Londýnská policie absurdně v sobotu zatkla dalších více než 440 lidí za držení kusu kartónu v rukou
4. 10. 2025
Policie provedla více než 440 zatčení při protestu na podporu organizace Palestine Action
Policie provedla v Londýně více než 440 zatčení při akci, která měla být podle organizátorů dosud největší demonstrací proti zákazu zakázané organizace Palestine Action.
Policisté začali zatýkat demonstranty na tiché vigilii na podporu této skupiny, kterou britská labouristická|! vláda od července tohoto roku klasifikuje jako "teroristickou organizaci".
K prvnímu zatčení došlo krátce po 13:00, když sedící demonstranti vytáhli pera a napsali nápisy vyjadřující podporu Palestine Action.
Desítky policistů se seřadily, aby začaly zatýkat členy skupiny, kteří tiše seděli na chodníku na náměstí.
První odhady naznačují, že stovky demonstrantů různého věku a různého původu, včetně mnoha důchodců, možná nestačí k překonání rekordu v počtu zatčení.
Po dvou hodinách protestu organizátoři uvedli, že napočítali asi 1 000 sedících lidí s transparenty.
Metropolitní policie uvedla, že během protestu bylo zatčeno 442 lidí.
Předsedkyně Federace Metropolitní policie prohlásila, že „už je toho dost“, protože policisté, kteří dohlížejí na protesty v Londýně, jsou „emocionálně a fyzicky vyčerpaní“.
Paula Doddsová řekla: „Už je toho dost. Měli bychom se soustředit na zajištění bezpečnosti lidí v době, kdy je země v pohotovosti kvůli teroristickému útoku. Místo toho jsou policisté nasazováni k usnadnění těchto neúnavných protestů.
„A za to jsme terčem útoků. Jak to může být správné?“
Dodala: „Není nás dost. Pilní policisté mají neustále rušeny volné dny, pracují delší směny a jsou přesouváni z jiných oblastí, aby usnadnili tyto protesty.
„Jsme emocionálně a fyzicky vyčerpaní. Co s tím udělají politici a vyšší policejní důstojníci?“
Organizátoři z hnutí Defend Our Juries dříve uvedli, že očekávají vyšší účast než při předchozích protestech, s více než 1 500 lidmi, kteří se plánují zúčastnit, což by mohlo překonat rekord v počtu zatčení z protijaderné demonstrace v roce 1961, která se konala na stejném místě v Londýně.
Demonstrace se konala navzdory výzvě Keira Starmera, aby ji protestující zrušili z „úcty k zármutku britských Židů“, zatímco židovské osobnosti označily tuto akci za „fenomenálně necitlivou“ po čtvrtečním zabití dvou lidí při teroristickém útoku na synagogu v Manchesteru.
V Manchesteru se na demonstraci GM Friends of Palestine u příležitosti druhého výročí začátku konfliktu sešlo několik stovek lidí.
John Nicholson, aktivista této skupiny, uvedl, že kvůli zvýšenému napětí od smrtelného útoku na synagogu ve městě se někteří rozhodli zůstat doma.
„Genocida nepřestala, tak proč bychom měli přestat my?“ řekl. „Kdyby bombardování na týden ustalo, kdyby bylo na týden povoleno dovážet do Gazy jídlo a léky, možná bychom si dali týden pauzu. Ale nestalo se tak, takže si ji nedáme.“
Nicholson popřel tvrzení, že pochod byl způsobem, jak zastrašit židovské obyvatelstvo Manchesteru, a řekl, že židovští lidé se pravidelně účastní týdenních setkání a že pochody jsou zaměřeny na politiku a vlády, nikoli na jednotlivce.
„Nezaměřujeme se na žádné členy naší komunity, natož na naši židovskou komunitu. Zaměřujeme se na Trumpa, Starmera a Netanjahua, kteří jsou váleční zločinci a musí být hnáni k odpovědnosti,“ řekl.
Žena stojí před plakátem s nápisem „Znáte jejich jména“ a seznamem dětí zabitých v konfliktu v Gaze.
Demonstrace skončila před centrální knihovnou, kde se připojila k další skupině palestinských aktivistů, kteří četli jména všech lidí zabitých v posledních dvou letech v Gaze. Čtení, které probíhalo podle věku zemřelých od nejmladších po nejstarší, začalo v 7 hodin ráno a v době, kdy k němu pochod dorazil kolem 13:45, ještě nebylo dokončeno čtení jmen batolat.
V Londýně držela jedna z demonstrantů, Trudy Warner, důchodkyně a bývalá sociální pracovnice z Londýna, transparent s nápisem „Policie, najděte svou lásku, najděte své svědomí“.
Řekla, že se zaměřuje na policii, protože policisté mohou jednat jako jednotlivci a nemusí se účastnit hromadných zatýkání.
„Ráda bych si myslela, že se od nás mohou naučit síle kolektivního jednání a odejít, místo aby to dělali, protože je to nesvědomité. Je to skutečně nemorální.“
Manželé Larry a Sue z Buckinghamshire drželi transparent na podporu „Plasticine Action“ (akce plastelína), což je jemný rozdíl ve spellingu, který zcela mění význam.
„Přišlo asi osm policistů, přečetli mi moje práva a řekli, že jsem zatčen podle zákona o terorismu a že mě odvedou, tak jsem si sedl na zem. A když se ke mně sklonili, aby mě odvedli, jeden z nich si všiml, že na ceduli je napsáno něco jiného, a museli mě pustit.“
Během rozhovoru s Guardianem k nim přistoupila policistka.
„Pane, mohu si vzít vaši ceduli?“ zeptala se policistka, než si uvědomila, že cedule nevyjadřuje podporu Palestine Action. „Jsem dyslektička!“ dodala.
„Jsem naprosto znechucený tím, co se děje v Gaze,“ řekl Larry. „Každý, kdo proti tomu nezvedá hlas, je tak nějak spoluviníkem toho, že naše vláda tuto situaci podporuje.“
Metropolitní policie také uvedla, že policisté zatkli šest lidí v souvislosti s transparentem vyvěšeným na Westminsterském mostě na podporu Palestine Action.
Policie uvedla: „Policisté byli rychle na místě, transparent byl odstraněn a šest osob zapojených do této akce bylo zatčeno za podporu zakázané organizace.“
V reakci na návrh Keira Starmera, že akce by se neměla konat, řekla Zoe Cohenová, židovka a příznivkyně hnutí Defend Our Juries, která byla zatčena při srpnové akci: „Ti, kteří využili útok na židovskou komunitu v Manchesteru k výzvě ke zrušení dnešní vigilie, nesprávně spojují činy izraelského státu se všemi Židy. Židé po celém světě nejsou zodpovědní za zločiny Izraele a mnoho Židů činy izraelského státu nepodporuje. Zrušení dnešní vigilie by jen posílilo tento nebezpečný narativ, který podněcuje antisemitismus.“
Řekla, že pokud v sobotu došlo k přetížení policejních zdrojů, vina leží na vládě. Kdyby byla demonstrace zrušena, znamenalo by to „nechat teror zvítězit“.
Cohen dodala: „Když jsem vyrůstala a učila se o holocaustu a říkali jsme ‚nikdy více‘, naučila jsem se, že to znamená ‚nikdy více‘ pro nikoho.“
