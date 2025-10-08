Budoucí český premiér odmítl vynakládat peníze z rozpočtu na vojenskou pomoc Ukrajině

8. 10. 2025

Andrej Babiš, jehož strana v Česku zvítězila, vojenskou pomoc Ukrajině neodmítá, ale nechce na ni utrácet veřejné peníze. Po Donaldu Trumpovi se také on může při zajišťování takové podpory posunout ke komerčnějšímu vztahu.

Babišova populistická strana ANO se v předvolební kampani zasazovala o zrušení programu na nákup dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu zahájeného současnou vládou nebo o jeho přesun pod záštitu NATO. Kampaň byla také postavena na slibu zvýšit pomoc občanům poté, co Česká republika podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku v předchozích letech vynaložila na podporu Ukrajiny 9,34 miliardy eur z veřejných prostředků. Téměř všechny tyto prostředky (8,95 miliardy eur) šly na adaptaci ukrajinských uprchlíků: ti nyní tvoří asi 5 % české populace (1. místo v EU na obyvatele).

"Současná vláda zapomněla na naše lidi a čtyři roky mluvila jen o válce a Ukrajině," řekl Babiš na tiskové konferenci po volbách. Nemá v úmyslu odmítnout vojenskou pomoc České republiky, ale nechce k tomu použít státní prostředky, které hodlá "dát českým občanům". "Nebráníme českým firmám ve vývozu zbraní na Ukrajinu – není v tom žádný problém." Praha přitom na vojenskou pomoc Kyjevu vynaložila pouze 0,34 miliardy eur. Po Babišově vítězství je ale ohrožen program dodávek granátů, který začal před více než rokem a půl, což umožnilo ozbrojeným silám Ukrajiny téměř se vyrovnat ruské armádě v dělostřelecké síle.

V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky na nákup granátů ve třetích zemích zeměmi NATO a spravují je české společnosti, které si udržely rozsáhlé vazby již od sovětských dob. Řada zemí, které udržují dobré vztahy s Ruskem, nechce, aby se o jejich prodeji granátů na Ukrajinu vědělo. Ale právě pro toto utajování a také pro to, že firmy na takových operacích vydělávají, ANO program kritizovalo. Jejich převod pod kontrolu NATO může snížit atraktivitu transakcí pro třetí země.

