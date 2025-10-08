Budoucí český premiér odmítl vynakládat peníze z rozpočtu na vojenskou pomoc Ukrajině
8. 10. 2025
Babišova populistická strana ANO se v předvolební kampani zasazovala o zrušení programu na nákup dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu zahájeného současnou vládou nebo o jeho přesun pod záštitu NATO. Kampaň byla také postavena na slibu zvýšit pomoc občanům poté, co Česká republika podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku v předchozích letech vynaložila na podporu Ukrajiny 9,34 miliardy eur z veřejných prostředků. Téměř všechny tyto prostředky (8,95 miliardy eur) šly na adaptaci ukrajinských uprchlíků: ti nyní tvoří asi 5 % české populace (1. místo v EU na obyvatele).
"Současná vláda zapomněla na naše lidi a čtyři roky mluvila jen o válce a Ukrajině," řekl Babiš na tiskové konferenci po volbách. Nemá v úmyslu odmítnout vojenskou pomoc České republiky, ale nechce k tomu použít státní prostředky, které hodlá "dát českým občanům". "Nebráníme českým firmám ve vývozu zbraní na Ukrajinu – není v tom žádný problém." Praha přitom na vojenskou pomoc Kyjevu vynaložila pouze 0,34 miliardy eur. Po Babišově vítězství je ale ohrožen program dodávek granátů, který začal před více než rokem a půl, což umožnilo ozbrojeným silám Ukrajiny téměř se vyrovnat ruské armádě v dělostřelecké síle.
V rámci programu jsou poskytovány finanční prostředky na nákup granátů ve třetích zemích zeměmi NATO a spravují je české společnosti, které si udržely rozsáhlé vazby již od sovětských dob. Řada zemí, které udržují dobré vztahy s Ruskem, nechce, aby se o jejich prodeji granátů na Ukrajinu vědělo. Ale právě pro toto utajování a také pro to, že firmy na takových operacích vydělávají, ANO program kritizovalo. Jejich převod pod kontrolu NATO může snížit atraktivitu transakcí pro třetí země.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse