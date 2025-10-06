Ukrajina tvrdí, že Čína poskytla Rusku satelitní data pro útoky
6. 10. 2025
Ukrajinská zahraniční zpravodajská služba získala důkazy, že Čína poskytovala Rusku satelitní zpravodajství používané k zaměřování raketových útoků na Ukrajinu, včetně míst spojených se zahraničními investory, řekl úředník státní tiskové agentuře Ukrinform, podle zprávy zveřejněné v sobotu.
Oleh Alexandrov, zástupce agentury, řekl agentuře Ukrinform, že existují důkazy o "vysoké úrovni spolupráce mezi Ruskem a Čínou při provádění satelitního průzkumu ukrajinského území za účelem identifikace a průzkumu strategických cílů ke zničení".
Dodal, že některé z cílů identifikovaných na základě čínských údajů v posledních měsících byla zařízení vlastněná zahraničními investory.
Agentura odmítla poskytnout další podrobnosti o tom, která místa byla zasažena s pomocí těchto informací.
21. srpna zničil ruský raketový útok zařízení vlastněné americkou společností Flex Ltd. v Mukačevu v ukrajinské Zakarpatské oblasti.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse