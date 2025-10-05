Nová většina ve Sněmovně je jasná, postavená na krajní pravici, a nová vláda bude podle Havlíčka explicitně pravicová
5. 10. 2025 / Boris Cvek
Obojí má jít proti současné podobě EU. Samozřejmě představitelé ANO pořád dokola opakují, že v Unii i v NATO chtějí zůstat. Jenže EU vyžaduje podle ANO zásadní reformu (stejně jako SPD a Orbán ANO opakuje témata migrace a green dealu) a NATO má stát na USA. Spojené státy jsou podle Havlíčka největší protivník Ruska, což plyne prý z toho, kolik má jaderných hlavic (druhým největším nepřítelem Putina je pak asi Čína). Je jasné, že pro ANO je skvělé, že prezidentem USA je Trump. Na něj se budou rádi odvolávat. Viktor Orbán taky nechce vystoupit ani z NATO, ani z EU. Stačí stát na straně krajní pravice.
Kupka a Hřib byli po volbách spokojeni. Zejména Hřib zářil radostí z koryta. Kupka musel připustit, že pro ODS bude výsledek voleb důvodem k sebereflexi a převolení vedení strany bude už v lednu. Naopak Fiala ani na opakovaný tlak moderátor neřekl nic konkrétního, pokud jde o reflexi volebního debaklu. Okamura asi dostane za odměnu místo šéfa Sněmovny. Pozoruhodné bylo sledovat Havlíčkův výlet do politologie: Sněmovna je prý rozdělena na konzervativce a progresivisty, do progresivistů patří prý i velká část poslanců z ODS. Načež proběhl spor mezi Kupkou a Fialou o tom, zda je ODS, resp. SPD, konzervativní (padlo i téma rodiny), a o tom, co je vlastenectví a nacionalismus. Myslím, že Havlíček už připravuje cestu k tomu, aby frustrovaná populace zapomněla na realitu pomocí fantasmagorií o progresivismu.
Mnohem vážnější je zřejmě shoda ANO a SPD na nutnosti auditu výdajů na obranu. Havlíček se oháněl zjištěním NKÚ a kritizoval posedlost procenty, která zakrývá skutečné potřeby. To samo znělo mým uším skvěle, jen se obávám – a na to upozornil i Kupka – že slova jsou slova, ale ve skutečnosti jsou plány úplně jiné. Kupka argumentoval tím, že vláda dávala peníze na obranu podle přání armády, na což Havlíček reagoval tím, že armáda by chtěla mnoho bez ohledu na efektivitu. Hřib nabízel reformu antimonopolního úřadu, protože dnes prý zakázky na obranu nejsou průhledné a může je snadno blokovat ruský vliv. Tak nevím.
Na závěr zmíním ukázku projevu Václava Havla, která dnes v Otázkách V. Moravce zazněla. Podle Havla politika je řemeslo pro lidi zvláště skromné a poctivé. Co by asi Václav Havel řekl na to, že prezidentem USA je Donald Trump? Uvědomujeme si, jak strašlivě se změnil svět?
