Jak očerňování George Sorose ničí demokracii
8. 10. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 9 minut
George Soros je miliardář, který velkou část svého majetku věnoval financování řady skromných, místních a občas otravujících občanských projektů. Financuje právní poradny, které žalují špatné policejní praktiky, drobná redakční pracoviště, jež pokrývají opomíjené čtvrti, právníky na ochranu volebních práv, kteří činí volby spravedlivějšími, a veřejně-zdravotní programy pro komunity, které stát ignoruje. Peníze jednotlivě málokdy působí dramaticky: malé granty, opakovatelné taktiky, trpělivá, infrastrukturní práce. Právě tato obyčejná skutečnost dělá celou kampaň jeho očerňování tak drzou. Není tam nic okázalého, čeho by se dalo chytit, takže pravice vymyslí okázalost — spiklenecký plán — a oblékne běžnou účetní knihu do jazyka zlovolnosti.
Pomluva funguje, protože moderní politika odměňuje příběhy, ne důkazy. Příběh o jediném loutkáři se snáz vypráví než o složitých politických manévrech. Odpovídá našemu zájmu o údajné padouchy a našemu nedostatku trpělivosti pro nuance. Také vykonává užitečnou službu: přeměňuje strukturální selhání — hospodářský úpadek, rozklad institucí, rostoucí nerovnost, kulturní vytlačování — v morální drama. Místo aby se řešil pomalu se šířící společenský rozklad, demagogové veřejnosti dají tvář, kterou lze nenávidět. George Soros je praktická tvář: narozený v zahraničí, majetný, kosmopolitní a veřejně angažovaný v kauzách, které jdou proti reakčním instinktům. Splňuje všechny požadavky, které kampaň za očernění potřebuje.
Spiknutí je zde rétorickým motorem a běží na několika předvídatelných mechanismech. Za prvé, agregace narážkami: tucet nesouvisejících grantů různým skupinám se stane „důkazem“ jednotné strategie. Za druhé, komprese opakováním: pokaždé, když moderátor v televizi nebo příspěvek na sociálních sítích spojí místní protest s grantem od Sorose, myšlenka se přesouvá z poznámek pod čarou do titulků. Za třetí, přesun kauzality: politická opatření, jež odrážejí skutečné společenské požadavky — třeba reforma systému předběžného zadržení, protože předběžné vazby nespravedlivě trestají chudé — je překrucována v úmyslné sabotáže zevnějšku. To, co začalo jako reforma, se stává vlastizradou.
To není náhodná rétorická nedbalost. Je to politická technika. Očerňování soukromého dárce současně dosahuje dvou věcí. Znevažuje myšlenky, které financuje, tím, že pošpiní jejich zdroj; a odrazuje aktéry, kteří je realizují, tím, že zvyšuje cenu asociace. Nezáleží na tom, zda jsou obvinění pravdivá; co rozhoduje, je jejich performativní síla. Samo obvinění funguje jako trest. Udělejte spojení dost hlasitým a menší skupiny se raději budou cenzurovat samy nebo zmizí, než aby riskovaly, že budou očerňovány jako zrádci či zločinci.
Já jsem byl v roce 2008 placen nepřímo nadací George Sorose, abych jel do Maastrichtu přednášet novinářům ze zemí za železnou oponou o tom, jak překonat strach z autority, který je těmto národům vlastní, a (kvůli tomu mě pozvali) jak „legálně sabotovat“ pokusy mocných potlačit naši práci. Proslul jsem tím v České republice, vedl jsem několik časopisů a noviny, které se nepoddaly moci — nejen té vnější, ale ani vlastníkům těchto médií — a proto mě pozvalo European Journalism Centre. Není to zlá iniciativa. Soros spolufinancoval (spolu s Evropskou unií a nizozemskou vládou) něco velmi pozitivního pro nás všechny: učit novináře pracovat nebojácně a ve jménu společnosti, ne v zájmu tehdejších mocných. Právě proto tito mocní postupně pošpinili obraz Sorose, neboť stojí proti jejich malicherným zájmům na koncentraci moci.
Pod současnou kampaní za očerňováním je také starší, temnější a hůře obhajitelný proud: zneužití antisemitických obrazů. Karikatura movitého cizince manipulujícího národy má dlouhou, jedovatou historii. Nazvěte to „globalista“ nebo „kosmopolita“, pokud dáváte přednost eufemismu; narativní linie je zřejmá. Ať už to vyjádřeno přímo — klasický výjev židovského bankéře — nebo nepřímo skrze kódovaný jazyk, pomluva obchoduje s představami, které historicky ospravedlňovaly vyloučení, násilí a pronásledování. Lehkost krutosti moderních politických médií zahlazuje historickou váhu těchto obrazů. Obvinění bez kontextu se stává aktem vymazání: zbavuje cíl lidské komplexity a redukuje ho na archetyp obviněný z bezčasého zločinu.
