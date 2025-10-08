Nejnižší bod diplomacie: jak svět diplomaticky zmršil konflikt mezi Izraelem a Gazou
Někteří budou tvrdit, že neúspěch je nevyhnutelný, protože tento konflikt je nyní tak zakořeněný a neprostupný kompromisům, že jej lze vyřešit pouze silou zbraní, v podstatě represí nebo vyhlazením jedné strany.
Z bývalého týmu Joea Bidena se skutečně valí přiznání viny a ospravedlňování. Ve své knize o neúspěšné kandidatuře na prezidentku Kamala Harrisová píše: „Prosila jsem Joea, aby při veřejném vystoupení k této otázce projevil stejnou empatii, jakou projevil vůči utrpení Ukrajinců, i vůči utrpení nevinných civilistů v Gaze. Ale on to nedokázal: zatímco dokázal vášnivě prohlásit ‚Jsem sionista‘, jeho výroky o nevinných Palestincích působily neadekvátně a nuceně.“
Dodává, že Benjamin Netanjahu nikdy neoplatil loajalitu, kterou mu Biden prokázal, protože chtěl, aby Donald Trump seděl v křesle naproti němu.
Demokraté v nejlepším případě špatně odhadli mocenské poměry. „Nechovali jsme se jako supervelmoc,“ řekl nedávno Andrew Miller, bývalý náměstek ministra zahraničí pro izraelsko-palestinské záležitosti. „Místo toho, abychom vycházeli z předpokladu, že se jedná o problémy, které můžeme vyřešit, přesvědčili jsme sami sebe, že můžeme udělat jen málo pro to, abychom pohnuli naším regionálním spojencem Izraelem.“
Trump takový komplex méněcennosti neměl. Svou nepředvídatelnost využil jako svou největší diplomatickou zbraň, ale stejně jako Biden se i jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff zapletl do snahy najít řešení, které by zaručilo propuštění všech rukojmích, aniž by Izrael obnovil boje, jak tomu bylo v březnu tohoto roku.
Před konferencí, která se měla původně konat v červnu, ale byla o měsíc odložena kvůli izraelskému útoku na Írán, získal Emmanuel Macron dopis od prezidenta Palestinské samosprávy (PA) Mahmúda Abbáse, který podpořil plán pro den po příměří, podle kterého by Hamás byl odzbrojen a zbaven možnosti zastávat veřejné funkce a byla by vytvořena přechodná skupina odborníků, která by vládla Palestině „pod záštitou“ reformované Palestinské samosprávy. Myšlenka reformy PA, která je často prázdným diplomatickým pojmem, byla tentokrát konkretizována, včetně závazku Abbáse k dlouho odkládaným volbám a vnitřním změnám. Byla by zavedena mezinárodní armáda.
Od roku 2024 kolovalo mnoho verzí plánu „pro den poté“ pro Gazu – jedna od amerických a izraelských odborníků publikovaná Wilsonovým centrem, další vypracovaná Rand Corporation, soubor zásad vydaný Spojenými arabskými emiráty a plán z Egypta. Saúdsko-francouzský plán zahrnoval mnoho z těchto myšlenek do toho, co se stalo newyorskou deklarací, přijatou konferencí OSN v červenci a schválenou Valným shromážděním OSN v září, přičemž Izrael a USA hlasovaly proti.
Jeden evropský diplomat řekl: „Ačkoli se v médiích hodně diskutovalo o otázce uznání palestinské státnosti, nebyl to právě tento bod, který znamenal vážný diplomatický průlom. Podařilo se nám přesvědčit Američany, aby spojili závazky k příměří s plánem na další postup – a aby si uvědomili, že soustředit se pouze na příměří nebude fungovat.“
V souvislosti s nadměrnou závislostí USA na izraelské palebné síle k prosazení své vůle diplomat uvedl: „Přesvědčili jsme je také, že nemohou dál házet kostky a doufat, že padne dvojitá šestka.“
Klíčové pro tento proces bylo setkání v Bílém domě koncem srpna, kde Jared Kushner, Tony Blair a Witkoff přesvědčili Trumpa, že hromadné vyhošťování Palestinců z Gazy není ani nutné, ani moudré.
