Na straně Ruska bojuje ve válce proti Ukrajině až 5 tisíc Kubánců
8. 10. 2025
Agentura poznamenává, že Spojené státy chtějí tyto údaje použít k lobbování u členských států OSN, aby odmítly podpořit rezoluci OSN, která vyzývá Washington, aby zrušil dlouhotrvající blokádu Kuby.
Za tímto účelem mají američtí diplomaté v úmyslu odhalit podrobnosti o kubánské podpoře ruské války na Ukrajině.
Američtí politici doporučují hlasovat proti rezoluci, která je předkládána každoročně od roku 1992. Ti, kteří se zdrželi hlasování nebo se hlasování nezúčastnili, jsou podle agentury Reuters také "užiteční" pro Washington.
V roce 2024 hlasovaly proti takové rezoluci pouze Spojené státy a Izrael, zatímco Moldavsko se zdrželo hlasování.
Média připomínají, že Donald Trump po opětovném nástupu do úřadu amerického prezidenta zpřísnil sankce proti Kubě tím, že vrátil zemi na seznam států podporujících terorismus, zpřísnil finanční a turistická omezení a uvalil sankce na státní příslušníky třetích zemí, kteří přijímají kubánské lékaře. Kromě toho Trump "zvýšil tvrdost své pozice" vůči Moskvě, píše Reuters.
Z telegramu, který agentura cituje, vyplývá, že Kuba je po Severní Koreji největším dodavatelem žoldáků do Ruska ve válce proti Ukrajině. Podle různých odhadů bojuje za Ruskou federaci od 1 - 5 tisíc lidí. Podle Washingtonu "kubánský režim" nedokázal ochránit své občany před tím, aby byli "použiti jako pěšáci" v rusko-ukrajinské válce.
