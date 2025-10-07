Dopis na ministerstvo zahraničí České republiky: Žádost o osvobození Šárky Přikrylové, neoprávněně zadržené státem Izrael

7. 10. 2025 / Oldřich Maděra

Od: Oldrich Madera  
Odesláno: neděle 5. října 2025 16:12
Komu: info MZV GOV <info@mzv.gov.cz>
Předmět: Žádost o osvobození Šárky Přikrylové, neoprávněně zadržené státem Izrael

Dobrý den,

jako český občan žijící v zahraničí bych Vás chtěl požádat, abyste vyvinuli veškeré úsilí na osvobození paní / slečny (neznám její rodinný stav) Šárky Přikrylové, která byla podle všeho neoprávněně zadržena státem Izrael na misi flotily Global Sumud Flotila. Podle všeho výše jmenované plula na lodi směrem do svobodného města Gaza, které teritoriálně není součástí státu Izrael. Do tohoto města si může plout kdo chce a nikdo mu v tom nemůže bránit. Jedná se o hrubé porušení mezinárodního práva. Prosím podejte protest ambasádě státu Izrael.

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts

https://www.instagram.com/reel/DPSNBpogro6/?igsh=ZXV4dXY2dDVjNGR6

Prosím podejte mi zprávu, až bude Šárka Přikrylová osvobozena a dopravena zpět do České republiky.

Zdravím

Ing. Oldřich Maděra CEng MIEI MIET MCKAIT

Bristol UK / Midleton Ireland