Jeden z přítomných řekl: „Trump neměl žádné iluze o spolehlivosti Netanjahua a investoval do států Blízkého východu. Byl přesvědčen, že pro státy jako Jordánsko a Egypt je přízrak vln palestinských uprchlíků přelévajících se přes jejich hranice červenou čarou. Trump souhlasil, že hromadné nucené vysídlení vyřadí z programu.“
Dalším důležitým poselstvím ze schůzky bylo, že poprvé se stalo možné pokusit se spojit myšlení Bílého domu a Francie. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot minulý měsíc na Harvardově univerzitě řekl: „Prezident Trump požádal některé ze svých blízkých poradců, aby odjeli do arabských zemí, do Francie a do Velké Británie a shromáždili všechny nápady, které jsme všichni po měsíce a roky sbírali ohledně toho, jak by měl vypadat plán pro den poté.“
Cílem konference o dvoustátním řešení a hlasování Valného shromáždění bylo podle Barrota odstranit překážky bránící dvoustátnímu řešení, mimo jiné tím, že arabské státy odsoudily útoky ze 7. října a podpořily vyloučení Hamásu z Gazy, které bylo obsaženo v deklaraci.
„Do tohoto hlasování neexistovalo žádné mezinárodní odsouzení Hamásu, žádný mezinárodní požadavek na jeho odzbrojení, žádný mezinárodní cíl jeho vyloučení z jakékoli budoucí role ve správě Gazy a Palestiny,“ řekl Barrot. „To je hotovo. Změnili jsme způsob uvažování. Nyní všichni vidí Hamás tak, jakým skutečně je: teroristickou organizací.“
Druhou překážkou, jak vysvětlil, bylo překonat neochotu arabských vlád veřejně prohlásit, že mají za cíl navázat diplomatické vztahy s Izraelem.
Barrot uvedl, že nový text OSN šel dále než kdykoli předtím. „Donutili jsme je ... říci, že usilují nejen o normální vztahy s Izraelem, ale také o vstup do společné regionální struktury podle vzoru ASEAN v Asii nebo OBSE v Evropě,“ řekl. „Přiměli jsme je říci věci, které nikdy neřekli.“
Pro Izrael však newyorská deklarace s jasnými odkazy na palestinský stát a roli reformované palestinské samosprávy zůstala nepřijatelná. Když tedy Trump na okraji Valného shromáždění odhalil svůj plán arabským a muslimským státům, stala se deklarace měřítkem, podle kterého jej arabské a muslimské státy měly posuzovat.
Trumpův plán, z velké části připravený Blairem a Kushnerem, byl nutně povrchní, nejednoznačný a zbavený časového harmonogramu. Arabské státy měly obavy, ale zastánci jako Blair argumentovali, že pokud by byl plán konkrétnější, ztratil by potřebnou širokou podporu a kritickou dynamiku. Absence okamžitých úniků informací potěšila západní diplomaty, protože naznačovala, že arabské státy si myslí, že s plánem mohou pracovat.
Zatímco arabské státy opustily New York, Netanjahu zůstal a o víkendu se dvakrát setkal s Witkoffem. Po izraelském útoku na vyjednavače Hamásu v Kataru 9. září – což bylo osobní zrazení Witkoffa a Kataru – se Netanjahu stal v Bílém domě persona non grata. Izraelský premiér však vymohl další ústupky.
Amnestie pro členy Hamásu byla dostupná pouze pro ty, kteří by odevzdali zbraně před mezinárodními pozorovateli a zavázali se k mírovému soužití. Byly přidány další podrobnosti o zničení infrastruktury Hamásu. Navíc bylo stažení izraelských obranných sil nejasné a nakonec by se IDF musela stáhnout pouze do bezpečnostní nárazníkové zóny zahrnující více než 17 % Gazy, dokud nebude pásmo „řádně zabezpečeno před jakoukoli obnovenou teroristickou hrozbou“.
