Češi mají normalizaci zažranou ve své mentalitě
5. 10. 2025 / Bohumil Kartous
čas čtení < 1 minuta
Prý se případnou vládou estébáka s Institutem Václava Klause a tlupou komerčních makakofašistů z SPD “neodchýlíme” od západního směřování země”.
To bude celá série kroků (ne-implementace DSA, zbytečné války s EU o Green Deal, vykostění veřejnoprávních médií, novela zákona o státní službě a podřízení státních tajemníků politické moci, omezení pravomocí NÚKIB, jmenování nového ředitele BIS, jmenování nového ombudsmana, retrográdní plížení ve školství atd. atd.), kdy se s takovou vládou bude Česko od Západu vzdalovat rychlostí Ficovy myšlenky, takže vůbec nerozumím servilním komentářům o tom, že zůstáváme na Západě.
Teda já jim rozumím: tzv. na “lidské úrovni”, většinou to říkají lidé, kteří by rádi zůstali blízko moci. A že jich zase bude Češi mají tu normalizaci prostě zažranou ve své mentalitě
