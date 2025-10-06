Ukrajina tvrdí, že Čína poskytla Rusku satelitní data pro útoky

6. 10. 2025

čas čtení 1 minuta
Ukrajinská zpravodajská služba sdělila agentuře Ukrinform, že Čína poskytla Rusku satelitní data používaná k zaměřování raketových útoků na ukrajinské objekty, včetně zařízení v zahraničním vlastnictví.

Ukrajinská zahraniční zpravodajská služba získala důkazy, že Čína poskytovala Rusku satelitní zpravodajství používané k zaměřování raketových útoků na Ukrajinu, včetně míst spojených se zahraničními investory, řekl úředník státní tiskové agentuře Ukrinform, podle zprávy zveřejněné v sobotu.

Oleh Alexandrov, zástupce agentury, řekl agentuře Ukrinform, že existují důkazy o "vysoké úrovni spolupráce mezi Ruskem a Čínou při provádění satelitního průzkumu ukrajinského území za účelem identifikace a průzkumu strategických cílů ke zničení".

Dodal, že některé z cílů identifikovaných na základě čínských údajů v posledních měsících byla zařízení vlastněná zahraničními investory.

Agentura odmítla poskytnout další podrobnosti o tom, která místa byla zasažena s pomocí těchto informací.

21. srpna zničil ruský raketový útok zařízení vlastněné americkou společností Flex Ltd. v Mukačevu v ukrajinské Zakarpatské oblasti.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
281

Diskuse

Obsah vydání | 6. 10. 2025