutečnosti, když mluví o Palestincích, neexistují žádné záruky, ani pro úplný odchod izraelské armády. Palestinci nepotřebují nové britské mandáty.."
Ale myslíte si, že Palestinci mají záruky na založení vlastního státu? Ale sporným bodem Hamásu je také to, zda se odzbrojí. Chcete, aby Hamás odzbrojil?
"Není na mně, abych rozhodovala o odzbrojení nebo neodzbrojení. Otázkou dnes je, proč nikdo nemluví o úplném stažení armády a státu, který stále okupuje jiný stát. Ale pokud byste dosáhli úplného stažení - "
Podpořila byste odzbrojení?
"Myslím, že v určitém okamžiku, kdy vznikne palestinský stát, bude armáda armádou tohoto státu. Ale nejprve je třeba ukončit okupaci a teprve poté hovořit o zbraních různých skupin. Dnešní otázkou nejsou pouze zbraně Hamásu. Nechci vidět žádné zbraně, žádné ničení, žádné vojenské akce z obou stran. Ale bohužel dnes nikdo nemluví o tom, že genocida stále pokračuje, že zabíjení stále pokračuje. Zmínil jste to na začátku a všichni mluví, jako by mír už nastal."
