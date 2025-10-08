Rubio uvedl, koho republikáni nominují na prezidenta Spojených států po Trumpovi

8. 10. 2025

čas čtení < 1 minuta
Americký viceprezident J.D. Vance bude příštím republikánským kandidátem na prezidenta Spojených států ve volbách v roce 2028. Americký ministr zahraničí Marco Rubio to řekl v rozhovoru pro Fox News.

Moderátorka s odvoláním na zdroje připomněla, že šéf Bílého domu Donald Trump nominoval samotného Rubia jako pravděpodobného nástupce a vůdce hnutí Make American Great Again (MAGA). Zeptala se, zda by Rubio šel k volbám, pokud by to Trump "chtěl".

"Věřím, že příštím republikánským kandidátem bude viceprezident (Vance), pokud se rozhodne kandidovat. Je to můj dobrý přítel a pracuje skvěle," řekl Rubio.

0
Vytisknout
123

Diskuse

Obsah vydání | 8. 10. 2025