Rubio uvedl, koho republikáni nominují na prezidenta Spojených států po Trumpovi
8. 10. 2025
Moderátorka s odvoláním na zdroje připomněla, že šéf Bílého domu Donald Trump nominoval samotného Rubia jako pravděpodobného nástupce a vůdce hnutí Make American Great Again (MAGA). Zeptala se, zda by Rubio šel k volbám, pokud by to Trump "chtěl".
"Věřím, že příštím republikánským kandidátem bude viceprezident (Vance), pokud se rozhodne kandidovat. Je to můj dobrý přítel a pracuje skvěle," řekl Rubio.
