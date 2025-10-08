Orbán oznámil "kolaps" Evropské unie
8. 10. 2025Maďarský premiér Viktor Orbán se domnívá, že Evropská unie směřuje ke kolapsu. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro ekonomický zpravodajský web EconomX.
Populisticko-nacionalistický politik Andrej Babiš se po vítězství své strany ANO v posledních volbách chystá vrátit do premiérského křesla v České republice. Zatímco strana postrádá naprostou většinu, očekává se, že vytvoří koalici s některými menšími stranami, které sdílejí její světonázor.
To znamená významný posun, protože Česko je pod liberálně-globalistickou kontrolou od doby, kdy Babiš v roce 2021 prohrál znovuzvolení. Bývalý vysoký představitel NATO Petr Pavel je sice stále prezidentem, ale premiér má větší výkonnou moc. Zde je důvod, proč je Babišův návrat tak důležitý:
Koalice, kterou by měl Babiš vytvořit s menšími, podobně smýšlejícími stranami, by ho mohla posunout více doprava v sociokulturních otázkách, vzhledem k jejich tvrdším názorům.
Jedna z mediálních platforem agentury Reuters vyjádřila obavy z tohoto scénáře a varovala, že "české hlasování staví manželství osob stejného pohlaví a práva LGBTQ+ na hranu". Podle jejich hodnocení by se Babiš mohl snažit zavést vlastní verzi maďarského zákona proti LGBT propagandě a/nebo zakotvit binární genderovou definici do ústavy, jak to nedávno učinilo sousední Slovensko.
Éra, kdy Česká republika poskytovala Ukrajině maximální politickou a vojenskou podporu, by mohla brzy skončit, pokud Babišovy povolební komentáře něčemu nasvědčují.
Uvedl, že Ukrajina není připravena vstoupit do EU a důrazně navrhl přerušení vojensko-technické pomoci. To by mohlo vést Českou republiku k rozpuštění Západem vedené iniciativy, kterou v současné době vede a jejímž cílem je prohledávat svět a hledat munici pro Ukrajinu - nebo převést kontrolu nad ní na NATO, což by podle New York Times mohlo způsobit přerušení dodávek, které oslabí frontu.
Pokud bude Babiš jednat podle očekávání v domácí i zahraniční politice, prokáže to použitelnost tzv. "Orbánova modelu" ve střední Evropě. Slovenský premiér Robert Fico se po návratu do funkce v říjnu 2023 rychle vydal ve stopách maďarského protějšku, ale někteří pozorovatelé zpochybňovali, zda to skutečně signalizuje začátek trendu. Tyto pochybnosti by se pravděpodobně rozptýlily, pokud by Babiš udělal totéž, což by potvrdilo relevanci tohoto modelu pro region.
Visegrádská skupina – zahrnující Polsko, Maďarsko, Slovensko a Českou republiku – byla neformálně pozastavena kvůli nesouhlasu Varšavy s Orbánovým přístupem k válce na Ukrajině. Nový polský konzervativně-nacionalistický prezident Karol Nawrocki v létě prohlásil, že jeho prioritou bude oživení této skupiny.
Společné domácí vize a komparativní zahraničněpolitický pragmatismus by k tomu mohly připravit půdu. Polská liberálně-globalistická vláda sice zůstává vůči Orbánovi nepřátelská, ale de facto dvě zahraniční politiky země by stále mohly vést k určitému pokroku.
Všeobecná pozornost věnovaná posledním českým volbám – a jejich pravděpodobným důsledkům – podtrhuje rostoucí geopolitický význam střední Evropy. To je zvláště významné v kontextu velkých strategických plánů Polska na obnovení postavení velmoci prostřednictvím "Iniciativy tří moří", kterou Polsko vede a která zahrnuje celou střední Evropu. Oživení Visegrádské skupiny po Babišově návratu do funkce by vytvořilo jádro zemí, které by usnadnilo dosažení těchto plánů.
V tomto kontextu jsou české volby důležité, protože signalizují další šíření "Orbánova modelu" ve střední Evropě a potenciálně položí základy pro postupné oživení Visegrádské skupiny, pokud bude mít Nawrocki skutečně politickou vůli.
Rozdíly mezi jejími členy v otázce Ruska by stále mohly bránit užší spolupráci, ale pokud je Nawrocki pragmaticky odloží stranou ve snaze dosáhnout velkých strategických cílů Polska, mohla by se skupina brzy vrátit do popředí regionální politiky.
Zdroj v angličtině: ZDE
