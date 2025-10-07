Česká republika neudělala pro svou občanku zhola nic
7. 10. 2025 / Oldřich Maděra
Prosím zveřejněte mou komunikaci s ministerstvem zahraničí ČR, viz níže, o osvobození Šárky Přikrylové a založte prosím na Britských listech petici za její okamžité osvobození. Já ji rád podepíši jako první. Šárka Přikrylová, která pochází z mého rodného města Brna, se jako jediná Češka zúčastnila plavby Global Sumud Flotily do Gazy.
https://globalsumudflotilla.org/
Musím znovu zopakovat, že Gaza je svobodné město, které je
neoprávněně okupováno státem Izrael. Izrael zde páchá genocidu na
Palestinském obyvatelstvu. Gaza není teritoriální součástí
Izraele. Šárka Přikrylová proti tomu spolu s ostatními asi pěti
sty aktivisty protestovala. Na to má samozřejmě plné právo, které
nesmí být ničím a nikým omezováno. Šárka Přikrylová byla
neoprávněně zadržena v mezinárodních vodách u Gazy, zavlečena do
Izraele a neoprávněně uvězněna.
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts
https://www.instagram.com/reel/DPSNBpogro6/?igsh=ZXV4dXY2dDVjNGR6
To máme tedy neoprávněně uvěznit v Čechách těch 60 tisíc voličů,
co volili kariéristu Lipavského a propustit jen ty, kteří
nevlastní Izraelský pas? Ostatní máme nechat také ponižovat, kopat
a bít? Nemáme jim dát několik dní vodu a nechat je hladovět? Také
je máme nechat celé hodiny stát ve vedru bez možnosti spánku? To
máme z Izraele dovést štěnice a naházet je do jejich cel? Nebo
tedy co ještě? Oni také zřejmě neoprávněně vstoupili na území ČR.
Nebo ne? Necháme je líbat českou vlajku a odvezeme je na Bory do a
vsadíme do cely mezi vrahy? To vše samozřejmě dokáže každý
darebácký stát.
Rád bych se tímto obrátil na naši velvyslankyni v Izraeli, paní Veroniku Kuchyňovou Šmigolovou
https://mzv.gov.cz/telaviv/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html
s prosbou o okamžitou intervenci na příslušných místech Izraele,
aby česká občanka Šárka Přikrylová byla okamžitě propuštěna a
neprodleně dopravena zpět do Brna. Jinak nezbude nic jiného, než
požádat známe české podporovatele Izraele pány Lipavského a
Pojara, aby pro ni zaletěli vládním speciálem.
Musím upozornit na to, že Česká republika neudělala pro svou občanku zhola nic. Jedna návštěva ve vězení nestačí.
Podle svědectví ostatních členů expedice je Šárka Přikrylová
zcela jistě vystavena nelidským podmínkám ve vězení v poušti, v
celé plné štěnic. Musí stát dlouhé hodiny bez možnosti spánku, je
vystavena kopání a bití bez možnosti obrany. Je trvale ponižována,
psychicky vydírána a zastrašována. Mnoho dalších útrap si můžeme
jen domyslet.
Zakládám tímto petici za její okamžité osvobození a za
odpovědnost České ambasády v Izraeli za její okamžité propuštění a
za bezpečnou dopravu zpět do Brna. Závěrem mi nezbývá než si
položit otázku, za co tam v tom Izraeli paní velvyslankyni s celým
jejím ansámblem vlastně po léta platíme, když pro českou občanku v
nouzi nebyla schopna udělat zhola nic?
Ing. Oldřich Maděra
brněnský rodák, t.č. Irsko / Velká Británie
-------- Forwarded Message
Dobrý den,
Náš diplomat v pátek dopoledne navštívil zadržovanou českou občanku v detenčním zařízení. Fyzicky je v pořádku, se svou právničkou mluvila. O deportaci nyní rozhoduje soud, ambasáda jí tedy nadále bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace.
S pozdravem,
Petra Kralovičová
Odbor komunikace/Press Department
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1
tel: +420 224 182 426, e-mail: petra.kralovicova@mzv.gov.cz
www.mzv.gov.cz
Twitter:@mzvcr, @CzechMFAt
Diskuse