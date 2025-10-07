Česká republika neudělala pro svou občanku zhola nic

7. 10. 2025 / Oldřich Maděra

čas čtení 5 minut
Musím upozornit na to, že Česká republika neudělala pro svou občanku zhola nic. Jedna návštěva ve vězení nestačí.

Prosíme, podepište petici za propuštění Šárky Přikrylové z izraelského vězení ZDE

Prosím zveřejněte mou komunikaci s ministerstvem zahraničí ČR, viz níže, o osvobození Šárky Přikrylové a založte prosím na Britských listech petici za její okamžité osvobození. Já ji rád podepíši jako první. Šárka Přikrylová, která pochází z mého rodného města Brna, se jako jediná Češka zúčastnila plavby Global Sumud Flotily do Gazy. 

https://globalsumudflotilla.org/

Musím znovu zopakovat, že Gaza je svobodné město, které je neoprávněně okupováno státem Izrael. Izrael zde páchá genocidu na Palestinském obyvatelstvu. Gaza není teritoriální součástí Izraele. Šárka Přikrylová proti tomu spolu s ostatními asi pěti sty aktivisty protestovala. Na to má samozřejmě plné právo, které nesmí být ničím a nikým omezováno. Šárka Přikrylová byla neoprávněně zadržena v mezinárodních vodách u Gazy, zavlečena do Izraele a neoprávněně uvězněna.

https://www.aljazeera.com/news/2023/11/27/palestine-and-israel-brief-history-maps-and-charts


 

https://www.instagram.com/reel/DPSNBpogro6/?igsh=ZXV4dXY2dDVjNGR6

To máme tedy neoprávněně uvěznit v Čechách těch 60 tisíc voličů, co volili kariéristu Lipavského a propustit jen ty, kteří nevlastní Izraelský pas? Ostatní máme nechat také ponižovat, kopat a bít? Nemáme jim dát několik dní vodu a nechat je hladovět? Také je máme nechat celé hodiny stát ve vedru bez možnosti spánku? To máme z Izraele dovést štěnice a naházet je do jejich cel? Nebo tedy co ještě? Oni také zřejmě neoprávněně vstoupili na území ČR. Nebo ne? Necháme je líbat českou vlajku a odvezeme je na Bory do a vsadíme do cely mezi vrahy? To vše samozřejmě dokáže každý darebácký stát.

Rád bych se tímto obrátil na naši velvyslankyni v Izraeli, paní Veroniku Kuchyňovou Šmigolovou

https://mzv.gov.cz/telaviv/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec/index.html

s prosbou o okamžitou intervenci na příslušných místech Izraele, aby česká občanka Šárka Přikrylová byla okamžitě propuštěna a neprodleně dopravena zpět do Brna. Jinak nezbude nic jiného, než požádat známe české podporovatele Izraele pány Lipavského a Pojara, aby pro ni zaletěli vládním speciálem.

Musím upozornit na to, že Česká republika neudělala pro svou občanku zhola nic. Jedna návštěva ve vězení nestačí.

Podle svědectví ostatních členů expedice je Šárka Přikrylová zcela jistě vystavena nelidským podmínkám ve vězení  v poušti, v celé plné štěnic. Musí stát dlouhé hodiny bez možnosti spánku, je vystavena kopání a bití bez možnosti obrany. Je trvale ponižována, psychicky vydírána a zastrašována. Mnoho dalších útrap si můžeme jen domyslet.

Zakládám tímto petici za její okamžité osvobození a za odpovědnost České ambasády v Izraeli za její okamžité propuštění a za bezpečnou dopravu zpět do Brna. Závěrem mi nezbývá než si položit otázku, za co tam v tom Izraeli paní velvyslankyni s celým jejím ansámblem vlastně po léta platíme, když pro českou občanku v nouzi nebyla schopna udělat zhola nic?

Ing. Oldřich Maděra

brněnský rodák, t.č. Irsko / Velká Británie



-------- Forwarded Message 

-------- Subject: Re: Žádost o osvobození Šárky Přikrylové, neoprávněně zadržené státem Izrael

Date: Mon, 6 Oct 2025 13:31:10 +0100 

From: Oldrich Madera <oldrich.madera@gmail.com> 

To: info MZV GOV <info@mzv.gov.cz>

Dobry den. Dekuji za zpravu. Tak doufejme, ze se Sarka vrati v poradku do meho rodneho mesta Brna.

Je mi velmi lito, co Izrael nyni dela Palestincum. Zil jsem pul roku v Tunisku se svym otcem lekarem. Bylo mi tehdy jedenact let. Zily tam i zidovske rodiny. Vsichni spolecne jsme hrali fotbal, chodili do kina a koupat se do v te dobe blankytne modreho more. Ztratil jsem kontakt na meho arabskeho kamarada Shadliho a na mou kamaradku Seluu. Byli to deti velmi podobne tem palestinskym.

Nemohu se divat na to, jak je Izrael vrazdi jako psy po tisicich, jak je necha na kost vychrtle zemrit hlady. Velmi si vazim Sarky a ostatnich stovek aktivistu, ze s tim chteji neco udelat.

On Mon 6 Oct 2025, 11:32 info MZV GOV, <info@mzv.gov.cz> wrote:

Dobrý den,

Náš diplomat v pátek dopoledne navštívil zadržovanou českou občanku v detenčním zařízení. Fyzicky je v pořádku, se svou právničkou mluvila. O deportaci nyní rozhoduje soud, ambasáda jí tedy nadále bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb, a to do momentu deportace.

S pozdravem,

Petra Kralovičová

Odbor komunikace/Press Department 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic 
Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

tel: +420 224 182 426, e-mail: petra.kralovicova@mzv.gov.cz
www.mzv.gov.cz 
Twitter:@mzvcr, @CzechMFAt 

-1
Vytisknout
346

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2025