Proces tohoto stažení „bude proveden podle kritérií a v časovém rámci, na kterých se dohodnou IDF, mezinárodní stabilizační síly, ručitelé a Spojené státy“.
Po zveřejnění plánu Netanjahu ve videozprávě ujistil domácí publikum, že červené linie Izraele jsou chráněny: Gaza je oddělena od Západního břehu, PA se nevrátí do Gazy, neexistuje cesta k „řešení dvou států“ a izraelské bezpečnostní síly nebudou staženy z většiny pásma Gazy.
I když plán neobsahoval časový harmonogram, kdy by rada technokratů předala moc zvolené palestinské vládě, Katar, Turecko a Egypt naléhaly na Hamás, aby přijal mnoho neuspokojivých nejasností, které by mohly být vyřešeny později. Válka by skončila.
Diplomaté uvedli, že tuto zprávu nejlépe přijalo nikoli politické křídlo Hamásu v Dauhá, ale bojovníci Hamásu v Gaze, nová mladší kádrová základna, která prošla mnoha oběťmi. S formulací navrženou Katarem byla odpověď Hamásu v podstatě „ano, ale“, což bylo otevřené mnoha interpretacím. Trump, k Netanjahuově naprostému zděšení, se rozhodl brát odpověď Hamásu jako bezvýhradné „ano“. Klíčové bylo, že Hamás byl ochoten vzdát se své největší vyjednávací karty: zbývajících rukojmí.
Tahani Mustafa z Evropské rady pro zahraniční vztahy tvrdí, že od útoku 7. října se palestinská politika posunula k více transakčnímu pohledu. „Palestinci hledají někoho, kdo jim umožní snesitelný život, udrží je na jejich zemi a zlepší jejich životní podmínky. Lidé požadují jen to nejnutnější minimum. Většina Palestinců na místě se smířila se svým osudem.“
Na tomto základě by technokratický orgán, kterému bude předsedat Trump, ale který bude pravděpodobně ovládán Blairem a některými osobnostmi z palestinské diaspory, mohl odvodit svou legitimitu ze své účinnosti.
Blair bude pracovat v destabilizujícím prostředí blížících se voleb v Izraeli i Palestině. Jedním z prvních úkolů tohoto orgánu bude navázání vztahů s palestinskou politikou. Blair má úzké vztahy s elitami Blízkého východu, ale žádné s běžnými občany, a úkol zprostředkovat vnitropalestinský dialog o palestinské jednotě, vedený Čínou, který se stárnoucí a autoritářský prezident PA snažil sabotovat, může přenechat jiným, například Egyptu.
Pokud se volby uskuteční podle slibu, mohlo by to přinést změnu. Při posledním pokusu o volby v roce 2021 na Západním břehu byla demokratická chuť patrná, když bylo mimo zavedené frakce vytvořeno 36 seznamů. Klíčovou otázkou je, co se stane, pokud volby přinesou výsledek, který se Blairově technokratické radě nebude líbit.
Vzhledem k tomu, že válka v Gaze pokračuje s čím dál horšími následky, reputace Izraele je zničená. V arabském světě je Izrael nyní vnímán jako větší bezpečnostní hrozba než Írán. V globálním jihu je přirovnáván k apartheidu v Jižní Africe a v celé Evropě pokračují demonstrace a obvinění z genocidy. Rostoucí většina amerických židů a demokratů nesouhlasí s izraelskými akcemi.
Robert Malley, americký vyjednavač v době dohod z Osla, právě spolunapsal knihu o nemožnosti racionálních diplomatických řešení konfliktu. Řekl, že externí potenciální mírotvůrci se „tak soustředili na to, zda je můžeme přimět, aby se dohodli na tom, co by znamenalo, kdyby existoval palestinský stát, jen slova na kusu papíru, aniž by se smířili s povahou tohoto konfliktu, povahou této bestie – což byl historický střet narativů.
„Z izraelského pohledu vyhráli v roce 1948. Vyhráli v roce 1967. A Palestinci věří, že byli oběťmi historické nespravedlnosti v roce 1948, kdy bylo vyhnáno 700 000 Palestinců a přišli o svou zemi.
