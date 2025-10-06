Zelenskyj obviňuje Západ z „nulové reakce“ na bombardování Ruskem
Šest lidí bylo zabito a 18 zraněno při silných útocích dronů a raket na Ukrajině v neděli brzy ráno
Volodymyr Zelenskyj obvinil Západ z „nulové reakce“ na eskalující bombardování Ukrajiny Ruskem poté, co při masivním útoku v neděli zahynulo šest lidí a 18 bylo zraněno.
Západní město Lvov, které je obvykle považováno za jedno z nejbezpečnějších v zemi, utrpělo nejdelší a nejzávažnější bombardování od začátku plnohodnotné invaze Vladimira Putina.
Po dobu pěti hodin ruské drony Shahed a rakety útočily na město, které leží asi 70 km od polských hranic. Z centra města, které je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, byly slyšet velké výbuchy.
Mezi oběťmi byla i patnáctiletá dívka, která zahynula spolu se třemi členy své rodiny, když byl jejich dům ve vesnici Lapaivka v Lvovské oblasti srovnán se zemí. Dalších osm lidí bylo při stejném útoku zraněno. Jedna osoba zahynula ve městě Záporoží, když drony zasáhly bytový dům.
Ve videoprohlášení Zelenskyj uvedl, že Rusko odmítlo všechny nabídky na zastavení své totální války. Podle něj se Rusko před zimou záměrně snaží zničit civilní infrastrukturu, zejména ukrajinský plynárenský a energetický systém.
Dodal: „Svět nereaguje dostatečně důrazně na vše, co se děje. Na neustálé zvyšování rozsahu a drzosti útoků. Proto Putin takto jedná: prostě se směje Západu, jeho mlčení a nedostatečné reakci.“
Ukrajinský prezident slíbil, že jeho země bude reagovat „tak, aby Rusko pocítilo odpověď“. Uvedl, že zbraně použité při nedělním útoku – asi 500 dronů a více než 50 raket – obsahovaly součásti ze západních zemí, včetně USA a Velké Británie. Podle něj je třeba zavést přísnější kontroly vývozu.
Polské letectvo uvedlo, že v neděli vyslalo stíhačky a přijalo preventivní opatření k zajištění svého vzdušného prostoru poté, co minulý měsíc došlo k vpádu ruských falešných dronů. Minulý týden bylo v zemích EU, včetně Německa a Dánska, zaznamenáno mnoho pozorování dronů.
Podle starosty Andrije Sadového zůstala část Lvova bez elektřiny. Uvedl, že na několika místech vypukly velké požáry, včetně civilního průmyslového parku na jihu města. Poškozena byla také škola, mateřská škola a kostel.
Když Lvov zaplavil štiplavý zápach kouře a výparů, regionální guvernér Maksym Kozyckyj vyzval obyvatele, aby zavřeli okna a nevycházeli ven, případně aby používali plynové masky nebo respirátory.
V neděli ráno stále padal popel na ulice Lvova, zatímco vyčerpaní obyvatelé se odvážili vyjít ven a zúčastnili se bohoslužeb. Zkroucené kovové zbytky ruského dronu ležely na chodníku před blokem bytových domů, který byl ohraničen červenou páskou.
V neděli ráno Zelenskyj uvedl, že Rusko provedlo kombinovaný útok pomocí řízených střel, íránských bezpilotních letounů Shahed a balistických střel Kinžal.
Zasaženo bylo mnoho regionů, včetně Ivano-Frankivsku na západě země, stejně jako Záporoží, Oděsy, Chersonu, Sumy, Charkova a Černihivu. Zelenskyj vyzval spojence Ukrajiny, aby pomohli posílit protivzdušnou obranu a zavedli bezletovou zónu – což se jim dosud zdráhali udělat.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová uvedla, že Moskva provádí teroristické útoky na ukrajinské civilisty a infrastrukturu, aby zakryla svou „neúspěšnou letní ofenzivu“. Řekla, že nepřestane, „dokud nebude donucena“, a dodala, že EU bude Kyjev podporovat tak dlouho, jak bude třeba.
V posledních dnech se Rusko zaměřilo na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, což způsobilo výpadky elektřiny v několika oblastech, což je taktika, kterou opakuje v předzimním období již tři roky. Ukrajina mezitím pokračuje v útoky na ropná zařízení hluboko v Rusku pomocí svých vlastních dálkových dronů.
Ve Lvově právě probíhalo každoroční Lvovské knižní fórum, na které se do města sjeli spisovatelé a čtenáři, aby se zúčastnili jednoho z největších knižních festivalů ve východní Evropě.