Mezi politickými podnikateli, kteří zneužívají příběh o Sorosovi, také funguje oportunistická logika. Kampaně a média se naučily, že pobouření je měna. Soros funguje jako zesilovač pobouření: zmínka o něm ukazuje, jak se různé křivdy spojí do jednoho výbušného narativu. Městská rada, hádka o policejní praxi, univerzitní iniciativa diverzity, nevládní program na vítání imigrantů — to vše přispívá ke stejné legendě. Příběh nevyžaduje přísné vyúčtování; potřebuje pouze opakování a občasný náznak dokumentace. Archivovaný grant zde, rozmazaný seznam dárců tam a mýtus se utahuje.
Institucionální důsledky jsou jak okamžité, tak korozivní. Hrozby od mocných aktérů — prezidentské memorandum nabádající k vyšetřování „finančníků domácího terorismu“, řeči o odebrání daňových výjimek — nejsou soudními fakty, ale jsou to akty zastrašování. https://archive.is/iPATO Proměňují občanskou společnost v pole kalkulace rizik. Malé organizace, které dříve zaujímaly principiální postoje, nyní provádějí analýzu nákladů a přínosů: pokračovat a riskovat právní obtěžování, nebo ustoupit a zachovat provoz. Výsledek je předvídatelný: veřejné náměstí ztrácí prostředníky, hlídače a pomocníky. Staré pořekadlo, že demokracie vzkvétá na pluralitě zprostředkovatelů, se stává malebnou větou v učebnici občanské výchovy, zatímco reálný svět se zužuje na méně, bezpečných hlasů.
Dávejte pozor na mechaniku bolesti. Pomluva nemusí uspět právně, aby zničila reputace. Potřebuje pouze učinit asociaci toxickou. Zaměstnanci odcházejí, protože bezpečnostní obavy a hrozby poškození dobrého jména činí zaměstnání neudržitelným. Dárci se obávají kontaminace. Správní rady ztuhnou. Práce uvadá nikoli právním porážkou, ale úbytkem a strachem. To je strategický génius kampaně: je chirurgická, nenásilná a účinná, protože zbraňuje sociální a administrativní páky místo hrubé právní síly.
Všimněte si také elitní choreografie. Pomluva Sorose není vždy syrová lidová zuřivost; často je choreografována elitami — operativci, komentátory a dárci, kteří rozumějí, jak morální paniku proměnit ve zbraň. Přizpůsobují narativy mediálním ekosystémům: krátká, senzacechtivá tvrzení pro sociální platformy; delší narážky pro kabelové pořady; právní hrozby uniklé do přátelských médií, aby vytvořily mediální tlak. Výsledek je zpětná vazba: mediální pokrytí zintenzivní politický tlak; politický tlak generuje více pokrytí; menší aktéři jsou čím dál více vmačkáni. Tato orchestrací je pomalé násilí. Nezlomí vám viditelně kosti; zlomí instituce vyčerpáním a ústupem.
Ironie se hromadí. Samotné věci, které kritikové Sorosovi připisují — oslabování národní soudržnosti, podkopávání práva a pořádku, korumpování institucí — jsou v mnoha případech pokusy o občanskou nápravu. Právní pomoc usiluje o méně svévolné právo; nezávislá místní žurnalistika se snaží informovat občany; skupiny na ochranu voleb se snaží učinit hlasování přístupné a zákonné. Malování těchto snah jako sabotáže převrací příčinu a následek. Reforma se stává zločinem; společenské rozzlobení se stává záminkou k trestu.
Nakonec obdivujte cynismus na očích. Příběh o Sorosovi je vyrobené pobouření převlečené za spravedlivý hněv. Nabízí odpuštění vůdcům, kteří odmítají čelit složitým politickým selháním. Převádí odpovědnost v divadlo: není třeba zabývat se politickou složitostí, když si můžete nastudovat morální melodrama s bohatým cizincem v hlavní roli. Osvobozuje ty u moci od odpovědnosti — „to nejsme my, to je Soros“ — a přesměrovává veřejnou pozornost na pohodlného strašáka.
Celé to představení je destruktivní síla v naší politice: působí různě v různých směrech, zesiluje některé škody a jiné utišuje. Zesiluje kmenovou loajalitu a mediální virálnost; utlumuje nepohodlné pravdy o místním vládnutí a politických selháních. V té asymetrii spočívá jeho síla i nebezpečí. Vytvářením jednoduchého příběhu, který všechno vysvětluje, odrazuje od pracného úsilí analýzy a nápravy. Přeměňuje občany na konzumenty skandálu a vůdce na herce v morálním představení.
George Soros je skutečná osoba se skutečnými chybami i skutečnými zásluhami. Není všemocný a není tajemným loutkovodičem. Ale kampaň, která se ho snaží takto vykreslit, odhaluje hlubší patologii: politickou kulturu, která dává přednost padouchům před vysvětleními, divadlu před institucemi a pomluvám před prověřováním. Pokud je smyslem politického života hádat se skrze instituce a testovat nároky veřejně, pak je pomlouvání Sorose útokem na samotnou politiku. Nahrazuje zkratkou nenávisti pomalou práci porozumění. To není jen osobní útok; je to forma občanské eroze
